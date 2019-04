Špehujú čínske aerolinky zahraničných cestujúcich?

30.04.2019 | Michal Suchoba

Prelepujete si front kamery fotoaparátov a webkamery laptopov? Nemám vám to za zlé, aj ku mne sa už dostali rôzne príbehy o tom, čo všetko sa da s fotoaparátom cudzieho telefónu zachytiť. Nedávno sa mi kamarát zdôveril s úplne inou vecou, na ktorú väčšina z nás nemyslí. Hneď som „zaplátal diery“ vo svojom zabezpečení.

Spomínaný kamoš letel cez China Southern Airlines a chcel využívať ich internet aj na palube. Služby nadštandardné: ak ste už niekedy leteli viac ako 7 hodín, mohli ste na palube zažiť wifi, čo je pri nízkonákladovkách rarita. China Southern Airlines má trochu zvláštny rezervačný systém na pripojenie. Vyklikáva sa 24 hodín vopred cez ich aplikáciu. OK, je to trochu zvláštne, ale prečo nie, ak budete online. Kamarát si teda začal sťahovať aplikáciu a rovno s tým aj prestal. Dôvod nižšie.

Skúsený čitateľ si teraz povie, že to je bežné. Aplikácie mávajú bugy, ktoré občas vyzerajú podozrivo. Preto kamarát pátral. Narazil na starší článok od Johna McAfeeho. Zakladateľa McAfee antivírusu, ktorý možno máte v počítači. V ňom odhaľuje, že aplikácie čínskych aeroliniek idú ruka v ruke s takzvanou Silent Logging aplikáciou, ktorá sa inštaluje bez vedomia používateľa a odosiela jeho dáta. McAfee sa vyjadruje trochu paranoidne, nezabúdajme však, že toho má v segmente dátovej bezpečnosti odskákaného trochu viac, než ktokoľvek z nás. Myslí si, že každý, kto letel s podozrivou čínskou aerolinkou - či už diplomat, obchodník alebo vládny zamestnanec - je navždy napichnutý čínskou vládou.

Teraz niekoľko faktov o Číne. Už 2-3 roky kolujú v éteri správy o ich kamerovom a facial recognition systéme, ktorý rozpozná v 100 000 dave hľadaného človeka. Dnes ho už používa aj polícia v Londýne či New Yorku. Zavádzajú social score, ktoré ovplyvňuje obyvateľov. Nízke social score = žiadna hypotéka, žiadne štúdium, žiadne cestovanie. Kauzy okolo Huawei, ktoré je prepojené na čínsku vládu, hovoria o získavaní dát používateľov zo všetkých kútov sveta.

Takže čo teraz? Zaplatiť za internet svojimi citlivými údajmi? Vydržať 12 hodinový let bez wifi? Nelietať čínskymi aerolinkami? Na začiatok úplne stačí, ak si k nepriehľadným páskam prelepeným cez kamery nainštalujete aj mobilný antivírus. Pamätám si, že ešte pred 15-20 rokmi boli PC antivírusy jednou z prvých vecí, ktoré si informovaný človek nainštaloval. Dnes, po všetkých tých mýtoch okolo iPhonov a MacBookov a ich rezistencii voči vírusom na to ľudia zabúdajú. Ak teda nechcete, aby čínska vláda vedela, čo si prezeráte v inkognito móde, najvyšší čas inštalovať - a nielen do PC, ale aj do mobilu.