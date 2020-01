Plány stredočeského diaľničného okruhu

23.01.2020 | Roman Kanala

Nový diaľničný okruh má odbremeniť cesty v okolí Prahy.

Aj v Česku majú pri výstavbe diaľnic zdržania, prieťahy, odvolania, prekročenia rozpočtov, občas nepodarky. Úroveň technická, odborná i demokratická pri plánovaní a rozhodovaní, ako aj pri výstavbe a údržbe, je niekde úplne inde, ako v Žilinistane.



Nultá diaľnica, obchvat Prahy, sa začal plánovať v 1963 a stavať v sedemdesiatych rokoch. Staval sa po socialisticky: po každom odovzdanom úseku sa práce na desaťročie zastavili. Dnes je okruh v prevádzke na spojke D1 (Praha - Brno) a D5 (Praha - Plzeň) a kúsok na východnom úseku. Severná a východná časť by mali byť vo výstavbe od budúceho roku a všetko hotové do roku 2025, jeden úsek do 2026. Okruh Prahy má svoj server www.okruhprahy.cz.



V ostatnej dobe je veľká debata a otvorený spor medzi štátom, Stredočeským krajom a obcami, ktorým sa nepáči, že majú byť preťaté diaľnicou priamo v ich intraviláne. Keď sa pôvodný okruh ešte plánoval, bol mimo mesta. Dnes sa zástavané územie rozrástlo. Starostovia obcí si založili združenie, ktoré podporuje novú trasu ďalej od mesta. Opäť ide o riešenie mimo zastavaného územia, ktoré mesto môže o 50 rokov pohltiť, ale vďaka terénu a cene pozemkov by dnes vyšiel lacnejšie o 22 miliárd českých korún. I toto je kontroverzné. Starostovia obcí na novej trase severnejšie od pôvodnej žiadajú presný opak - nesiahať na trasu, lebo diaľnica by viedla cez ich obce.



Topológia českej diaľničnej siete je pavučinová s centrálnym bodom v Prahe. Všetok tranzit tak predchádza a bude prechádzať cez centrálny bod. Po dokončení obchvatu Prahy, tento bude preťažený. Napríklad po dostavbe východnej časti okruhu pribudne na križovatke Černý most 25 tisíc áut denne. Aby sa vyhli kolapsu v Prahe a na okruhu Prahy, kde už zakázali kamióny dlhšie, ako 12 metrov, a ministerstvo dopravy jednoducho pozerá inam, a namiesto hasenia požiaru teraz prišlo s návrhom do budúcnosti postaviť ešte jeden okruh ďalej od Prahy v trase Havlíčkuv Brod - Čáslav - Kolín - Poděbrady - Mělník - Plzeň - Tábor v dĺžke 442 km, z ktorých 46 km už stojí vo forme časti karlovarskej D6.



Práce by sa mali uskutočniť v rokoch 2030-2050. Definitívny rozpočet ešte nie je stanovený, predbežne bolo pre výstavbu vyčlenených 290 miliárd Kč. Po dokončení nový okruh odbremení existujúce cesty a prevezme veľkú dopravnú záťaž prevažne tranzitnej komponenty. Na plánoch v článkoch tu a tu je znáznornená mapka s aktuálnymi a očakávanými intenzitami dopravy. Podľa ministra dopravy Kremlíka sa niečo musí urobiť aj s procedúrami, lebo dnes predstavebné administratívne konanie trvá minimálne 13 rokov.



Výstavbu diaľnice mimo pavučinovej topológie plánujú aj Maďari, tam je však výslovným cieľom prepojenie regiónov so zlým dopravným spojením a vyrovnanie rozvojového potenciálu pri hľadaní maximizácie zdrojov zapojených do produkcie. Namiesto hviezdice s centrom v Budapešti budú mať polycentrické usporiadanie umožňujúce rozvoj i doteraz dopravne zanedbaných lokalít.



A teraz si to porovnajme s pozorovaním vlastného pupku na Zlodejsku. Žilina mala veľké oči, stavbárske klany veľký hlad a cementová mafia veľký vplyv. A tak sa pri Košiciach stavia plný profil za 5 miliónov eur na kilometer, pri Prešove za 40, na Hričovskej priehrade za 50, pri Lietavskej Lúčke za 61 miliónov a pri Martine bude úsek Turany - Hubová za 90 miliónov na kilometer. Netočí sa Vám hlava? Zlodeji sa tešia, sedieť stále nešiel nikto. V krajine dodnes nie je prepojenie Bratislavy s Košicami, stále chýbajú úseky od Zvolena na východ a kľúčová stavba na hlavnom ťahu, tunel Soroška.



Namiesto obchvatu Bratislavy v trase Trnava - Senica - Kúty sa pripravuje superdlhý supertunel pod Karpatmi, aby sa všetok tranzit koncentroval na už beztak preťaženej D1, ktorú medzitým premenia na prímestskú aglomeračnú komunikáciu v budúcej obchodnej a logistickej zóne pozdĺž bývalej diaľnice. Namiesto alternatívnej trasy, ktorá by plnila aj záložnú funkciu, sa nezmyselne rozširuje pôvodná stará diaľnica, lebo nová cesta by neviedla na Žilinu.



Namiesto dokončenia už naplánovaných ciest sa špekuluje o úplne novej ceste R3 od Levíc na Demandice k Štúrovu, hoci Maďari považujú na dôležitý hlavný ťah z maďarskej strany cestu E77 Budapešť - Vác - Šahy. Oligarchovia ovládli celý rozhodovací reťazec od plánovania po výstavbu, a samozrejme prevádzku mýta, kde ukradli infraštruktúru, postavenú za štátne a mastia si bruchá na krádeži vyše polovice vybratých mýtnych poplatkov.



Už o mesiac bude možnosť poslať Fico a jeho zbojnícku družinu na smetisko dedín.