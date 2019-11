Priorita vo výstavbe diaľnic tunel Višňové obeťou nezodpovednosti

06.11.2019 | Milín Kaňuščák

Na stavbe sa tak nebude pracovať viac ako dva a pol roka! To je výsledok dramatickej neohlásenej návštevy pána Premiéra z decembra 2018, kde bolo meškanie zhotoviteľa 8 mesiacov a toho času mal cez 1000 pracovníkov na stavbe.

Aj vy ste si cestou na nedávne sviatky postáli hodiny v kolónach pri Strečne, Žiline, alebo inom úzkom mieste našej nedobudovanej či zanedbanej dopravnej infraštruktúry? Isto vám mysľou prebehli plejády politikov a ich prísľubov o termínoch dostavania súvislej diaľnice z Bratislavy do Košíc i rečí o tom, akou prioritou pre Slovensko toto dielo je. O „úprimnosti“ takýchto vyjadrení vari najlepšie svedčí fakt, že na najkritickejšom mieste nekonečnej stavby D1 - Tunel Višňové, ktorý obchádza Žilinu, ale aj neustále upchatú úžinu pod Strečnom, sa už desať mesiacov nepracuje... a podľa všetkého ešte aj dlho nebude!

Je to už takmer rok, keď sa zastavili práce na stavbe tunela Višňové. Stalo sa tak po neplánovanej a neohlásenej „prehliadke“ stavby z vrtuľníka v podaní premiéra Pellegriniho. Premiér vtedy usúdil, že v tuneli nie je dostatok kapacít a s výrazom spravodlivého rozhorčenia do kamier povedal, že tempo takej prioritnej stavby je pomalé a robotníkov málo. Doslova povedal, že sa na stavbe sa "potulujú pracovníci".

Okamžite dal svoje premiérske ultimátum, že buď sa makať, alebo nech si teda taliansky zhotoviteľ Salini Impregilo zbalí svoje kufre a my si tunel dostaviame sami. Vtedy bol pomerne čerstvo úplne prerazený v oboch rúrach. Áno, s osemmesačným meškaním, ktoré však malo objektívne dôvody v komplikovanej geológii. To, myslím si, potvrdí aj medzinárodná komisia pre riešenie sporov. Mimochodom, podstatne kratšie a menej náročné tunely meškali oveľa viac a obišlo sa to bez väčšieho rozruchu. Zato riešenie premiéra – okamžitý návrh na ukončenie zmluvy vzájomnou dohodou a vyplatením zhotoviteľa - sa zdalo geniálne, tak šup s ním na expresné schválenie vládou. A čo sa udialo odvtedy? Vôbec nič. Na stavenisku vládne už desať mesiacov hlboká tíš, nový zhotoviteľ sa stále ani len nevyberá a NDS stále špekuluje, ako by bolo najlepšie obstarať, zato státisíce bezmocných vodičov triafa šľak. To len dokazuje, že akcia nebola nijako pripravená, ani len trochu naplánovaná.

Za 10 mesiacov nebola vyhlásená ani len nová súťaž na nového zhotoviteľa, dokonca ani len kvalifikačné kritériá na súťažný dialóg. Už od leta NDS vyhlasuje, že to bude, ale stále to vo vestníku nie je. Na stretnutí lídrov stavebníctva pred pár dňami oznámili, že sa tak stane pravdepodobne koncom novembra alebo začiatkom decembra. Čo bude potom? Podľa určených kritérií sa budú len vyberať tí, s ktorými sa bude o zákazke diskutovať! Ak sa teda o mesiac kvalifikácia naozaj predsa len spustí, možno po parlamentných voľbách budeme mať vybraných kvalifikantov ale len na časť zákazky... S nimi sa ďalej bude diskutovať o podmienkach, termínoch a cene. Ako dlho? Minimálne päť mesiacov a až potom sa vyberie na túto časť zákazky zhotoviteľ. Ostatné štyri časti sú pritom stále v nedohľadne... Treba pripomenúť, že posledný výber na zhotoviteľa trval 30 mesiacov a priemerne to NDS trvá viac ako 12 mesiacov. Je tak vysoko pravdepodobné, že ani takto o rok ešte nebude zhotoviteľ vybraný. A to ešte nerátam reálny ďalší posun spôsobený očakávanými výmenami manažérov NDS, ako to u nás býva po voľbách dobrým zvykom. Potom bude treba mobilizáciu, projekčné práce, povoľovací proces a výstavba sa môže začať. To však už bude pri optimistickom odhade jar až leto 2021... Na stavbe sa tak nebude pracovať viac ako dva a pol roka! To je výsledok dramatickej neplánovanej a neohlásenej návštevy pána premiéra na stavbe Višňové z decembra 2018, kde bolo meškanie zhotoviteľa 8 mesiacov a toho času mal na stavbe vyše 1000 pracovníkov. Pôvodne podľa zmluvy mal byť úsek ukončený 28.12.2019, ak by sa meškanie pripočítalo, tak do konca roka 2020, možno začiatkom roka 2021 mohol byť úsek ukončený. Teraz sa dovtedy ani len nezačne stavať!!!

To, či sa za nových týchto okolností stihne koniec roka 2023, ku ktorému sme sa zaviazali zmluvou o financovaní s Európskou úniou, je naozaj veľmi otázne. Najmä keď spôsob výberu technológie v tuneli ešte nebol ani len zverejnený a okrem technológie tunela treba ešte obstarať stredisko správy a údržby diaľnice, križovatku Lietavská Lúčka, odpočívadlá, ale to ešte nevieme, akým spôsobom a kedy... Tieto úseky totiž vzájomne súvisia a treba ich koordinovať po stránke projekčnej aj realizačnej. Môže sa teda celkom ľahko stať, že aj keď sa jedno obstarávanie podarí, budeme čakať v projektovaní na ďalšie výbery zhotoviteľov. Čas sa kráti a hrozba prepadnutia eurofondov sa bude zvyšovať. Kto za tento alarmujúci stav zodpovedá? Zodpovie si to niekedy? Asi ťažko, veď o ukončení zmluvy dohodou rozhodla vláda, kolektívny orgán... Prečo? Natíska sa mi odpoveď, že práve preto. Načo nám potom je NDS - Národná diaľničná spoločnosť, keď o zmluvných vzťahoch so zhotoviteľom diaľničnej stavby napokon rozhoduje vláda? Nemôžem sa ubrániť záveru, že vládu i premiéra ktosi uviedol do omylu a zatiahol do veľmi perfídnej hry. Ktosi zodpovedný, kto si však počínal mimoriadne nezodpovedne. Je najvyšší čas, aby sa pozornosť premiéra, politikov, verejnosti i médií zamerala práve na NDS, jej počínanie, hospodárenie a (ne)zodpovednosť.

Len pár čísel na dokreslenie. Celkové osobné náklady v NDS len za posledné dva roky narástli o 30 % - z 35 mil. eur na 45 mil. eur. Teda 10 miliónov eur viac len na osobných nákladoch. Kľúčové rozhodnutia v riadení zazmluvnených kontraktov pritom musí za manažérov NDS urobiť vláda. Možno by nám stačila malá sekcia na ministerstve a všetko by sme mohli nechať schvaľovať vláde. Ušetrené peniaze by sme dali do ciest a diaľnic.