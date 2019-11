Nakopnúť tím 150 ľudí a ešte ich naučiť hrať spolu blues za 90 minút? - Hračka!

Hudba vraj nie je nič pre vás? Už na základnej škole ste sa dozvedeli, že ste „antitalent“? My o tom vieme svoje. Názor, že hudba je len pre ľudí so skutočným „talentom od prírody“ silne spochybňujeme. Naše aktivity dokazujú, že hudba má unikátnu moc transformovať tímy, aj jednotlivcov. Hewlett Packard Sales team v Pekingu svoju Kick-off konferenciu spestril našim konferenčným energizérom, známym ako Harmonica Harmony.

150 IT odborníkov, predajcov a jeden náš moderátor, učiteľ

Začali sme jednoduchými dýchacími cvičeniami. To preto, aby sme zaistili, že všetci budú môcť pracovať s harmonikou ľahko a nezadýchajú sa. Potom si v rámci nášho „rýchlo-kurzu“ prešli základmi hry na harmoniku. Z ľahších úloh postupne prešli na tie náročnejšie.

Tímová práca a živelná energia

Tu však už potrebovali podporu svojich kolegov, ako aj istotu, že sa na nich môžu spoľahnúť. Na konci krátkeho nacvičovania všetko vyvrcholilo ohromnou skupinovou harmonikovou jamming session. Tu si musíte predstaviť živelnú energiu prechádzajúcu cez všetkých len vďaka perfektne zvládnutej tímovej práci. Každý sa zameral na tím ako celok a jeden od druhého sa naučili hrať skvelú hudbu.

Vyskúšate to aj vy? Varujeme vás: táto aktivita doslova vystrelí všetky vaše limity! Vďaka našej aktivite, vašej tímovej práci a viere, že všetko je možné ich prekonáte za necelých 90 minút.

"Už som organizoval množstvo teambuildingových aktivít. “Harmonica Harmony” je však skutočne unikátny zážitok. Je to skvelý konferenčný „ice-breaker“a perfektná aktivita na zenergizovanie veľkej skupiny ľudí. Väčšina účastníkov nikdy predtým na harmonike nehrala, a predsa dokázali na konci tejto aktivity hrať ako “harmonikový orchester”. Ukazuje to, že so skvelou tímovou prácou možno dosiahnuť veľký úspech.”