Čo to stvára Sociálna poisťovňa?

12.01.2019 | Ľubica Navrátilová

Legislatíva sa nezmenila, podmienky nároku otcov na materské sa zmenili?

Ak sa legislatívne nezmenia podmienky nároku na dávky sociálneho poistenia je každému dúfam jasné, že nároky na dávky sa plynutím času musia priznávať rovnako po celú dobu trvania navodeného právneho stavu. Inak by to znamenalo, že správny orgán, v tomto prípade Sociálna poisťovňa, si urvala právo interpretovať dikciu príslušných ustanovení zákona o sociálnom poistení podľa vlastných a meniacich sa názorov a priorít a to už by bol stav mimo ústavného rámca.

Sociálna poisťovňa (SP) je verejnoprávna inštitúcia na ktorú štát preniesol kompetencie vo veciach sociálneho poistenia a plne sa na ňu vzťahuje článok 2 ods.2 Ústavy SR podľa ktorej štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý určí zákon. Vo veciach dávok sociálneho poistenia je týmto zákonom zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ( ďalej len zákon).

Problémom, s ktorým sa na mňa obracajú ľudia so žiadosťou o pomoc, je rozdielne posudzovanie nároku otcov na materské, ktorí popri poberaní materského vykonávali zárobkovú činnosť pred a po 1.9.2018. Údajne zamestnanci na pobočkách SP informovali dotknutých poistencov, že im bolo doručené nejaké usmernenie z Ústredia Sociálnej poisťovne, ktorým sa mení metodika posudzovania nároku otcov na materské.

V zozname metodických usmernení za rok 2018 zverejňovanom na webovom sídle SP sa usmernenie o zmene posudzovania nároku otcov na materské nenachádza. Teda neviem usúdiť, či vôbec ide o pravdivú informáciu a dúfam, že to tak nie je. Lebo rozhodovať o právach poistencov na základe tajných usmernení by bolo silné kafe.

Budem však povďačná čitateľom mojich príspevkov ak sa so mnou podelia o vedomosť v tejto veci.

Je ale mimo pochybnosť, že Sociálna poisťovňa zmenila posudzovanie nárokov otcov na materské, lebo nielenže nepriznáva nároky tak ako predtým, ale aj začína konania na odňatie už priznaných nárokov.

V jednom oznámení o začatí konania o odňatí materského otcovi dieťaťa uvádza:

„Na účely prevzatia starostlivosti o dieťa Vám bola poskytnutá materská dovolenka, no napriek tomu vykonávate pracovnú činnosť, z ktorej dosahujete príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ a to v porovnateľnej, prípadne vyššej sume ako z pracovnej činnosti zakladajúcej nemocenské poistenie, z ktorého ste si nárok na materské uplatnili a zároveň nedošlo ani k úprave pracovného času tak, aby ste mohli prevziať starostlivosť o dieťa“.

Existujú profesionálne vtipy na ktorých sa vedia baviť iba ľudia z profesie a toto vyjadrenie tiež patrí do zbierky takých profesionálnych vtipov.

Muž nemá nárok na materskú dovolenku, tá patrí podľa § 166 ods.1 Zákonníka práce iba žene a to iba v súvislosti s pôrodom a z dôvodu starostlivosti o dieťa. Mužovi patrí od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu ako žene, ak sa stará o dieťa. Nie je pravda, že rodičovská dovolenka sa mužovi poskytuje na účely prevzatia dieťaťa do jeho starostlivosti, to je blud a trestuhodná nevedomosť , o dieťa sa môžu rodičia starať paralelne spolu. Už len z tohto dôvodu je možné zamietnutie nároku považovať za nemiestny vtip. Čo na to pán riaditeľ Sociálnej poisťovne napíše pri odvolaní na očakávané rozhodnutie o odňatí materského, na to budem netrpezlivo čakať.

Podmienkou nároku na materské pre matku dieťaťa je o. i. aby sa o dieťa starala ( § 48 ods.1 zákona) ale nevyžaduje osobnú starostlivosť. Čo to presne znamená „starať sa o dieťa“, nie je v zákone o sociálnom poistení nič uvedené. Zákon pozná riadnu starostlivosť a osobitnú starostlivosť. Kým tá druhá sa týka detí so zdravotnými problémami, riadna starostlivosť sa preberá definíciu zo zákona 571/2009 o rodičovskom príspevku. Za riadnu starostlivosť o dieťa sa považuje aj starostlivosť inou fyzickou alebo právnickou osobou. Cit § 3 ods.3 a 4:

(3) Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.

(4) Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Keďže v súvislosti s nárokom na materské zákon nehovorí o riadnej starostlivosti a Sociálna poisťovňa môže konať iba v medziach zákona, akýmikoľvek požiadavkami na úpravu pracovnej doby poistenca, ktorý popri poberaní materského vykonáva zárobkovú činnosť, porušuje podľa môjho názoru ústavný princíp zakotvený v článku 2 ods. 2 Ústavy SR.

