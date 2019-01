Bugár Béla - prezident horných uhrov

16.01.2019 | Ľubo Havierník

Voľby sú pre Bugára možno posledná šanca na získanie trhovej hodnoty.

Mám rád Maďarov, Rómov, Židov, Rusov, Američanov, samozrejme Slovákov a aj ostatných ľudí, ktorých národnosť som nespomenul. Som totiž toho názoru, že človek nemôže ovplyvniť, do akého národa sa narodí. Ale môže veľmi silne ovplyvniť, či sa stane dobrým alebo zlým človekom.

Zatiaľ ma nikto nepresvedčil o opaku.

K veci.

Celkom ma zaujalo, keď som zistil, že Bugár Béla bude kandidovať na post prezidenta.

Je to niečo také, ako keď na diaľnici zbadáte koňa alebo diviaka. Zaujme Vás to podobným spôsobom. Nedáva to zmysel a nestáva sa to. Jeho víťazstvo je asi tak pravdepodobné, ako že by sa Slovák stal Maďarským prezidentom (uznávam, že o niečo viac).

No a prečo zrovna Bugár Béla? No čiastočne aj preto, lebo v strane (asi) nemajú nikoho s lepším politickým kreditom. Možno by to pôvodne skúsili s Luciou Žitňanskou, čo by bola podstatne lepšia voľba. Aj pre stranu aj pre Bélu. Možno aj pre Slovensko.

Keď vieme, že nemá šancu vyhrať (a vieme, že aj on to vie), prečo vráža peniaze do tohto projektu?

Nájsť odpoveď vôbec nie je ťažké.

Keď vidíme, priam apokalyptickú silu Smeru, ktorý znižuje životnosť koaličných partnerov (strán) na jedno obdobie, je jasné, že treba vypustiť záchranný čln. Samozrejme sa to netýka SNS, lebo ich okrem kryptonitu (toho zo Supermana) nedokáže ohroziť nič.

No a zdá sa, že Bugár Béla, vidí prezidentské voľby ako ideálnu príležitosť. Alebo ako poslednú.

V posledných obdobiach totiž úplne stratil svoju trhovú hodnotu.

Celkom dobre si pamätám na tú fotomontáž, kde mal na tvári namiesto úst opačný koniec tráviacej sústavy. Proste mal iných voličov než Smer.

Mal. A musí hľadať nových.

V jeho prípade ma často napadalo, že niekto musí mať na neho nejakého veľkého kostlivca v skrini. Lebo mi nešlo do hlavy, že by nevedel rozmýšľať na dva, tri ťahy dopredu. Kostlivci sú totiž strašidelní. Alebo akcionári tlačia? Nevieme.

Teraz má možno poslednú šancu na získanie trhovej hodnoty. Tú by sa mu podarilo získať nejakým zaujímavým percentom v prezidentských voľbách. Totiž dobré percento by znamenalo, že má podporu u maďarských voličov. To by znamenalo možnosť záchrany a spájania (mostu) s SMK, kde ho momentálne nemajú v láske. Len sa mi to celé zdá byť nejaká búda alebo klamstvo.

K tomuto blogu ma “nakopla” fotka billboardu, kde bolo po maďarsky písané niečo o tom, že chce byť slovenským prezidentom. Neviem, kde presne to bolo fotené, ale tuším to nebola Žilina :-).