Prečo sa na Slovensku darí DPH-čkárom?

02.10.2019 | Michal Suchoba

Slovensko je zase v niečom popredu, no gratulovať by sme si za to nemali. Podľa aktuálnej správy Európskej komisie tvorí u nás medzera z výberu DPH viac než 23%. Áno, oproti rozvinutým krajinám je takmer dvojnásobná a s celkovými daňovými únikmi v hodnote 1,8 miliardy eur sme spomedzi krajín V4 suverénne prví..Pomocou daňovej kobry či ďalších opatrení sa za pár rokov našu daňovú medzeru podarilo znížiť z vyše 40% na spomínaných 23%, čo je síce úctyhodný výsledok, stále to však nestačí. Aby sme sa mohli aspoň porovnávať s ďalšími rozvinutými modernými krajinami EÚ, musíme siahnuť po naozaj moderných riešeniach.

Prvá lastovička

Tento rok sa nám podarilo naštartovať riešenie v podobe e-Kasy, ale to je len začiatok. Na to, aby mohol boj proti únikom DPH byť naozaj účinný, elektronizácia bločkov nestačí. e-Kasa môže byť začiatok, no na to, aby systém naozaj dobre fungoval, treba urobiť niečo viac.

Možno by sme si mohli vziať príklad s Poľska, kde sa vďaka tuzemskému zdaňovaniu za jeden rok zlepšili o 6 % alebo aspoň od Maďarska, ktoré zlepšilo monitoring dopravy, no skutočné riešenia na efektívny výber DPH zrejme ležia v komplexnom riešení, ktoré sa viac hodí do 21. storočia.

Z 20 na 1 percento

V Rusku tento rok zaviedli systém zdaňovania v reálnom čase, vďaka ktorému ruská finančná správa získa doklad o každej transakcii už do 90 sekúnd a daňová medzera sa z 20% znížila na neuveriteľné jedno percento. Riešenie v sebe obsahuje aj povinnosť priameho napojenia malých registračných pokladníc na vládne dátové centrá veľmi podobné e-Kase. V ruských datacentrách sa však ukladá aj každá faktúra, ktorú môže úrad pri žiadosti o daňové vratky neskôr pohodlne skontrolovať.

Pomôže umelá inteligencia?

Do ruského systému sa zároveň podarilo implementovať umelú inteligenciu. Tá skúma transakcie a vyhľadáva firmy, ktoré by potenciálne mohli systém zneužívať. Následne u nich automaticky naplánuje daňovú kontrolu. Takýmto spôsobom Rusi efektívne bojujú nielen proti daňovým únikom, ale aj proti starej známej korupcii v úradoch. Navyše takto vláda efektívne získava informácie o cenách tovarov a služieb v rôznych regiónoch krajiny.

Aby sme aj naďalej neboli čiernou dierou, v ktorej sa ročne na výbere DPH strácajú takmer dve miliardy eur, určite sa musíme snažiť viac. Aj my v Allexis sa snažíme vytvárať nástroje, ktoré pomáhajú v boji proti daňovým únikom. Prišli sme s návrhmi systémov “Track&Trace” - od kolkových známok až po vydávanie ID kódov pre tabakové výrobky a stojíme si za tým, že najdôležitejšia je pre efektívny výber daní digitalizácia procesov. Tieto systémy dodávame napríklad aj vo Švédsku, Fínsku, Estónsku alebo Írsku. Vďaka e-Kase, ktorá čiastočne už dnes online eviduje tržby v reálnom čase, sme už po tejto ceste urobili prvý krok. Koniec falošným účtenkám, skrytým pokladniam či poškodeným dátovým úložiskám ERP? Dúfam, že áno. Zatiaľ by sme si ale mali dávať pozor na to, aby nás nedobehlo napríklad také Albánsko, o ktorom som písal nedávno.