Pandémia alebo šialena histéria ?

18.03.2020 | Milín Kaňuščák

Aké opatrenia by mal robiť štát na pandémiu CORONA virusu COVID19 ?

To aká pandémia a histéria nás zasiahla myslím, že nemá v novodobej historii obdobu. A bude to mať veľmi vážne hospodárske celostvetové dôsledky. Tie sa už začínajú aj prejavovať. Čo by mali robiť politici ?

Štátnici a politici by mali upokojovať všetkých, že vírus Corona Covid19 sa pre 98% obyvateľstva neprejavuje ako morbidný a teda nie je smrteľný ! Naopak drtivá väčšina obyvateľstva po infikovaní go znáša len z miernymi alebo dokonca so žiadnymi následkami. Najlepšie zaberá klasicky teplý čajík, pokoj na lôžku, paralen a C. Teda nie strašiť obyvateľsvo ale naopak pozvbudzovať k posilňovaniu imunity.

Preto miesto zatvárania všetkého a pacifikovania celého hospodárstva by som navrhoval takéto riešenie:

Určite by som dal riadnu PN ( práce neschopnosť) všetkým rizikovým skupinám a karantému na 1-3 mesiace a platil by som to zo sociálneho a nemocenského zabezpečenia ( tieto náklady bez problémov zvládneme). Nárok na PN by mali všetci

1. nad 60 rokov

2. všetci s poškodenou imunitou posúdil by to už všeobecný lekár

3. všetci ktorí majú panický strah a nechal by som to na posúdení všeobecného lekára a jeho rozhodnutí nech ostanú radsmej na PN

4. samozrejme objektívne chorí a dával by som im minimálne 14 dňové PN aj viac. Ostatní zdraví by museli riadne pracovať, tak aby sme vedeli o tieto rizikové skupiny zodpovedne postarať. Nemôžme predsa pacifikovať hospodárstvo ale naopak všemožne ho treba teraz podporovať. Ano treba prestať dovolenkovo bezdôvodne cestovať a zhromaždovať sa bezdôvodne alebo len za svojou zábavou.Tieto aktivity je potrebné dočasne aspoň do získania imunity a ústupu pandémie prerušiť.