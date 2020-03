OPEC a Ruská ruleta

11.03.2020 | Lubomir Ivanov

Boj o prežitie bridlicovej tažby druhé dejstvo.

Pondelok ráno 9. marca sme sa prebudili do novej doby. Ceny americkej ropy WTI sa prepadli až na 27,34 USD a Brent na 31,25 USD . Po marcovom zasadnutí OPECu , kde každý očakával zníženie produkcie z dôvodu vplyvu koronavírusu a následného prepadu dopytu, vidíme otočku o 180stupnov. Po vyjadreniach Putina, ktorý nemá záujem podporovať US bridlicovú ťažbu sa aj Saudská Arábia rozhodla otvoriť kohútiky na plno.

Zdá sa, že sa stávame svedkami boja o podiel na dnešnom krehkom ropnom trhu systémom „každý sám za seba“. Ale je to naozaj tak?

Historický precedens

Mnoho dnešných obchodníkov s ropou sa narodilo až po roku 1985, takže si už nepamätajú obdobie kedy Saudská Arábia zaplavila trh s ropou. Aj keď dnešná situácia nie je ani zďaleka totožná, následky by mohli byť podobné. Udalosti z roku 1985 a obdobie nasledujúcich niekoľkých rokov nám ukazujú potenciálny dopad prebytku dodávok ropy tak, ako bol nedávno avizovaný.

Začiatkom roku 1981 dosiahli ceny ropy svoje maximum na úrovni 38 USD za barel. S prichádzajúcou recesiou a s ňou spojený klesajúci dopyt po rope náhle poslali ceny ropy na 20 USD za barel. V rovnakom období sa začala zvyšovať produkcia mimo OPECu. Najväčšie prírastky produkcie prišli zo Severného mora, Mexika a Aljašky. Išlo o tradičné vertikálne vrty s ročným nárastom produkcie o 5% až 10%.

Saudská Arábia v tej dobe už znášala škrtmi v produkcii väčšinové bremeno v OPEC aby zastavila prirodzený pokles cien. saudská produkcia klesla o 8,1 milióna barelov denne (b/d) a to z 10,4 milióna b/d v auguste 1981 na 2,3 milióna b/d v auguste 1985. Za rovnaké obdobie sa ale celková produkcia OPEC znížila len o 5,9milióna b/d, a toz 19,8 milióna b/d na 13,9 milióna b/d. Ostatní producenti OPEC teda v tej dobe zvýšili výrobu o viac ako 2 milióny b/d. Veľká časť tohto nárastu bola spôsobená Irakom a Iránom po tom, čo sa zotavovali z vojny v Iraku a Iráne.

Saudská Arábia chcela, aby bremeno znižovania produkcie znášali aj ostatní členovia OPEC, ale vzhľadom na nedodržiavanie dohody členov sa v tej dobe rozhodla zdvojnásobiť výrobu na protest nedostatočnej spolupráce. Z 2,34 milióna b/d v auguste 1985 zvýšili produkciu na 4,68 milióna b/d do decembra. Následne do augusta 1986 saudská produkcia dosiahla 6,21 milióna b/d následkom čoho ceny klesli v tej dobe už z aj tak nízkych 20 USD na 10 USD za barel.

Saudská Arábia v tej dobe svojim spôsobom dosiahla svoje. Všetci členovia OPECu volali po otvorení rokovaní a začali spolupracovať. V januári 1986, Saudi znížili produkciu na 4,16 milióna b/d a zvonu rozdávali pomyselné karty členom OPECu. S postupujúcou disciplínou ostatných členov si mohla Saudská Arábia neskôr opäť dovoliť zvýšili produkciu zo 4,16 milióna b/d na 6,66 milióna b/d do decembra 1986, čím si svoje postavenie lídra v karteli upevnili.

Niektoré analýzy v tej dobe poukazovali na to, že dôvodom zvýšenej produkcie Saudskej Arábie v tom čase bola dohoda s prezidentom Ronaldom Reaganom a prebiehajúcej ekonomickej vojne so Sovietskym zväzom. Či sa tak stalo alebo nie, je pravdou že nižšie ceny ropy vtedy prispeli vtedy k rozpadu Sovietskeho zväzu.

Súčasná situácia

Súčasná situácia je veľmi podobná tej z roku 1985-86. Ruské rozhodnutie nezúčastniť sa na ďalšom znižovaní produkcie OPEC+ viedlo k rozhodnutiu Saudskej Arábie na drastický krok predzásobenia trhu.

V tomto prípade Putin ale jasne povedal, že sa nemieni ďalej podieľať na podpore amerických ťažiarov a otvorene hovorí o vojne proti bridlici. Môže mať ale táto ropná vojna úspech keď sa to nepodarilo OPECu pred 4 rokmi? Myslím, že áno, ale len v prípade, keď Rijád a Moskva budú spolupracovať.

Prostredie aké ponúkol koronavírus Covid-19 je bezprecedentné. Dopyt po rope sa prepadol za veľmi krátku dobu až o 4mil. b/d. Je to akoby niekto zrazu pridal na rezervnej kapacite 4milióny b/d. Ak k tomu pridáme skoro 3 milióny b/d rezervnú kapacitu OPEC+ tak máme prostredie s rezervnou kapacitou až 7 miliónov barelov ropy.

Stačí dodávať do systému produkciu s ponukou z pred-koronavírusových úrovní a už silno začne prevyšovať ponuka nad dopytom. Tým by mohli získať čas – čas, ktorý je kľúčový na boj s bridlicovou ropou.

Ako nám história ukázala, boj proti US bridlicovej rope nebol účinný pokiaľ ceny ropy boli pod produkčnými náklady bridlicovej ropy len krátkodobo. Pol roka je málo a držať cenu ropy nízko dlhšie predstavuje straty na obidvoch stranách. Na to, aby ste takýto boj dokázali vyhrať, musíte mať dostatok „munície“.

Odhaduje sa, že negatívny vplyv koronavírusu na spotrebu ropy pretrvá minimálne do tretieho štvrťroka. Časovanie už druhého útoku na bridlicových ťažiarov by si nemohli Rusi so Saudmi naplánovať lepšie ako teraz...

Záver

Pointa je, ak by produkcia OPEC zostala na rovnakej úrovni, tak prebytok 4 milióny b/d by sa mohol do konca tohto roka stratiť. V piatok, Rusi rozohrali ruskú ruletu. Saudi im do zásobníku dali náboj navyše a čakajú, že US stlačí spúšť.

Nech už je to akokoľvek, či koordinovane OPEC s Ruskom, alebo každý sám za seba, je vysoko pravdepodobné že pokiaľ Saudi naplnia sľuby a zvýšia produkciu ako v roku 1985-86, tak ceny ropy uvidíme minimálne najbližší rok v pásme 40-20 USD.