Legislatívne halgató

26.04.2019 | Ľubica Navrátilová

O jednej predvolebnej iniciatíve na maďarský spôsob

Popis problému

Fakt, že pred voľbami sa zintenzívňuje legislatívna aktivita poslancov nie je nič nového a tiež to nemusí so sebou prinášať len populistické riešenia niektorých problémov. Na ostatnom zasadaní parlamentu sa stala však udalosť, ktorá je v právnom štáte neprípustná a z hľadiska tvorby legislatívy do budúcnosti mimoriadne nebezpečná.

Poslanci z Most- Hídu predložili na rokovanie parlamentu vcelku rozumnú zmenu zákona o sociálnom poistení, týkajúcu sa vyrovnávacieho príplatku.

Pre tých, ktorí si nepamätajú o čo presne ide, pripomeniem historický kontext vzniku vyrovnávacieho príplatku.

Pri delení ČSFR na Českú republiku a Slovenskú republiku bolo nutné vyriešiť o. i. aj spôsob akým sa pre účely dôchodkových nárokov občanov budú vyhodnocovať obdobia zamestnanosti získané počas trvania spoločného štátu.

Za účelom vyriešenia viacerých problémov v sociálnych systémoch oboch štátov bola prijatá medzištátna Zmluva o sociálnom zabezpečení č.318/1992 podľa ktorej sa doby dôchodkového zabezpečenia získané pred 1.1.1993 považujú za doby zabezpečenia v tom štáte, na ktorého území mal zamestnávateľ občana sídlo ku dňu rozdelenia ČSFR.

Či to bolo rozumné je možno s úspechom pochybovať, ale dnes sa s tým nedá nič robiť.

Uvedená Zmluva určovala, že nositeľ dôchodkového zabezpečenia v každom zo zmluvných štátov najprv určí teoretickú sumu dôchodku z celkovej doby zamestnania získanú v oboch zmluvných štátoch a prizná dôchodok ktorý tvorí súčin teoretického dôchodku a pomeru doby zamestnania v jednotlivých štátoch k celkovej dobe zamestnania v oboch štátoch. Každému štátu vznikla povinnosť vyplácať dôchodky podľa vlastných vnútroštátnych pravidiel.

Hoci z ducha uvedenej zmluvy je zrejmá snaha minimalizovať dopady rozdelenia spoločného štátu na dôchodkové nároky občanov, problémy nastali ihneď

- prvý z problémov bol kurz slovenskej a českej koruny. Spočiatku bol v oboch štátoch priznávaný dôchodok podľa zákona 100/1988 o sociálnom zabezpečení. Aj keď priznávané dôchodky z rovnakých východiskových predpokladov boli numericky rovnaké, hodnota dôchodku z Českej republiky prepočítaná aktuálnym kurzom mien bola vyššia

- druhý problém bol následný odlišný vývoj zákona 100/1988 o sociálnom zabezpečení najmä odlišný výpočet dôchodkových dávok a odlišná valorizácia priznaných dôchodkov

- tretí problém bolo prijatie nového zákona 155/1995 o dôchodkovom poistení v Českej republike ktorým sa zmenila logika dôchodkovej dávkovej politiky, zvýšili starobné dôchodky oproti stavu v Slovenskej republike a ktorým sa dôchodkové systémy v oboch štátoch výrazne vzdialili.

- štvrtý problém je nastolenie rozdielneho dôchodkového veku v ČR a SR

- a napokon prijatím zákona 461/2003 o sociálnom poistení v Slovenskej republike sa dôchodkové systémy konštrukčne úplne rozišli. Dôležitým momentom bolo aj skrátenie počtu rokov dôchodkového poistenia, ktorým je podmienený vznik nároku na starobný dôchodok v SR, z 25 najprv na 10, neskôr na 15 rokov.

A tak sa dnes stáva, že súčet dôchodkových dávok z oboch štátov je pre niektorých slovenských poistencov výhodný, ale pre niektorých iných je výhodnejší dôchodok určený z celkovej doby poistenia priznaný podľa slovenskej legislatívy. A tento problém je samozrejme aj na českej strane.

Ako riešenie v oboch štátoch vznikla a aj sa realizovala idea príplatku k dôchodku ( v ČR sa nazýva dorovnací přídavek) pokiaľ súčet vyplácaných dôchodkov z oboch štátov je nižší, ako by bol v prípade, ak by sa celá doba poistenia zohľadnila v jednom štáte. Postup pri určení vyrovnávacieho príplatku bol nasledujúci

Nárok na vyrovnávací príplatok vznikol až vtedy, ak bol priznaný starobný dôchodok v oboch štátoch

Určila sa teoretická hodnota dôchodku z celého československého obdobia, ku ktorému sa pripočítala obdobie poistenia v jednotlivých štátoch

