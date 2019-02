Švajčiari nechcú zmrazené teritórium, v Ženeve nechcú štátnu zdravotnú pokladňu ani zubné poistenie

10.02.2019 | Roman Kanala

Federálne hlasovanie o jedinej otázke

Výsledky hlasovania sú odhadované na NIE 64%, ale tri hodiny po uzavretí volebných miestností je už jasné, že iniciatíva neprešla. Odmietla ju už väčšina kantónov. Ženeva povedala NIE 52.7% hlasov, Vaud vyše 60%, Valais - Wallis 78%. V mestách je to naopak, v Lausanne ľudia iniciatívu schválili 50,9% hlasov, a podobne v mestách Neuchâtel, Fribourg et La Chaux-de-Fonds. Iniciatíva mladých zelených spočiatku bodovala, ale potom, počas debaty, si ľudia uvedomili všetky dôsledky.

Názov iniciatívy "Zastaviť odhryzkávanie z územia", Stopper le mitage du territoire, Zersiedlung stoppen, Stop alla cementificazione, prezrádza obsah. Kedysi boli územné plány obnovované maximálne s ročnou frekvenciou. Ak sa pár rokov neobnovili, bolo to preto, že nebol dôvod. Potom sa prijal zákon o územnom plánovaní, ktorý obnovu územného plánu obmedzil na frekvenciu raz za 15 rokov. Ak sa počas 15 rokov neplánovalo nejaké územie zastavať, bolo treba ho vyradiť. Ak sa niekde zástavba zastavila, bolo treba to tiež vyznačiť. Zásobáreň ornej pôdy na deklasovanie a premenu na stavebné pozemky tak klesla na tretinu.

Nik nepochybuje o pozitívnych účinkoch toho zákona. Vďaka nemu sa deklasovanie ornej pôdy spomalilo a obmedzila sa divoká výstavba bez ladu a skladu. Vo Švajčiarsku nebola živelná, chaotická stavebná aktivita bez štipky urbanistickej konepcie ako vo Francúzsku s jeho inštitúciami zo začiatku 19. storočia, no ubúdanie územia a jeho premena na betónové a asfaltové plochy bola zreteľná. Po prijatí zákona sa vypracúvali lepšie urbanistické štúdie, stavalo sa vyššie, s väčšou hustotou, a to i na vidieku. V Bratislave sú Dlhé diely na hranici lesa a v Košiciach je to sídlisko Košického vládneho programu, no činžiaky na dedinách, to je švajčiarska špecialita.

Iniciatíva Mladých zelených šla ešte ďalej. Vraj treba konverziu územia zastaviť úplne, a hlavne definitívne. Iniciatíva žiadala, aby sa od účinnosti nového ústavného článku zastavili všetky deklasifikáciu terénu na stavebné pozemky a ak sa niekde má 1 m2 poľnohospodárskej pôdy zmeniť na stavebný pozemok, niekde inde treba 1 m2 vrátiť do pôdneho fondu. Aby bola rovnaká úrodnosť, vrátenú pôdu treba ešte zvážiť podľa jej kvality, oslnenia, klímy, sklonu. Niečo také bolo prijaté pred desiatkami rokov na ochranu lesa a odvtedy sa rozloha lesov nezmenšila.

Dnes je možné mimo územia určeného na zástavbu zabrať pôdu a stavať len objekty, ktoré sú nevyhnutné a ktorých umiestnenie je dané s ohľadom na ich fukčnosť. Ako cesty, železnice, elektrické vedenia, lyžiarske vleky, antény, energetické alebo poľnohospodárske stavby. Podľa iniciatívy by boli z prísnych podmienok vyňaté už len poľnohospodárske objekty, ktoré nemožno postaviť inde, ako zásobárne vody alebo stajne pre dobytok chovaný len a len na danej farme. Chov kúpených zvierat alebo chov pre susedov by už nebol povolený, ak by stavba nebola kompenzovaná búraním alebo vrátením ekvivalentnej rozlohy do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Podobne i s horskými hotelmi a ich príslušenstvom, prístavbami a parkoviskami.

V mestách by prebiehalo zahusťovanie buď navýšením existujúcich stavieb, alebo využívaním nezastavanej plochy v meste. To sa deje už dnes na základe zákona, no teraz by to už bolo v ústave.

Na prvý pohľad ide o jednoduchú vec. Švajčiari sú si vedomí, že krajina je malá a že ju treba chrániť. Preto sú citliví na otázky územného usporiadania a zástavby, ktorá predstavuje nevratnú premenu teritória na stavebné pozemky. Pripomeňme iniciatívu Franza Webera o sekundárnych rezidenciách v marci 2012, alebo nový zákon o územnom usporiadaní, akceptovaný len pred šiestimi rokmi v marci 2013. Ekonomické kruhy, ktoré sa s vervou zasádzali proti zmenám, prehrali. No tentokrát boli proti nielen developéri a stavbári, no ohrození sa cítili aj poľnohospodári a vlastníci rodinných domov v obciach. Ak sa nemôže obec rozšíriť tradičným spôsobom deklasovaním poľnohospodárskej pôdy v katastri obce, tak sa to do 50 rokov bude musieť udiať zahusťovaním a vyvlastňovaním vilových štvrtí, kde sa postavia činžiaky a vežiaky.

