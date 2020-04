Kto zastaví nákazu mostov a diaľnic?

09.04.2020 | Milín Kaňuščák

Na zvyčajne rušnej ceste medzi Janovom a Florenciou sa včera zrútil cestný most.

Na zvyčajne rušnej ceste medzi Janovom a Florenciou sa včera zrútil cestný most. Táto správa sa mihla médiami, ale pri halde užitočných i zmätočných informácií o boji s „hnusobou“ takmer zanikla. Len výrazne slabšia premávka pre koronu pritom zabránila tragédii, ľahko zranení boli dvaja vodiči. Podľa miestnych zdrojov sa na moste Albiano Magra už vlani v novembri objavila prasklina, ktorú si všimlo aj mnoho motoristov. Správca cesty však po kontrole vyhodnotil, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo... Vlani sa v Taliansku zosunul diaľničný most neďaleko mesta Savona, tragický pád Morandiho mosta v Janove spred dvoch rokov vari netreba pripomínať. Zahynulo tam 43 ľudí. Poviete si, no tak asi sa Taliani o mosty nestarajú, nie je to náš problém. Lenže to sme si spočiatku mysleli aj o korona víruse. Rozdiel je len v tom, že táto nákaza sa k nám nedostane zvonka, my ju už dávno máme. Situácia je vážna, berme ju vážne, dovolím si parafrázovať nemeckú kancelárku. Už po páde janovského mosta náš Výskumný ústav dopravný varoval, že až tisíc mostov na Slovensku je v zlom, vo veľmi zlom a v havarijnom stave. Len na cestách I. triedy je ich v havarijnom stave štrnásť. Žiaľ všetky sú v súčasnosti stále v plnej prevádzke. Pred pár dňami v Trstenej skolaboval a spadol do rieky most, po ktorom ešte vlani začiatkom jesene jazdili ťažké kamióny... Čo s tým urobíme, kto a kedy? Budeme čakať až na ozajstnú tragédiu, pri ktorej si kolaps mosta vyžiada ľudské životy? Korona nie je jediná kríza, ktorú na Slovensku máme, bojovať treba aj s ďalšími. Rekonštrukcie i výstavba mostov, ciest a diaľnic sú u nás nakazené zvláštnym vírusom, ktorý zrejme spôsobuje paralýzu. Robí sa málo a aj tam, kde sa stavalo, sa prestane. Mám na mysli napríklad rozhodnutie vlády zastaviť výstavbu tunela Višňové, kľúčovej stavby pre dokončenie diaľničného prepojenia Bratislavy a Košíc i odľahčenie Žiliny od obrovskej dopravnej záťaže. Stavba teraz dlhé mesiace stojí, perspektíva je hmlistá a isté je len jedno – ak sa kompetentní rýchlo nezmobilizujú, prídeme o stovky miliónov eur z EÚ. S nádejou sa očakávala potrebná výmena vedenia Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá v tomto prípade a nielen v ňom úplne zlyhala. Výmena síce prišla, ale prišli naozaj odborníci, ktorí dokážu naštartovať a efektívne riadiť procesy tak, aby sa stavalo rýchlo a hospodárne, aby sa nekradlo? Rozpaky vyvolávajú najmä aktuálne nové nominácie nového minitra dopravy. Nechcem vopred spochybňovať schopnosti a dobré úmysly nového ministra dopravy. Dovolím si len zdvihnúť varovný prst. Tu ide o veľa – peňazí, životov i dôvery v skutočne pozitívnu zmenu. Na pokusy a omyly, nebodaj nekalosti, nie je čas ani tolerancia.