Z uvedeného vyplýva, že na posudzovanie starostlivosti o dieťa počas podpornej doby na materské nemá Sociálna poisťovňa žiadne legislatívne inštrumenty a už vôbec nemôže robiť implicitné závery na základe vlastných úsudkov o schopnosti starať sa o dieťa počas pracovnej aktivity rodiča. Je zabezpečená starostlivosť o dieťa, ak počas zárobkovej činnosti matky poberajúcej materské sa stará o dieťa otec? Určite je, lebo inak by matka nespĺňala podmienku z § 48 ods.1 a SP by bola povinná nárok na materské matke odňať. A opačne to neplatí?

Jednoducho povedané zákon nehovorí nič o tom, čo je to starostlivosť o dieťa a preto SP nemôže hodnotiť či poistenec môže alebo nemôže takúto starostlivosť zabezpečiť. Možno namietať, že starostlivosť o dieťa je vymedzená v zákone 561/2008 o príspevku na starostlivosť na dieťa, ale toto vymedzenie pojmu sa vzťahuje len a len na tento zákon.

Ak otec preberie dieťa do svojej starostlivosti to neznamená, že matka sa môže prestať starať o dieťa. Podľa článku 4 zákona 36/2005 o rodine rodičovské povinnosti patria obom rodičom a samozrejme táto povinnosť nezaniká ak jeden rodičov poberá materské a popri tom je zamestnaný.

Pozrime sa na stav navodzovaný Sociálnou poisťovňou z hľadiska antidiskriminačnej legislatívy.

Vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov počas poberania materského – ženy

Okrem požadovaného počtu dní nemocenského poistenia (270) v období dvoch rokov pred dňom, v ktorom vznikne dôvod na poskytnutie materského, je podmienkou, aby sa poistenkyňa o dieťa starala ( § 48 ods.1 zákona). Ďalšou podmienkou je aby nemala príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ na poistné z toho zamestnania, z ktorého splnila podmienky nároku na materské, iný príjem môže mať. Toto potvrdzuje aj samotná Sociálne poisťovňa, ktorá vo svojej poradni uvádza:

„Za predpokladu, že zamestnankyňa čerpá materskú dovolenku, Sociálna poisťovňa jej vypláca dávku materské a zárobkovú činnosť bude vykonávať na území Slovenska, počas nároku na materské nemôže mať príjem za vykonanú prácu iba z toho nemocenského poistenia (zo zamestnania), z ktorého si nárok na dávku materské uplatnila. V prípade, ak jej počas trvania nároku na materské vznikne iné povinné nemocenské poistenie zamestnankyne (napr. uzatvorí nový pracovný pomer alebo dohodu o prácach vykonávaným mimo pracovného pomeru), z ktorého nemá uplatnený nárok na materské, nebude to mať vplyv na nárok na materské.“

Sociálna poisťovňa teda v prípade matky neskúma možnosť matky zabezpečiť starostlivosť o dieťa, počas jej zárobkovej činnosti - lebo jej to ani neprináleží.

Vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov počas poberania materského – muži

Podmienka počtu dní nemocenského poistenia v rozhodujúcom období je rovnaká ako u žien. Rozdiel je v počte dní podpornej doby, ale to je v kontexte popisovaného problému irelevantné. Rovnaká je aj podmienka, že počas poberania materského sa otec musí o dieťa starať ( §49 ods.1 zákona). Rozdiel je len v tom, že otec musí formálne prevziať dieťa do svojej starostlivosti. Nie je mi jasné, k čomu táto podmienka slúži, ale čo je jasné, že Sociálna poisťovňa skúma možnosť otca zabezpečiť starostlivosť po dieťa v prípade, že otec vykonáva zárobkovú činnosť. Už nestačí, že matka a otec podajú vyhlásenie, že otec preberá dieťa do svojej starostlivosti ako to bolo v prechádzajúcom období. Ak otec vykonáva zárobkovú činnosť, SP považuje tento stav ako stav v ktorom otec nemôže zabezpečiť starostlivosť o dieťa a žiadosť o materské zamietne.

Aby som to zhrnula – matka sa musí počas poberania materského starať o dieťa bez toho aby ho prevzala do starostlivosti a otec sa v rovnakej situácii musí starať o dieťa a prebrať ho do svojej starostlivosti, hoci nie je jasné, čo to znamená. Matka môže vykonávať zárobkovú činnosť bez vplyvu na nárok na materské a starostlivosť o dieťa sa považuje za zabezpečenú, otec nemôže vykonávať zárobkovú činnosť bez straty nároku na materské, lebo popri zárobkovej činnosti nemôže zabezpečiť starostlivosť o dieťa.

Výborne, diskriminácia podľa pohlavia ako namaľovaná národným umelcom. To je absurdné.

Domnievam sa, že narastajúci počet otcov uplatňujúcich si nárok na materské vyvolal vo vedení Sociálnej poisťovne obavy zo vzniku rozpočtových deficitov. A rozhodli sa obmedziť nárast počtu priznaných veľmi divným spôsobom.

Odporúčam všetkým otcom, ktorým boli vydané rozhodnutia o zamietnutí nároku na materské z dôvodu neschopnosti prevziať dieťa do svojej starostlivosti alebo inak formulovaného zamietnutia z dôvodu vykonávania zárobkovej činnosti, aby podali odvolanie.

Alebo generálny riaditeľ zastaví celú túto akciu alebo celá záležitosť skončí na súde. A nezaškodila by interpelácia ministra práce v parlamente.