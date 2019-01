Nemecké diaľnice čoskoro s rýchlosťou obmedzenou na 120 km/h?

16.01.2019 | Roman Kanala

Mimovládna organizácia, ktorá stojí za zákazom dieselov v centrách miest, útočí na jedno z veľkých nemeckých tabu.

Každá kultúra má svoje preferencie, svoje mýty a svoje tabu. V Nemecku je auto jedným zo symbolov slobody, ale aj symbolom mužnosti a symbolom dosiahnutého spoločenského štatútu. Niečo ako “German way of life”. Typický Nemec má v rebríčku hodnôt najvyššie auto, a až po ňom dom, ženu, deti a všetok zbytok. Auto je znakom úspešnej kariéry, dobrého hospodárenia, zvládnutého rozpočtu, a je dôležité podobne ako odev. Slovenského čitateľa asi poteší, že v tomto snobinárstve nie je sám.



Nemecké autá sú silné s veľkými motormi, stavané pre vysoké rýchlosti. Diaľnice nemajú každé tri kilometre nejakú Triblavinu. Sú dlhé a sú určené na spájanie ďalekých cieľov, čo je definícia diaľnice. Okrem dopravy sú diaľnice miestom, kde si automobilista môže dopriať chvíľu slobody. Stlačiť plynový pedál a odovzdať sa emóciám. No adrenalín z rýchlosti je metabolizovaný po 20 minútach a potom 220 km/h pripadá normálna rýchlosť.



Auto bez cesty je nanič a nemecké cesty sú výborné, široké, s udržiavaným povrchom. Nemecké diaľnice sú legendou. Je to posledný ostrov slobody v Európe, kde je rýchlosť na väčšine úsekov dodnes neobmedzená. Dve tretiny celkovej dĺžky diaľnic nemajú obmedzenú rýchlosť. Nemecko je preto vyhľadávané i cudzincami, ktorí si tam chodia testovať svoje bolidy a hotrody.



Doporučená rýchlosť je 130 km/h, ale kto má silné auto, jazdí buď rýchlejšie, alebo omnoho rýchlejšie. To sa odráža na spotrebe paliva i na bezpečnosti. S týmito argumentmi prišla pred vianočnými sviatkami 2018 mimovládka DUH, Deutsche Umwelthilfe, s návrhom obmedziť rýchlosť na 120 km/h.



Reakcia je silná a veľmi negatívna, ako vždy, keď niekto siahne na posvätný kultúrny symbol, na nejaké národné tabu. Ako keď sa niekto snaží zakázať voľný predaj strelných zbraní v USA s mýtickým Ďalekým Západom či vo Švajčiarsku, krajine Wilhelma Tella. Návrh má jedinú podporu u Zelených a extrémnej ľavice Die Linke. Inak sú všetky strany proti a návrh DUH prijali s veľkou nevôľou. Žiaden politik v Nemecku neprehral voľby, lebo zanedbal školstvo alebo detské ihriská. Ale nik sa neopováži siahnuť na autá, na spôsob jazdy, či na privilégiá vodičov. Nemecké autá sú výborné a sú zdrojom národnej hrdosti. Každé šieste pracovné miesto súvisí s autami. Kto siahne Nemcom na ich posledný ostrov slobody, zasiahne ho hnev voličov.



Jürgen Resch, prezident DUH, sa smeje mýtu nemeckých diaľnic. Je to človek, ktorému sa podarilo presadiť justičný zákaz premávky dieselov v centrách miest. To bola cenná skúsenosť, ktorú chce teraz recyklovať a zúročiť pri obmedzení rýchlosti. Znovu cez súdne nariadenie.



Minister dopravy, ultra-konzervatívec Andreas Scheuer (CSU), označil argumenty DUH za dymovú clonu, na ktorej technicky nič nesedí. Ministerka životného prostredia Svenja Schulze (soc-dem) hovorí, že z environmentálneho hľadiska je obmedzenie rýchlosti na diaľniciach mimo tému. Podľa nej ide o “symbolickú debatu patriacu do minulosti”. Vraj namiesto obmedzovania rýchlosti treba podporovať verejnú dopravu a alternatívne dopravné módy, budovať cyklochodníky. Dokonca aj odbory sú proti, pretože sa domnievajú, že by to mohlo “poškodiť obraz nemeckého automobilového priemyslu a ohroziť pracovné miesta”.