Takto určený dôchodok sa valorizoval podľa pravidiel prijatých v každom štáte

Vypočítal sa súčet dôchodkov vyplácaných z oboch štátov

Porovnal sa teoretický valorizovaný dôchodok so súčtom vyplácaných dôchodkov z oboch štátov

Nárok na vyrovnávací príplatok vznikol vtedy, ak valorizovaný teoretický dôchodok bol vyšší ako súčet dôchodkov z oboch štátov a to vo výške ich rozdielu

Vyrovnávací príspevok sa určoval každý rok nanovo

Nepochopila som, prečo predkladateľ zákona, ktorým sa zaviedol vyrovnávací príplatok v SR, zaviedol ako podmienku vzniku nároku na vyrovnávací príplatok dosiahnutie 25 rokov československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré mu bol po 31. decembri 1992 priznaný starobný dôchodok podľa predpisov Českej republiky. Tým založil nesúlad s Ústavou SR, ktorú konštatoval aj Najvyšší súd Slovenskej republiky napríklad vo svojom rozhodnutí č. 10So/43/2016.

Navodeným právnym stavom vznikla situácia, v ktorej ak poistenec získa celkovú dobu poistenia 40 rokov a z toho 20 rokov počas trvania Federácie a 20 rokov v Slovenskej republike nebude mať nárok na vyrovnávací príplatok, ale ak získal ku dňu rozdelenia ČSFR 25 rokov československého poistenia a 15 rokov v SR má nárok na vyrovnávací príspevok. Rozhodnutie Najvyššieho súdu uvádza, že takýto stav je v rozpore s článkom 39 ods.1 Ústavy SR podľa ktorého majú občania právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a okolnosť, že došlo k rozdeleniu spoločného štátu, je irelevantná.

Potiaľto je rozsudok Najvyššieho súdu zrozumiteľný, dosiahnutie 25 rokov dôchodkového poistenia v ČR pred rozdelením štátu ako podmienka nároku na vyrovnávací príplatok nie je v súlade s Ústavou a tento právny stav treba napraviť.

Ale ďalší výrok NS SR je pre mňa problém a neviem ho interpretovať.

„Práve z toho dôvodu podľa názoru odvolacieho súdu je Sociálna poisťovňa v zmysle vyššie uvedeného povinná vypočítať starobný dôchodok poistencovi aj podľa zákona č.461/2003 Z.z. samostatne a priznať mu ho v takej výške, aby súčet jeho starobných dôchodkov z Českej republiky a Slovenskej republiky po zohľadnení menového kurzu nebol nižší ako dôchodok poistenca, ktorý počas svojho produktívneho života získal rovnakú dobu poistenia a rovnaké príjmy len u zamestnávateľov, ktorí mali sídlo na území Slovenskej republiky“.

Upozorňujem na to, že rozsudok Najvyššieho súdu sa týka priznávaných ( nie vyplácaných ) dôchodkov. Nižšie uvádzam čomu nerozumiem.

Legislatívna overtúra

Pani poslankyňa Sarkózy a pán poslanec Antal predložili do NR SR legislatívny návrh, ktorým sa doba 25 rokov československého zamestnania pred rokom 1992 menila na 15 rokov, čo je v súlade s podmienkou nároku na starobný dôchodok v SR. Poslanci správne reagovali na judíkáty Najvyššieho súdu o nesúlade podmienky 25 rokov zamestnania s Ústavou SR.

Krátka novela, obsahujúca 73 slov bola prerokovaná v prvom čítaní a bez problémov bola posunutá do druhého čítania.

Legislatívne halgató

Návrh novely posunul predseda parlamentu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre financie a rozpočet a Výboru pre sociálne veci ako gesčnému výboru.

Výbor pre financie a rozpočet nemal k predloženému návrhu žiadne pripomienky.

V Ústavnoprávnom výbore, ktorého členka je aj pani Sarkózy, sa udialo niečo, čo pravdepodobne nemá v parlamentnej praxi obdobu.

Navrhla vypustiť z pôvodného návrhu všetok pozmeňovací text a predložila úplne nový text, ktorý s pôvodným nemá nič spoločné okrem toho, že sa novelizuje ten istý zákon. Nový návrh obsahoval viac ako tisíc novelizačných slov a je iróniou, že pôvodný návrh sa týkal úpravy vyrovnávacieho prídavku, kým nový návrh vyrovnávací príplatok ako jednu z dávok dôchodkového poistenia r u š í a zavádza nový výpočet dôchodkových dávok pre niektoré osoby, ktoré získali obdobia československého poistenia.

Tichúčko, bez akejkoľvek diskusie a zrejme s predpokladom, že aj tak tomu nik nerozumie, sa jednoducho zrušila jedna dávka dôchodkového poistenia, zmenil sa pre pár tisíc slovenských občanov výpočet dôchodkov a to všetko bez toho, aby bol tak závažný zásah do práv občanov prerokovaný v prvom čítaní v NR SR. A to nehovorím o odbornej diskusii, lebo tak ako to ja vidím ide o komplikovanú vec

Pani poslankyňa, pán poslanec, čo si to dovoľujete?

