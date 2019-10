Slovensko vs. Česko 4:17

19.10.2019 | Martin Foltin

Nie, nejedná sa o výsledok športového zápolenia. Reč bude o univerzitách.

Nie, nejedná sa o výsledok športového zápolenia. Pred pár dňami som si všimol, že Times Higher Education zverejnila rebríček - World University Rankings 2020. Do rebríčka bolo zaradených 1396 univerzít z celého sveta. Ako prvé mi napadlo pozrieť sa na umiestnenie univerzít zo Slovenska. Potešilo ma, že v rebríčku máme 4 univerzity. Od troch som to očakával. Príjemne ma prekvapila SPU v Nitre. Nedalo mi a začal som sa v rebríčku hrabať trošku viac. Môj optimizmus pomerne rýchlo opadol. Kým Slovensko má v rebríčku 4 univerzity, tak Česko ich má 17. O to trpkejšie bolo zistenie, že naši západní susedia sa postupne prepracovali do TOP500 a postupne prenikajú stále vyššie aj ďalšie univerzity, zatiaľčo naša štvorica pôsobí v kategórii 1000+.

Poradie 401-500 (0:1)

Univerzita Karlova (CZ)

Poriadie 601-800 (0:2)

Masarykova univerzita (CZ)

Univerzita Palackého v Olomouci (CZ)

Poradie 801-1000 (0:2)

ČVUT (CZ)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (CZ)

Poradie 1001+ (4:12)

Univerzita Komenského (SK)

STU v Bratislave (SK)

SPU v Nitre (SK)

Technická univerzita v Košiciach (SK)

VUT v Brně (CZ)

VŠCHT Praha (CZ)

Česká zemědělská univerzita v Praze (CZ)

Vysoká škola ekonomická v Praze (CZ)

Univerzita Hradec Králové (CZ)

Mendlova univerzita v Brně (CZ)

Ostravská univerzita (CZ)

Univerzita Pardubice (CZ)

Technická univerzita v Liberci (CZ)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (CZ)

VŠB-TU Ostrava (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni (CZ)

celkové porovnanie 4:17

Zo záujmu som sa pozrel aj na susedov. Poľsko 14 univerzít a z toho 2 v kategórii 601-800. Maďarsko 8 z toho jedna v TOP500. Aj Ukrajina má jednu univerzitu v kategórii 801-1000. Celkovo má v rebríčku 6 univerzít.

Výsledky len potvrdzujú dlhodobé ignorovanie a zanedbávanie vysokého školstva na Slovensku. Nemôžeme sa preto čudovať, že mnoho mladých ľudí sa rozhodne pre štúdium v zahraničí. Nemám recept na zvrátenie neutešeného stavu. Som presvedčený, že ako prvé si musíme naliať čistého vína a povedať v akom stave sme. Neraz som počul, že študenti do Česka odchádzajú preto, lebo majú lepšie internáty, lacnejšie pivo a lepší guláš. Čo ak tam odchádzajú kvôli lepším školám a lepším pracovným príležitostiam? Možno stojí za zmienku aj článok - Top 10 Student Cities According to Students in 2019. Figuruje v ňom Praha aj Brno.

Je potrebné otvoriť diskusiu a vysvetliť verejnosti, že toto je vážny problém, ktorý predstavuje hrozbu pre ďalší vývoj našej spoločnosti. Tiež si treba otvorene povedať, že problém sa bude riešiť dlhodobo a bude to drahé. Celkom určite ho nevyrieši ani budúca ani nasledujúca vláda.