Téma najviac desí výrobcov automobilov. V poslednej dobe sa cítia byť štvanou zverou, stále v defenzíve, stále v strachu z legislatívnych zmien na hranici technických možností dneška. Na začiatku 70-tych rokov boli vehementne proti bezpečnostným pásom, lebo vpredu namiesto sedadiel bola lavica a radenie rýchlostí bolo na volante. Bezpečnostné pásy mali byť koncom “Made in Germany”. Kurt Lotz, vtedajší šéf firmy Volkswagen, prehlásil: “bezpečnosť autá nepredáva”. Teraz sa obávajú o odbyt veľkoobjemových motorov. Pritom v USA sa stále predávajú, hoci sa tam nejazdí rýchlejšie, ako 100 km/h. V USA na to určite má vplyv lacný benzín, no rýchlosť je obmedzená aj v Taliansku a Ferrari i Lamborghini sa stále predávajú.



Všetky štúdie potvrdzujú, že limity rýchlosti prinášajú úspory paliva a znížia počet najťažších havárií. Pri obmedzení na 120 km/h by to malo znamenať zníženie emisií CO2 o 3 milióny ton ročne a zníženie rizika ťažkých havárií o 25%. Dôležité je, že by to bolo zadarmo. Cena pár dopravných značiek je v porovnaní s takými číslami zanedbateľná. Ekonomický denník Handelsblatt, ktorý stále diskrétne fandil výrobcom automobilov, zmenil tón: prišla chvíľa, keď je čas na zmenu.



Zelení sú však nejednotní. O limitácii rýchlosti sa hovorí už 35 rokov a otázka sa stále nedostala cez štádium debaty o potrebe. DUH žiadala napríklad v 2008 ukončiť uháňanie v Nemecku pred tým, než to urobí EÚ. Aj v hypotetickom prípade, že by Zelení boli v koalícii s CDU/CSU, by mali ťažkosti presadiť obmedzenie rýchlosti. V krajinskej vláde Baden-Würtemberg naozaj taká koalícia existuje. Jediné, čo sa im podarilo, bolo obmedzenie rýchlosti na 130 km/h na 20 kilometrovom úseku diaľnice AB1, na ktorej sa často diali preteky cestných pirátov a naháňačky veľkou rýchlosťou. Na diaľnicu medzi mestami Singen pri Bodamskom jazere a Stuttgartom si chodia Švajčiari skúšať rýchle autá, čo im to dá. Nikde inde v Nemecku ten jav nie je taký častý.



Vo Švajčiarsku sa prvé obmedzenie rýchlosti udialo v decembri 1958 a týkalo sa 60 km/h v obciach. Od 1.1.1973 bola rýchlosť mimo obcí obmedzená na 100 km/h. V novembri toho istého roku na 100 km/h i na diaľniciach. Toto obmedzenie bolo všeobecne považované za prehnané, a tak už v marci 1974 bola rýchlosť na diaľniciach zdvihnutá na 130 km/h. V roku 1980 sa rýchlosť v obciach znížila zo 60 na 50 km/h a v roku 1985 rýchlosť mimo obcí zo 100 na 80 km/h, na diaľniciach zo 130 na 120 km/h. Iniciatíva Pro vitesse 130/100, ktorá mala stav vrátiť, v roku 1989 neprešla hlasovaním. Objavila sa Röstigraben: frankofónne kantóny všetky iniciatívu podporili, no germanofónna väčšina ich prehlasovala. Po prejdení nemeckej hranice do Švajčiarska sa cestovanie po diaľnici naozaj zdá nudným a pomalým. Prejsť krajinou od Sankt Margrethen do Ženevy trvá 4 hodiny. Na druhej strane, ak všetci idú 120, je to omnoho bezpečnejšie. Nestane sa, že pri predbiehaní kamiónu pri 130 zrazu zozadu prihopsá dvojnásobnou rýchlosťou nejaký blázon a vyblikuje, že sa mu nechce brzdiť.



Po ťažkej nehode s dvoma mŕtvymi pri naháňačke v Berlíne sa vlani Nemci rozhodli sprísniť legislatívu pri prekročení rýchlosti. Kedysi v 2017 ešte priestupok, dnes už trestný čin. Počet ťažkých nehôd to neovplyvnilo.