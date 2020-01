KVALITA BETÓNOV v TUNELI VIŠNOVE

22.01.2020 | Milín Kaňuščák

Včera som si prečital, “že špecialny prokuratúra spolu s NAKA riešia podvod, ku ktorému malo dôjsť dlhodobým nedodržiavaním kvality betónu" Nekvalitu BETÓNU vo Višňovom, či potrebu búrania tunela riešil aj predseda strany MOST-HOD - Pán Béla Bugár

Včera som si prečital, “že špecialny prokuratúra spolu s NAKA riešia podvod, ku ktorému malo dôjsť dlhodobým nedodržiavaním kvality betónu, použitého pri takzvanom primárnom ostení. Ide o betón, ktorý sa použije v prvej fáze po vyrazení tunela, naň sa potom dávajú ďalšie, konečné vrstvy. Pričom pri odstraňovaní chýb prvotného betónu by sa museli porušiť aj tieto následné vrstvy. Štát týmto spôsobom mohol prísť o takmer sto miliónov eur.”

TU je článok : https://www.topspeed.sk/vedenie-nds-za-tunel-visnove-vysetruje-naka-dodavatelom-odpustuli-milionove-pokuty/17096?fbclid=IwAR1YUTaodT8TVmrpBd4Seh6Fc2T3CkG24C6Y8h9IoxHyaHjgYBbKLGIAu30

Kvalitu betónov riešil v relácii o 5 minút 12 aj predseda strany MOST-HID BELA Bugár s tým, že bude treba tunel zbúrať: https://youtu.be/0DohhlfcacM

Musím povedať, že tomu vôbec nerozumiem. Neviem, či tomu niekto rozumie alebo je tu niečo zle napísané! No nedáva to reálny zmysel. Lebo je naozaj velmi zaujimavé, že po 5 rokoch razenia a po roku čakania po uzavretí stavby sa začína riešiť kvalita betónov pomocou špeciálnej jednotky policajtov NAKA. Teda Národná kriminálna jednotka ide riešiť kvalitu betónov v dočasnej konštrukcii, ktorá je už zo 70 % nahradenou trvalou konštrukciou t.j. Sekundárnym ostením, ktoré v plnej miere preberá všetky statické aj kvalitatívne požiadavky na trvalé ostenie tunela. Inými slovami tam, kde už je vybudované sekundárne ostenie sa môže primárne ostenie aj úplne rozpadnúť a vôbec to pre kvalitu, či bezpečnosť tunela nie je dôležité !!!

Mimochodom kvalita betónov sa skúmala vždy podľa kontrolného a skúšobného plánu v každej betónovej konštrukcii. Dozor uznál každý mesiac plnenie t.j. Podpisoval každý mesiac vykonaný súpis prác pre zhotoviteľa iba ak zhotoviteľ predložil 28 dňové skúšky zrelých betónov v zmysle schváleného kontolno-skúšobného plánu. Takže dozor 5 rokov a každý mesiac dostával skúšky betónov po 28 dňoch zrenia betónov od certifikovaného labolatória ( schváleného NDS) a dnes to šetrí NAKA ?

Mimochodom na tunel Višňové sa dodával betón vyššej kvality aj pevnosti ako určujú zmluvné podmienky a požiadavka objednávateľa NDS v súťažných podkladoch na výber zhotoviteľa z roku 2011, keď bola spustená verejná súťaž na zhotoviteľa. Tiež sa striekaných betónov dodalo 3,6 x toľko ako bol projekčný a teoretický predpoklad zo súťažných podkladov objednávateľa preto nerozumiem o čo vlastne ide. Lebo objednávateľ zaplatil len teoretické množstvo striekaného betónu a nie reálne dodané množstvo, kroré bolo pre nerovnosti a nadvýlomi potrebné dodať, aby primárne ostenie spĺňalo rovinaté aj nezmyselné estetické požiadavky objednávateľa nakoľko primárne ostenie sa následne obetónovalo sekundárnym ostením.

Tiež je potrebné povedať, že pred samotnou betonážou sekundárneho ostenia bolo primárne ostenie reprofilované t.j. vyrovnávané frézou a dostriekavané do požadovanej rovinnosti až následne bolo dozorom prísomne kontrolované a preberané a bez tejto písomnej technickej prebrierky od stavebného dozora nebolo možné hydroizolovať primárne ostenie a následne betónovať samonosné sekundárne ostenie, ktoré zabezpečuje všetky hlavné staticko-kvalitatívne požiadavky tunela počas jeho celej životnosti. To znamená, že pri jeho návrhu projektant nepočíta zo žiadnou statickou súčinnosťou primárneho ostenia napak uvažuje, že sa primárne ostenie úplne rozpadne po jeho životnosti. Stačilo by keby bolo primárne ostenie bolo navrhnuté na životnosť v zmysle harmonogramu stavby ale v prípade Višňového bolo navrhnuté na životnosť 5 rokov. Takže tiež vysoko nad rámec noriem, technických predpisov a požiadaviek objednávateľa.

Osobne som hlboko presvedčený, že primárne ostenie tunela Višňové bolo dodané vo velmi dobrej kvalite, dokonca vysoko nad rámec požiadaviek objednávateľa. Teda uvedený článok by bolo treba vysvetliť ako bol myslený. Tiež by svoje tvrdenia mal vysvetliť aj pán predseda MOST-HID Béla Bugár lebo zjavne vie viac ako vedia ľudia zo stavby, ale aj skôr ako zverejnili média. Respektíve vysvetliť, čo reálne NAKA skúma a vyšetruje.

Tiež celý striekaný betón za tunel Višňové bol uhradený len teoretických množtvách t.j za cca 16 mil. EUR, takže už vôbec nerozumiem 100 mil. EUR ktoré sa v článku píšu o ktoré akože prišiel štát.