To, že ako uvádzate, Vám návrh spracovali či pomáhali spracovať na ministerstve práce znamená len toľko, že vám nie je celkom jasné, čo je obsahom schválenej novely.

„Teraz každému, kto má aspoň jeden rok nárok na slovenský starobný, invalidný alebo predčasný dôchodok, sa vypočíta fiktívny slovenský dôchodok. Z Českej republiky bude naďalej dostávať dôchodok podľa výpočtu z Českej republiky, a ten fiktívny dôchodok bude rozdiel oproti tomu, na aký nárok má podľa slovenskej legislatívy," priblížila poslankyňa.

To je text z vyjadrenia pani poslankyne pre TASR zo dňa 23.3.2019 a jeden sa nestačí diviť.

Ak si niekto mýli podmienku získania aspoň jedného roka slovenského dôchodkového poistenia s nárokom na jeden rok slovenského starobného dôchodku nemal by sa púšťať do takých komplikovaných vecí ako je zmena dôchodkového poistenia pre niektoré skupiny poistencov. K tomu ešte poznámka, že starobný dôchodok je doživotná dávka, a nie dávka na jeden rok.

Fiktívny dôchodok je dôchodok vymeraný z celkového počtu rokov dôchodkového poistenia získaného súčtom československého a slovenského poistenia podľa slovenskej legislatívy platnej ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a nie rozdiel s niečím nedefinovaným. A žiaden fiktívny dôchodok sa nebude nevyplácať, náš dôchodkový systém nepozná dávku „fiktívny dôchodok“. Navyše fiktívny dôchodok má byť rozdiel oproti tomu na aký má nárok podľa slovenskej legislatívy? To nedáva žiaden zmysel a nech sa pani poslankyňa hnevá alebo nehnevá, lepšiu demonštráciu toho, ako veci nerozumie, nemohla tlači poskytnúť.

Pani poslankyňa na Výbore pre sociálne veci vraj tvrdila, že určite ide o lepšie riešenie ako je súčasný právny stav, ale žiadnu dopadovú analýzu nepredložila a ja tvrdím, že

ide o nevykonateľné ustanovenie zákona nemusí ísť vždy o lepšie riešenie oproti platnému právnemu stavu a dôvody uvediem ďalej.

Problematický obsah zmeny

V nadväznosti na judikatúru Najvyššieho súdu sa novelou upravuje výpočet starobného dôchodku pre osoby, ktorým sa obdobie československého poistenia započítava do dôchodku v ČR takto:

určí sa fiktívna suma starobného dôchodku, od tejto sumy sa odpočíta suma starobného dôchodku vyplácaného z českej republiky

Tak si vezmime občana SR, ktorý sa narodil v roku 1958 a získal po 20 rokov dôchodkového poistenia v oboch štátoch. Na Slovensku v roku 2020 dovŕši 62 rokov a 8 mesiacov, čo je jeho dôchodkový vek v SR. Ale dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1958 je v ČR 63 rokov a 10 mesiacov a je pre mňa záhadou, čo sa má v roku 2020 odpočítať od fiktívnej hodnoty slovenského dôchodku, keď starobný dôchodok nie je a ani nemôže byť tomuto občanovi v roku 2020 v ČR priznaný.

K deklarovanej výhodnosti.

Ak som správne pochopila schválenú novelu, potom pre určité skupiny poistencov prinesie zlepšenie. Určite to budú osoby, ktoré získali obdobia slovenského poistenia a československého poistenie v súčte menej ako 25 rokov. Týmto osobám v ČR nevznikol nárok na dôchodok a po tejto novele im bude vyplácaný starobný dôchodok na úrovni fiktívneho dôchodku. Aspoň dúfam, že je to tak a bolo by to rozumné, lebo tieto osoby boli rozdelením spoločného štátu na dôchodkoch poškodené.

O výhodnosti pre ostatné skupiny poistencov, ktorí získali obdobia československého poistenia, nevieme povedať nič. Pokiaľ sa neupraví ako sa budú odpočítavať české priznané dôchodky od slovenských fiktívnych dôchodkov stojíme len na úrovni neoveriteľných predpokladov.

Záver

Na celej veci je zarážajúce, že sa nik z vedenia NR SR nepozastavil nad tým, že došlo k flagrantnému porušeniu zákona o rokovacom poriadku NR SR. Návrh zákona nebol nikde uverejnený, nebol prerokovaný ani v prvom čítaní a ani vo Výbore pre financie a rozpočet. Nabudúce sa nečudujme, ak sa podobným spôsobom zníži trestná sadzba za krádež na 2dni.