Tradičné rozdelenie podľa jazykovej bariéry zvané Röschtigraben sa tentokrát nekonalo. Rozdelenie hlasov je podľa tradičnej politickej schémy pravica - ľavica. Federálna vláda i parlament doporučovali hlasovať proti. Takisto i ľudovci SVP-UDC, liberáli, radikáli, kresťanskí demokrati, buržoázni demokrati, ktorí sa odštiepili od ľudovcov, a tiež liberálni zelení. Od socialistov naľavo doporučovali hlasovať v prospech iniciatívy ľavicoví Zelení, komunisti, anarchisti, kresťansko-sociálna evanjelická strana, a podobné zoskupenia.

Volebný materiál k federálnemu hlasovaniu je online v troch úradných jazykoch nemeckom, francúzskom, talianskom, ako aj vo štvrtom národnom jazyku rétorománčine. V týchto jazykoch je súbor PDF a papierové vydanie, ktoré bolo rozoslané voličom. Vysvetlenia sú aj po anglicky.

(Článok bude doplnený.)

Tri ženevské republikové hlasovania

Iniciatíva ženevskej Strany práce, ktorá mala priniesť poistenie zubnej starostlivosti pre všetkých Ženevanov, bola zamietnutá 54,76% voličov. Poznala tak rovnaký osud, ako vlaňajšie hlasovanie o tejto otázke v susednom kantóne Vaud. Ľavica dúfala v zúfalý skok a podporu elektorátu Hnutia ženevských občanov MCG, ktoré združuje hlavne nižšiu strednú triedu. Na túto náklady na zdravie, no najmä na zubnú starostlivosť ťažko doliehajú. V prípade zdravotných výdavkov tieto hradí do výšky 90% zdravotné poistenie, ktoré je povinné. Výdavky je tak možné predvídať v rodinnom rozpočte. Naproti tomu zdravotné poistenie je veľmi drahé a vyplatí sa len v prípade, že sa začne platiť dieťaťu od jeho skorého veku. Pre dospelých je veľmi drahé a preto sa dospelí namiesto poistenia zubov utiekajú k riešeniu dávať si ich opravovať v zahraničí, kde sú úkony lacnejšie 3 až 10 krát.

Poistenie zubov by sa týkalo celej populácie a bolo by financované podobne ako 1. dôchodkový pilier priamymi zrážkami z príjmov vo výške 1%. Tak by bolo sociálne, lebo bohatí by platili aj chudobným a ľudia bez príjmu by neplatili nič. Nuž a práve financovanie zvraštilo čelá mnohým voličom. Potreby boli prepočítané len veľmi vágne vo výške 150 až 260 miliónov frankov ročne (8 až 14 Bžánov ročne pri kurze 1.15 CHFEUR). Rozsah poistenia totiž nebol definovaný. Komunisti tradične nie sú veľmi silní pri formulovaní referendových otázok, no možné je aj to, že len chceli vložiť nohu do dverí a potom ich vylomiť pre vyššie finančné transfery. A tak im ťah nevyšiel, lebo ľudia sa zľakli viac perverzných efektov ako v prípade francúzskej "Sécu", alias Sécurité sociale, kde bohatí financujú chudobným ich zadarmizmus, nezodpovednosť a rozhadzovačnosť.

Ľavica chce v boji o zubné poistenie pokračovať. Jean Battou, poslanec Veľkej rady (republikového parlamentu), hovorí o úctyhodnom výsledku: "Po prvý raz po dlhom čase nebola debata o zvyšovaní nákladov na zdravie či znižovaní poistených položiek, ale o novom sociálnom poistení." Podľa neho na boj proti iniciatíve lobisti použili "nedecentné prostriedky", ktoré svedčia o tom, aký strach im nahnali možnou kontrolou nákladov zo strany štátu. Teraz sú tarify viac-menej voľné. "Zuby sú tiež časťou tela. Nemôžu byť ponechané na náklady poistenca."

Pravica však hovorí, že skúsenosť ukazuje, že by v prípade plného hradenia všetkých zubných nákladov cena systému narastala, lebo ľudia by namiesto svojej osobnej zodpovednosti za prevenciu uprednostňovali starostlivosť o pokazený chrup.

Aj zubári boli proti iniciatíve. Síce by im spočiatku priniesla viac klientov, no zároveň štátnu reguláciu tarifov. Preto sa tešia, že sa "podarilo vyhnúť nášľapným pascám". Zároveň hovoria, že pri debatách v stánkoch na ulici zozbierali veľa názorov ľudí, ktorých v ambulanciách nestretnú, lebo chrup majú pokazený, ale zubára si nemôžu dovoliť. Vraj porozmýšľajú o návrhoch na financovanie zraniteľných osôb, dôchodcov, migrantov, cudzincov, ktorým by bolo možné dať kantonálnu výpomoc ako pri právnej pomoci alebo pomoc pri platení zdravotného poistenia.

Kresťanskí demokrati už pripravujú opatrenia, ktoré nebudú zaťažovať vrecká všetkých. Napríklad dodatočnú daň na cukrovinky. A štátne financovanie preventívnych prehliadok formou presne mierenej pomoci chudobnejším vrstvám.

Podľa federálneho štatistického úradu priemerný Švajčiar (nie Ženevan) minie na zubára priemerne 43 frankov mesačne, 516 frankov ročne. Asi 7% občanov sa zrieka akejkoľvej návštevy u zubára z finančných dôvodov. Inicianti hovorili o 15%.