Koronavírus mení našu spoločnosť. Takto môže vyzerať zdravotníctvo budúcnosti.

31.03.2020 | Michal Suchoba

Od prvého potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku už prešiel približne mesiac, počas ktorého sa v takpovediac “pôrodných bolestiach” na diaľku začali vybavovať nielen záležitosti zo škôl, ale aj lekárskych ambulancií. Všetci však vieme, že Slovensko medzi tigrov digitálnej revolúcie zrovna nepatrí. Ako toto "ordinovanie na diaľku" u nás teda vyzerá? Všetko začalo informatívnymi SMS správami, ktorých odosielateľom bolo Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré si jedného sobotného rána našli slovenskí občania vo svojich telefónoch.

Elektronické recepty – malý krok k veľkému úspechu

Okrem telefónneho čísla, na ktoré majú občania (a ktoré je nie vždy funkčné) volať v prípade podozrenia nákazy, obsahovali SMS správy aj informáciu o využití e-receptov. Službu elektronických receptov je u nás možné využívať už niekoľko rokov, napriek tomu však pacienti niektorých lekárov o tejto možnosti ani netušia. Práve preto mnohí z nich nemusia vedieť, čo to ten e-recept z SMS správy znamená. A pritom je to také jednoduché. Okrem toho, že pacient šetrí čas a energiu, znižujú e-recepty možnosť duplicitne predpísaných liekov a lekár má lepší prehľad o zdravotnom stave pacienta. V čase šíriaceho sa koronavírusu tak nie sú ľudia nútení presúvať sa a tráviť čas medzi (možno nakazenými) ľuďmi.

Na čo čakať?

A tu sa dostávam ku koreňu problému. To, že telemedicína skrýva obrovský potenciál, tvrdím už dlhšie. Elektronické recepty nie sú jediným inovatívnym riešením, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Pilotný projekt MAIA MD napríklad ponúka pacientom (zatiaľ iba) Všeobecnej zdravotnej poisťovne možnosť konzultácie problému s lekárom z pohodlia domova. Aplikácia, prostredníctvom ktorej vie pacient jednoznačne identifikovať svoj problém a lekár liečbu, čaká na jej využitie.

V kruhoch odborníkov sa šepká, že s podobnými vírusmi sa budeme stretávať omnoho častejšie ako doteraz. Na čo čakať? Ak by podobné riešenia ako MAIA MD nemali zviazané ruky a naplno sa využívali, ľudia by dokázali svoje problémy vyriešiť na diaľku, čo značí jednak zvýšenie efektivity liečby, a jednak zníženie rizika prenosu chorôb. Najväčšou výhodou je, že jediné, čo pacienti potrebujú, je smartfón, tablet alebo počítač, a tie je dnes možné nájsť v každej domácnosti. Tu si dovolím upozorniť na fakt, že viac ako 40 percent slovenských obvodných lekárov a pediatrov sú osoby nad 60 rokov. A práve pre nich je koronavírus najväčšou hrozbou.

Krajina, ktorá nepozná hranice

Čína je jednou z krajín, kde je umelá inteligencia rýchlo a účinne implementovaná. Ako veľmoc nepatria zrovna k tým, ktorým by na ochrane osobných údajoch svojich občanov nejak záležalo. Darmo, iný režim, iné návyky. V súvislosti s koronavírusom a jeho rýchlejším odhalením zaviedli okrem prísnej karantény aj ďalšie inovatívne riešenia. Scanner pľúc z dielne startupu Infervision funguje na báze AI a pomáha prepracovaným zdravotníkom identifikovať pacientov, u ktorých je nakazenie koronavírusom viac pravdepodobné, na základe čoho budú vo vyšetrení uprednostnení. Policajti v meste Čcheng-tu využívajú prilby, ktoré dokážu rozpoznať telesnú teplotu ľudí v okolí 5 metrov a vo viacerých podzemných staniciach či školách je zavedený bezkontaktný systém so softvérom merajúcim teplotu.

Zdravie má predsa najväčšiu cenu

Inovatívne telemedicínske riešenia sú podľa analytikov jedným z trendov na rok 2020. Niet sa čo čudovať, keďže väčšina z nich zachraňuje ľudské životy. Už dnes niektoré wearables dokážu odhaliť zdravotný problém, upozorniť naň a odporučiť vhodný spôsob liečby. V prípade závažnejšieho problému rovno kontaktujú lekára či záchrannú službu. Rýchlo, jednoducho a hlavne efektívne!

Nezaostávajú ani Slováci a viacero z nich pretavilo svoje nápady do praxe. Príkladom je startup Glycanostics zaoberajúci sa vývojom špeciálnych domácich testov a kitov, ktoré ľuďom pomôžu identifikovať a zachytiť hrozby rakoviny prostaty či prsníka už v raných štádiách.

The time is NOW

Kedy, keď nie teraz? Najväčšou výzvou je však legislatíva, a preto si myslím, že štátne inštitúcie sa pri implementácii novodobých inovatívnych riešení, a to nielen v boji s vírusmi, zapotia. No nie je na čo čakať, the time is NOW.