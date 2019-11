Inovácie sú transparentné. Aj preto sa niektorým nepáčia.

26.11.2019 | Michal Suchoba

V poslednom čase som si prečítal o spoločnosti Allexis a jej riešeniach množstvo informácií, ktoré boli na míle vzdialené od pravdy. A to som napísal ešte jemne. Ak by som chcel byť osobnejší, napísal by som, že to boli klamstvá a výmysly. Keďže v Allexise už asi pol roka nepracujem a venujem sa primárne business developmentu našej skupiny od USA cez GCC až po Áziu, sústreďujem sa najmä na získavanie nových globálnych kontraktov. V postfaktickej dobe je však potrebné reagovať aj na vymyslené útoky, pretože inak zostanú obvinenia bez odozvy a presne s tým počítajú šíritelia fake news. Nájdite si, prosím, pár minút a prečítajte si, kompletné a nekrátené stanovisko spoločnosti Allexis:

Každý, kto sa snaží niečo zmeniť, musí počítať s prekážkami. A ak chcete zmeniť niečo, čo sa týka daní, budete čeliť enormnému tlaku a nevôli.

V predvolebnom období sa do éteru dostávajú značne populistické vyjadrenia a vyfabrikované škandalózne správy, ktoré sa snažia prepisovať históriu. Allexis má históriu bohatú. Siaha dokonca pred rok 2010, kedy firma vznikla – služby a inovácie sme totiž dodávali už roky predtým prostredníctvom spoločnosti Centire. Za ten čas sme stihli úspešne odovzdať desiatky projektov. Niektoré z nich boli tajné, iné sú veľmi jednoducho dohľadateľné.

Podstatné je, že každý odovzdaný projekt, či už veľký alebo malý, sa riadil stanovenými pravidlami. Riešenia sa nepredražovali, ako je pri mnohých štátnych zákazkách zvykom. Nepribúdali dodatky, ktoré posúvali rozpočet aj termín odovzdania. Všetko bolo podložené zmluvami a zmluvy boli záväzné, tak ako to má v transparentnom podnikaní a spolupráci so štátom fungovať.

BOJ PROTI NELEGÁLNEJ PRÁCI AJ ODPISOM

Všetky služby a riešenia, ktoré sme dodali nielen pre štát, sa však týkajú veľmi citlivej témy. Daní a odvodov. Či už je to systém Alladin, aplikácia Superkolky, eKasa alebo najnovší systém eWallet, vďaka týmto inováciám je obchádzanie daní čoraz náročnejšie. To sa samozrejme nepáči každému.

Tisícky podnikateľov majú v nákladoch veci slúžiace na osobnú spotrebu. Auto, počítač, telefón, to je len špička ľadovca. Je slovenskou podnikateľkou disciplínou odpisovať si z nákladov všetko, čo sa odpísať dá, aj keď to s predmetom podnikania absolútne nesúvisí. V nejednom odpise tak nájdete rarity v podobe pohoviek, skríň alebo práčok. Práve eWallet môže pomôcť v tomto boji. Elektronicky priradí každý blok k nákupu a analytický informačný systém dokáže pomocou umelej inteligencie vyhodnotiť potenciálne podvody. Finančná správa tým získa efektívny prehľad o menších, ale aj väčších daňových aktivitách, ktoré sú fyzicky nekontrolovateľné. Prognóza prínosu pre štátnu pokladnicu: minimálne 200 miliónov eur.

Samostatnou kategóriou je maloobchod a sektor gastronómie. Drvivá väčšina zamestnancov zarába minimálnu mzdu, a dokonca ešte menej. Sú miesta, kde by takáto finančná odmena nebola podozrivá, no v Bratislave, pri omnoho vyšších nákladoch na život v porovnaní so zvyškom Slovenska, ide o zjavné daňové úniky a vyplácanie na ruku. Aj tento fenomén sa snažíme riešiť.

Nepáči sa to tým, ktorí zo starého systému a absencie kontrol dokážu profitovať. No ani samozvaní inovátori predierajúci sa na politické výslnie nie sú spokojní.

KOMU NEVYHOVUJE TO, ČO ROBÍME?

Rôzne médiá sa snažia nafúknuť skutočnosť, že sa zakladateľ Allexis pozná s predstaviteľom orgánu štátnej správy. Toto prepojenie údajne prináša firme zákazky a zmluvy. Prečo sa však nespomína aj to, že firma Allexis vyhrala niekoľko transparentných tendrov vo vyspelých krajinách Európskej únie, napríklad vo Švédsku alebo Fínsku? Svoje riešenie na sledovanie tabakových výrobkov dokonca poskytla Estónsku, ktoré je vnímané ako success story v oblasti digitalizácie štátnych procesov. Track & Trace riešenie od Allexis využíva aj Írsko.

O týchto úspechoch sa nehovorí, lebo v nich nie je možné nájsť žiadne konšpiračné prepojenie, žiadne kamarátstva alebo fiktívne rodinkárstvo. V predvolebnom období nie je zaujímavé to, že sa niekto snaží zmeniť Slovensko k lepšiemu pomocou inovácií. Omnoho zaujímavejšie je nafukovať kauzy a oživovať ich dramatickými zápletkami.

My však nemáme v úmysle poľaviť. Allexis bude aj naďalej vytvárať inovácie, ktoré posúvajú Slovensko vpred. Volebné boje skôr či neskôr utíchnu. A aj ich víťazi si uvedomia, že bez efektívneho výberu daní nebudú môcť realizovať veľkolepé plány na zmenu k lepšiemu.