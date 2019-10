Lieky na menopauzu predpisoval mužovi. Nikomu sa to nezdalo čudné

03.10.2019 | Marian Faktor

Papier znesie veľa. Poznajú to aj revízni lekári v zdravotných poisťovniach.

Hoci niektorí spochybňujú odbornosť revíznych lekárov, sami pri kontrole lekárskych záznamov z času na čas narazia na prípady, ktorým by niekto ťažko uveril. Prečítajte si výber z tých najlepších. Aj keď hovoríme možno o promile zo všetkých lekárskych ošetrení, stoja za to.

Lieky pre ženy predpisoval mužovi

Okolo päťdesiateho roku života vyhasína funkcia ženských vaječníkov. Ženy prechádzajú menopauzou, čo si niekedy vyžaduje aj užívanie liekov. Normálna vec, kým sa v zozname tých, ktorým lekár tieto lieky predpísal, neobjaví mužské meno.

Superman

Lekár z pohotovosti údajne najazdil za jeden deň 3.000 kilometrov a ešte stihol ošetriť 70 pacientov. Tak to vyplývalo z dokumentácie pre zdravotnú poisťovňu. Ak by to naozaj bolo tak, v prípade, že by jednému pacientovi venoval 15 minút, musel by sa medzi nimi premiestňovať rýchlosťou 460 kilometrov za hodinu.

Lieky si vyberal v každom meste

Pacient mal na svoje meno vypísaných 28 receptov od troch rôznych lekárov a v priebehu dvoch mesiacov si údajne povyberal lieky v dvanástich lekárňach po celom Slovensku. To je indícia, ktorá napovedá, že niečo nie je v poriadku, pretože takto sa bežne lieky nepredpisujú, ani pacienti zväčša necestujú stovky kilometrov, aby si vybrali liek v lekárni. Keď sme tento prípad preverovali, ukázalo sa, že lekári ani pacient o ničom netušili. Niekto pravdepodobne zneužil pečiatky lekárov a údaje pacienta. Po zistení nezrovnalostí sme sa obrátili na políciu.

Čierna duša

Pacient navštívil lekára, ten ho vyšetril a predpísal mu lieky. Na takomto lekárskom zázname by nebolo nič zvláštne, keby tento pacient nebol v tom čase už niekoľko mesiacov mŕtvy.

Virtuálna realita

Na papieri všetko sedelo. Každý mesiac ošetrili v ambulancii stovky pacientov, niektorí sa vracali opakovane. Sestru, lekára a dokonca aj samotnú ambulanciu by ste však hľadali márne. Všetko fungovalo iba na papieri a žiadne vyšetrenie sa v skutočnosti nikdy neudialo. Išlo o virtuálnu pobočku existujúcej ambulancie. Biznis fungoval tak, že zdravotná starostlivosť pre pacientov v normálne fungujúcej ambulancii bola ešte raz fakturovaná aj vo fiktívnej ambulancii.

Vyšetroval hlava-nehlava

Rodičia priviedli svoje deti na ošetrenie do chirurgickej ambulancie. Lekár ošetril deti a potom údajne aj rodičov, hoci žiadne ťažkosti nemali. V zdravotnej poisťovni si nechal preplatiť vyšetrenie detí aj rodičov.

„Cisárova nemocnica“

Na Slovensku sa narodí približne každé tretie dieťa takzvaným cisárskym rezom. Na pôrodníckom oddelení jednej slovenskej nemocnice však podľa záznamov pre zdravotnú poisťovňu lámu rekordy. Prirodzenou cestou tam vraj príde na svet len jedno z desiatich detí a všetky ostatné cisárskym rezom. Neobvykle vysoký počet vykázaných cisárskych rezov sme nemocnicu upozornili.

Preventívne prehliadky

Súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára je aj vyšetrenie krvi. Našli sme však aj také ambulancie, v ktorých pri preventívnej prehliadke zobrali krv len každému druhému pacientovi.

