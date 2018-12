Aké knihy si prečítať v roku 2019?

21.12.2018 | Maria Bejdova

3 užitočné aj zábavné knižné tipy pre „kreatívcov“ i podnikateľov

Pokiaľ si v roku 2019 nájdete čas na čítanie a vyberiete si tieto tri knižky, rozhodne nešliapnete vedľa. Pri ich výbere som zohľadnila nielen to, či sú inšpiratívne, plné užitočných faktov, ale aj zábavné. Pretože nebrať sa príliš vážne je podľa mňa pre motiváciu v podnikaní alebo písaní veľmi dôležité.

Daniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé

Myslím si, že aj ľudia, ktorí veľa čítajú, budú potrebovať istú dávku trpezlivosti, aby toto dielo nositeľa Nobelovej ceny dotiahli až do konca. Ale potom si povedia, že to naozaj stálo za to. Príručka o tom, ako sa ľudia v rôznych situáciách rozhodujú, je veľmi užitočná pre podnikateľov, kreatívne povolania, ale aj bežných ľudí. Spôsob myslenia, ktorí si osvojujeme, a dôvody, pre ktoré sa rozhodujeme v jednoduchých i zložitých životných situáciách, vás prekvapia, miestami možno šokujú. Ťažšiu čitateľnosť podľa mňa mohol spôsobiť aj preklad, pôvodná verzia sa vraj číta lepšie. Tak či onak, ak ju ešte nemáte prelúskanú, určite si na ňu v roku 2019 nájdite čas, oplatí sa to pre prácu i osobný život. Iste sa vám viackrát stane, že po prečítaní nejakej kapitoly ostanete sedieť a rozmýšľať s úsmevom na perách.

Austin Kleon: Kraď jako umělec

Tohto autora som si obľúbila najmä kvôli tomu, že sa na nič nehrá. A píše neuveriteľne jednoducho, jeho dve útle knižky (okrem tejto stojí za to aj Ukaž, co děláš!) v pohode prečíta aj niekto, kto nemá veľa času. Napriek len „odrážkovitému“ či viac vizuálnemu štýlu písania je táto kniha užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí sa živia tvorivými činnosťami. Napriek tomu, že nejde o novinku, ani časom vôbec nestráca na aktuálnosti, čo sa o mnohých marketingových príručkách dneška naozaj nedá povedať. Vtipná inšpirácia ako ostať sám sebou a nebáť sa toho.

Stephen King: O písaní

Paradoxne, od tohto autora som neprečítala jedinú knihu – jednoducho sa zameriavam na iný typ literatúry. Lenže vždy sa rada inšpirujem radami na písanie od svetoznámych autorov, a tak som jeho knihu O písaní jednoducho nemohla vynechať. A urobila som dobre. Fantastický dar pre niekoho, kto rád píše a pohráva sa s myšlienkou vydať knihu – spisovatelia ju už pravdepodobne majú. Alebo nepotrebujú. Hoci prvá časť je o autorovi samotnom, v druhej časti sa dozviete podnetné tipy na napísanie knihy, ktoré vám často vyčarujú úškrn na tvári, pretože áno, aj na Slovensku je to v mnohom podobné – čo vám ľudia budú hovoriť o písaní, o knihe, o vás, o literatúre, o knižnom trhu... musela som neustále prikyvovať a súhlasiť. A neuveriteľne to nadchne nevzdať sa.

