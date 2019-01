Prišla vám z poisťovne hrubá obálka? Venujte jej pozornosť

09.01.2019 | Marian Faktor

Polovica ľudí prevenciu zanedbáva. O svoje auto sa staráme lepšie ako o seba.

Ak si do najznámejšieho internetového vyhľadávača zadáte cudzie slovo skríning, v okamihu vám zobrazí 1 750 000 odkazov. Hneď ten prvý, ktorý odkazuje na wikipédiu, je najdôležitejší. Podľa jej zdroja* skríning znamená vyhľadávanie chorých ľudí, u ktorých choroba nemá žiadne klinické príznaky. Je to teda kontrolné vyšetrenie na odhalenie choroby v počiatočnom štádiu.

Podľa štatistík Dôvery polovica našich poistencov prevenciu zanedbáva. Stále platí, že o svoje auto sa staráme lepšie ako o seba – auto na garančku do servisu pristavíme včas, ale vlastné zdravie nedbáme. Pritom „trest“ nenecháva na seba dlho čakať. Kým pri aute je to pokuta, ktorá bolí chvíľu, pri zdraví to môže byť doživotné utrpenie spôsobené pokročilým štádiom choroby alebo dokonca smrť.

Rok prevencie (2019), ktorý naštartovalo ministerstvo zdravotníctva, je mimoriadne dôležitý krok. Zameralo sa na najväčšiu pliagu - na rakovinu. Od januára spúšťa skríningové programy na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice.

V prvej fáze to bude skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý by malo absolvovať 20-tisíc ľudí z celého Slovenska. Dostanú obálku s pokynmi a odbernou skúmavkou, ktorú treba so vzorkami stolice zaniesť praktickému lekárovi. V prípade prítomnosti krvi v stolici lekár odporučí pacientovi kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa, aby sa zistila presná príčina krvácania.

Drastické až fatálne zdravotné následky však nemá len rakovina, ale aj iné zanedbané chronické ochorenia. Napríklad cukrovka - najrýchlejšie sa šíriaca neinfekčná choroba u nás i vo svete. Podľa odborných odhadov ňou na Slovensku trpí alebo je ohrozených viac ako 400-tisíc ľudí a ich počet raketovo rastie (v roku 1990 bolo evidovaných 196-tisíc pacientov, v roku 2015 – 345-tisíc pacientov).

Tomuto ochoreniu sa už tretí rok systematicky venujeme v programe Dôvera pomáha diabetikom. Dokonca sme robili aj vlastný skríning. Počas jedenástich mesiacov (do konca septembra 2018) sa doň zapojilo 6200 poistencov, ktorí absolvovali špeciálne preventívne vyšetrenie u svojho všeobecného lekára (meranie glykémie v krvi). Zachytili sme tak doteraz neliečených 816 diabetikov alebo prediabetikov, ktorým včasná liečba pomôže oddialiť alebo sa úplne vyhnúť najvážnejším zdravotným komplikáciám, ktoré cukrovka prináša.

Dôvera rozoslala obálky na zistenie rakoviny hrubého čreva a konečníka už začiatkom januára. Zamerali sme sa na ľudí vo veku 50 – 70 rokov, u ktorých je výskyt tohto ochorenia najvyšší. Ak patríte k mladšej generácii, spýtajte sa svojich rodičov, či dostali hrubú obálku z poisťovne. Mali by jej venovať pozornosť.

