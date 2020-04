Uvoľňovanie opatrení vo Švajčiarsku: až po 26. apríli

11.04.2020 | Roman Kanala

Ústup počtu nových nákaz dáva dôvod k opatrnému optimizmu. "Nebude sa hrať verejné zdravie proti ekonomike. Prioritou je zdravie."

Podniky stále hlasnejšie volajú po vypracovaní stratégie postupného uvoľňovania opatrení. Dôvodom k optimizmu je, že vo Švajčiarsku bolo zaznamenané zníženie počtu nových kontaminácií. Tieto posledné dni ich bolo len 500 až 700 v porovnaní s 1000-1200 nových prípadov na vrchole pred dvomi-tromi týždňami.



Daniel Koch z Federálneho úradu pre verejné zdravie na dnešnej tlačovej konferencii v Berne varoval pred uvoľnením pozornosti a disciplíny. Polovičné zníženie nákaz je síce dobrá správa, ale nedostatočná a počas slnečného veľkonočného víkendu by mohlo znovu dôjsť k jednorázovému zvýšeniu nákaz, ktoré by anihilovalo doterajšie pozitívne výsledky opatrení. Pozor by mali dávať hlavne osoby nad 65 rokov, lebo u nich aj bez existujúcej komorbidity môže mať choroba ťažký priebeh.



Švajčiari majú pokračovať v úsilí a vydržať doma. Žiaden konkrétny plán, ako von z krízy, zatiaľ nebol vypracovaný. Ekonomika sa musí obrniť trpezlivosťou. Zjemnenie opatrení sa bude diať pomaly a opatrne tak, aby sa nezvýšilo riziko nákaz. Ak by k tomu došlo, rýchlo sa urobí krok späť a opatrenia sa obnovia. Najrizikovejšie sektory budú uvoľnené ako posledné.



V zdravotnom sektore došlo po príchode koronavírusu k radikálnemu poklesu dopytu. Je to tak zámerne, lebo osoby, ktoré mali byť operované, spadajú do skupiny ohrozených osôb, ktoré netreba zbytočne vystavovať rizikovým nemocničným pobytom. Operujú sa len najsúrnejšie prípady, ktoré neznesú odklad.



Armáda, ktorá doteraz držala všetkých vojakov v kasárňach, ich začne púšťať na priepustky. Avšak nie viac, ako päť vojakov naraz. Niektorí už neboli doma i mesiac, čo je vo Švajčiarsku dlhá doba. Na rozdiel od československej armády, ktorá posielala východniarov slúžiť na Šumavu, Švajčiari spravidla ostávajú vo svojom kantóne alebo blízko neho. Brániť svoje mesto a svoj región posilňuje motiváciu a chrabrosť v boji. Zároveň to umožňuje časté návštevy doma a nestratiť kontakt s rodinou.



Federálny radca Alain Berset tiež varuje. Ľudia musia ostať rovnako disciplinovaní, ako doteraz, inak počet infekcií znovu narastie. Čo sa týka masiek, hovorí, že každý ju môže nosiť, ak si to praje. Ale nosenie masiek zdravými nie je potrebné. Takže oficiálne stanovisko sa nezmenilo. Zlé jazyky hovoria, že masky nie sú povinné, lebo ich nie je dosť pre každého. Alain Berset hovorí, že vďaka obrovskému pokroku v znalosti vírusu je možné povedať, že ich nosenie zdravými nie je nutné. Naproti tomu, ak by došlo k uvoľneniu opatrení, masky by mohli byť doporučené aj pre každodenné aktivity.



Federálna vláda vraj vypracúva varianty uvoľňovia obmedzení, aby sa ekonomika pomaly rozhýbala. Najnovšie údaje hovoria o 24 tisícoch pozitívne testovaných a vyše 1000 mŕtvych. Ostávajú netestované osoby a tie, ktoré sú ešte v inkubačnej dobe. Podľa jednej medzinárodnej štúdie by ich malo byť 200 až 250 tisíc. Na kolektívnu imunitu spoločnosti by bolo treba imunizácia polovice až dvoch tretín populácie, čo je 4 až 6 miliónov. Od toho sme ešte veľmi ďaleko.



Práve kvôli kritickému veľkonočnému víkendu úrady váhali s uvoľnením opatrení. Bola by škoda pokaziť situáciu kvôli peknému počasiu, keď zároveň ekonomika krváca. Ak sa má zariskovať, tak to bude kvôli hospodárstvu. Zjemniť niektoré opatrenia bude možné až vtedy, keď počet prijatých do nemocníc výrazne poklesne. Pritom kapacita nemocníc nebola naplnená. V súčasnosti stále ešte existuje rezerva. Švajčiari pravidelne prijímajú francúzkych pacientov, kde kapacita nemocníc nestačí a niektorých pacientov musia obetovať, aby prioritne zachraňovali mladších.



Politika cukra a biča funguje lepšie, ak sa povedľa biča používa aj cukor. A tak federálna vláda odmietla všetky úvahy o tom, že by sa reštriktívne opatrenia mohli začať uvoľňovať od 19. apríla, teda týždeň po Veľkej noci. Na druhej strane prehlásila, že sa pracuje na súbore úprav opatrení, ktoré by mohli vstúpiť do platnosti o týždeň neskôr, od 26. apríla. “Ešte z toho nie sme vonku. Neistota je ťaživá. Populácia potrebuje pozitívnu perspektívu a federálna rada si toho je vedomá.” Prípadné uvoľňovanie opatrení bude závisieť od situácie počas veľkonočného víkendu a pár dní po ňom, aby bolo možné vyhodnotiť stav nákaz.



Federálna radkyňa Simonetta Sommaruga hovorí, že sa "nebude hrať verejné zdravie proti ekonomike. Prioritou je zdravie". Federálny radca pre ekonomiku Guy Parmelin povedal, že “každé predĺženie obmedzení našu krajinu príde draho. Preto treba dodržiavať predpísané opatrenia.” Práve jeho department má do 16. apríla predložiť koncept na zasadnutí Federálnej rady.



Vláda sa vysloví 16. apríla, ktoré opatrenia, v ktorých ekonomických sektoroch a v ktorých regiónoch bude možné pozmeniť. Otvorenie obchodov v jednom kantóne a nie v susedných by mohlo vyvolať trenice a cestovanie za nákupmi, preto sa diferencované opatrenia budú skôr týkať produkcie. Opustenie všetkých reštrikcií nebude ani potom otázkou dní, ale týždňov. Na otázku novinára, či to bude v polovici júna, alebo na konci júna, federálny radca odpovedá slovami, ktoré odrážajú veľkú únavu, že “mesiac má 4 týždne a rok má 52 týždňov”.