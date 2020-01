ČO BY SA STALO, KEBY FICO ZAVIEDOL POKUTY PRE LEKÁROV

Predseda strany SMER-SD navrhuje, aby lekár, ktorý neodpracuje na Slovensku 10 rokov, zaplatil štátu pokutu 55 000 eur. Nedostatok lekárov na Slovensku je odzrkadlením zlého stavu zdravotníctva, za ktorý je zodpovedná práve jeho strana. Drancovali zdravotníctvo na pokraj možností, ministerstvo zdravotníctva pod jeho vedením nepostavilo ani jednu nemocnicu a ani jednu komplexne nezrekonštruovalo. Zato zdravotnícke firmy prepojené na politikov SMERu si prišli na astronomické zisky. Nečudo, že podmienky na liečenie pacientov sa pre lekárov z roka na rok zhoršujú. Platy už dávno nie sú rozhodujúcim faktorom, prečo absolventi a úspešní lekári odchádzajú pracovať do cudziny. Predseda SMERu Fico by ich chcel teda reťazami priviazať, aby zostali na Slovensku, keď tu vyštudujú.

Už teraz naše fakulty vzdelávajú, a to veľmi výhodne, vysoký podiel zahraničných študentov. Nebude pre nich žiadny problém tieto počty navýšiť a dokonca budú na tom finančne ešte lepšie. No a čo spravia slovenskí záujemci o lekársku profesiu? Pôjdu zadarmo študovať do Českej republiky, alebo aj ďalej na západ. Češi ich budú vítať s otvorenou náručou. A viete prečo? Lebo väčšina sa aj u nich zamestná. Vieto aký podiel slovenských študentov sa z Čiech vráti naspäť pracovať na Slovensko? 3%. Pán Fico aj s celou svojou garnitúrou by sa teda postaral o totálny rozvrat a kolaps zdravotníctva, kedže zdravotnícki profesionáli sú tou najväčšou hodnotou, ktorú zdravotníctvo má a má ich nedostatok celá Európa. Pre zlý stav zdravotníctva na Slovensku zomiera ročne o 3000 ľudí viac ako v Českej republike na choroby, ktoré vieme liečiť. Dúfam, že už skončí táto politika ožobračovania a likvidovania občanov Slovenska.