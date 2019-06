Kalavskej plané reči alebo stratifikácia nemocníc nebude

16.06.2019 | Marek Krajčí

Nevedia dokončiť strategické stavby, nevedia spustiť reformy, vedia skazonosne politikárčiť

Nevedia dokončiť strategické stavby

Pri Žiline všetci čakáme 25 rokov na dokončenia tunela Višňové, strategickej diaľničnej spojnice, ktorá mala byť, rovnako ako diaľnica do Košíc, už dávno hotová. Tento rok sme sa dozvedeli, že firma, ktorá tunel stavala, končí a dokončenie tunela sa nám odkladá na neurčito. Rovnako aj naša koncová univerzitná nemocnica v Bratislave. Keď v roku 2016 exminister Drucker zrušil pripravený PPP projekt na Patrónke, za ktorý sme na rôznych poradcov minuli 3,5 milióna eur, všetkým nám sľuboval, že nová nemocnica sa začne stavať na jeseň tohto roku. Zatiaľ sa nezačal ani búrať skelet nemocnice na Rászochách. Skelet, za ktorý sme zaplatili 80 miliónov eur a za jeho stráženie a konzervovanie ďalších 65 miliónov eur. Teraz si zaplatíme okolo 20 miliónov eur za jeho zbúranie. Nuž čo, SMERu sa za 12 rokov svojho vládnutia nedarí dokončiť slovenské strategické stavby.

Nevedia spustiť reformy

Tak sme sa teda tešili, že ku koncu tohto volebného obdobia aspoň spustí dlhoočakávné reformy. Tie by sa samozrejme mali zavádzať ako prvé, hneď po nastúpení novej vlády. To by však musela byť vládna strana pripravená na vládnutie. Nebola. No čo už. Len nech sa aspoň tí ministri nemenia častejšie ako každé 2 roky. Nech sa aspoň niečo urobí. Reforma starostlivosti o dlhodobo chorých končí fiaskom. Po viac ako roku diskusií sa pracovné skupiny z ministerstiev zdravotníctva a sociálnych vecí nedohodli. No ako to povedať, aby to nevyznelo tak “blbo”. Takto: Reforma starostlivosti o dlhodobo chorých bude až po tom, ako sa schváli najväčšia reforma za posledných 15 rokov - stratifikácia nemocníc. Po bombastickej tlačovke, akých tu už od pána premiéra Pellegriniho bolo naozaj dosť, možno niektorí naleteli, že SMER ide tento materiál posunúť do parlamentu. Opozícia reformu neodmietala podporiť, zdalo sa, že strategický reformný zámer má zelenú naprieč celým politickým spektrom. Nakoniec, každý, kto materiál stratifikácie preletel, pochopil, že reálne dopady reformy by začali byť cítiť zhruba až za 2 roky. SMER si teda mohol zliznúť smotanu veľkého reformátora a nasledujúca vláda by sa varila vo vlastnej šťave, keď by došlo na zákonom riadenú reprofylizáciu mnohých okresných nemocníc.

Skazonosné politikárčenie SMERU

Preferencie SMERu však padajú a ten sa preto pripravuje na svoj pobyt v opozícii. A chcel by tam zostať len jedno volebné obdobie a najlepšie, ak by bolo aj skrátené. Každý, kto si pamätá, ako Fico vyhral voľby v roku 2006 na Zajacových dvadsaťkorunáčkach, nemusí dlho špekulovať o tom, čo má teraz SMER za ľubom. Podľa všetkého sa pokúsi urobiť niečo podobné. Preto teraz materiál nesmie ísť do parlamentu. No a ako to skomunikovať? Takto: Aby sa mohol prijať materiál stratifikácie, musíme poznať reformu dlhodobej starostlivosti. No čo už, že tú nemáme, lebo nemáme stratifikáciu. Snáď to nikto nepochopí. Ubehne ďalšie volebné obdobie a pre zdravotníctvo sa opäť nič neurobí, lebo ja teda nákupy CT-čiek, postelí a hygienických balíčkov do nemocníc nepovažujem za žiadny veľký počin.