Aké výhody prináša online firma bez kancelárie?

22.09.2019 | Martin Pribila

O miléniáloch sa vraví, že chcú mať work-life-balance a preto majú radšej prácu na diaľku. Vyhovuje práca na diaľku aj ostatným generáciám? Ako sa tým zmení pracovné nasadenie a ako to ovplyvní výsledky práce?

Dlhšie sa hovorilo, že práca na diaľku je pre mladých, čo chcú cestovať. Zistil som však, že práca z domu s občasným chodením za klientami, stretnutia s kolegami, či do kancelárie je skôr vytúženým zadosťučinením pre skúsenejších. Skúsenejší berú prácu z domu ako odmenu za dobrú prácu. Sú unavení z cestovania do práce. Uvedomujú si hodnotu času. Zatiaľ si neviem predstaviť prácu vo výrobe či zdravotníckych zariadeniach na diaľku. No možno aj to už niekto vymyslel. Kto vie, podeľte sa s nami.

Koľko ľudí by chcelo pracovať na diaľku, z domu? Zdroj: https://buffer.com/state-of-remote-work-2019

Asi každému je jasné, že sústrediť sa 8 hodín nie je reálne. Spoločnosť vouchercloud robila prieskum a zistila, že v Anglicku ľudia pracujú priemerne 2 hodiny a 23 minút z 8-hodinového pracovného času. Zvyšok venujú svojim aktivitám. Celosvetovo tvorí práca cca 5 hodín denne. Predstavte si, že by zvyšný čas mohli zamestnanci tráviť s rodinou. Aký by podávali na ďalší deň výkon?

Samotné voľno by asi na lepší výkon nestačilo. Pri rozhovoroch so skúsenejšími kolegami som zistil, že vedia, čo je ich výsledok práce. No nekontrolujú si a nikdy im neboli kontrolované medzistupne práce. Prečo sú medzistupne dôležité? Pretože dnešné úlohy sú komplexné a zahŕňajú mnoho kooperácie. Po vzore kanban systému práce sa podarilo vo firme znížiť dobu spracovania projektov z nepredpovedateľných 8-12 týždňov na predpovedateľných 6 týždňov (s nadčasmi ojedinele aj 3 týždne).

Ani samotné používanie kanban systému práce, plánovanie úloh, jasná špecifikácia úloh by nestačila na úspech v podobe stihnutých termínov. Je potrebné ovládať pracovné postupy. Vedeli ste, že príručka McDonald`s mala na začiatku 15 strán a dnes má Mc Donald`s akadémiu, aby majitelia prevádzok vedeli čo robiť. Doba je povrchná. Nehodnotím, len konštatujem. Skúsenejší by dlhé manuály odmietali plniť, mladší by nečítali. Preto po vzore Tomáša Baťu odporúčam, aby každý pracovný postup bol spísaný na max jeden A4 formát. Nám sa osvedčilo spísať pracovné postupy vždy do 7-12 bodov. Extrahované nutné požiadavky. Zvyšok je ponechaný na zodpovednosť a hrdosť ľudí, ktorí musia svoju prácu denne obhajovať pred klientami.

Nakoniec je to neustále vedenie ľudí. Učenie sa navzájom. Raz za mesiac sa stretnúť s kolegami a porozprávať si o problémoch a ako sa dajú ľahšie a lepšie riešiť. Nie každý sa stretne s rovnakou chybou. Spolu však máme koncentrované ťažkosti, ktoré sú ideálnym zdrojom poučenia sa každej firmy. Žiadne ukazovanie na niekoho prstom. Proste len učiť a poučiť sa z chýb iných (kolegov).

Práca z domu bude výhodná pre oboch len za dvoch predpokladov.

zamestnanec bude vedieť, čo je jeho úlohou, dokedy má dodať výsledok, v akej kvalite a či bude mať načas podklady, komu má výsledok odovzdať. bude vedieť, že jeho práca má význam.

V opačnom prípade sa zamestnanec stratí v chaose a nebude sa vedieť rozbehnúť v práci.



Jednu veľkú výhodu bude mať zamestnávateľ. Pracovať pre neho budú môcť ľudia z celého sveta. Môže mať teda špičku v odbore a navyše si môže vyberať aj podľa toho, či má zamestnanec rovnakú víziu, morálne zásady a hodnoty ako hovorí firemná politika.

Čo získa firma vďaka online práci:

zodpovednosť je priamym dôsledkom voľnej pracovnej doby

spokojnejších zamestnancov s vyššími výkonmi a lepším jednaním so zákazníkmi

vyššiu loajálnosť zamestnanca

nižšie náklady na vozový park a kancelárske priestory

nižšiu chorobnosť

kvalitnejších ľudí, nakoľko nie sú viazaní na lokalitu a môžu pracovať aj zo zahraničia

Jednu veľkú výhodu bude mať zamestnanec. Môže pracovať pre firmu, ktorá má jeho srdcu najbližšiu víziu a hodnoty. Navyše bude môcť mať svetový plat, teda vyrovnaný so svetom (možno vyšší, možno nižší) a pritom pracovať z domu, či z coworkingu.

Čo získa zamestnanec:

slobodu v rozhodovaní o čase

viac času s rodinou a menej na cestách do práce

hrdosť. Nikto zamestnancovi nebude stáť za chrbtom, pretože sa na neho šéf musí spoľahnúť

viac zdrojov z výplaty zostane v rodinnom rozpočte vďaka ušetreným nákladom na dopravu do práce

viac úsmevu

S online firmou prichádza väčší tlak na obe strany. Obe strany sa musia viac snažiť zaujať svojimi hodnotami a produktom svojej práce. Úspešní budú tí, ktorí sa pripravia na vyššiu konkurenciu v ponuke práce ako aj v ponuke zamestnancov. Pracovať môžte so špičkou v odbore a nemusí byť len z vášho mesta. Čaká nás skvelá budúcnosť.

Je množstvo spoločností, ktoré môžu fungovať a fungujú online a na stretnutiach s klientami. Vďaka tomu zostávajú ľudia pracovať v zodpovedných profesiách. Aj keď ťahanie za jednoduchšou prácou blogera či influencera je silné. Veľmi dobre má prácu na diaľku a spojenie ľudí vo firme vymyslená jedna nemenovaná realitná kancelária z Ameriky. Majú virtuálnu kanceláriu, kde sa ľudia stretávajú pomocou avatarov". Navyše, ak sú blízko seba, tak im systém ponúkne osobné stretnutie. Alebo iná Americká spoločnosť, ktorá zasa robí raz ročne stretnutia po celom svete. Vždy v krajine, kde má niektorého zo zamestnancov.

U seba vo firme skúšam online firmu už 8 rokov. Poďte to vyskúšať tiež. Pomôžem vám.

Čo si najviac ceníte na práci z domu?Zdroj: https://buffer.com/state-of-remote-work-2019