Matovič si zmýlil hru

07.04.2020 | Roman Kanala

V tejto hre nezvíťazí krajina, kde nebude chorých, ale tá, ktorá prejde pandémiou s minimom strát na životoch bez toho, aby si rozvrátila ekonomiku.

Matovič pritvrdil. Na Veľkú noc sa nebude smieť chodiť šibať a polievať. To je rozumné opatrenie. Počas jediného dňa by sa mohlo zruinovať mesačné úsilie vyhnúť sa nákaze.

Ale všetko blúznenie typu black-out, či shut-down, je prehnané a nespočíva na analýze. Je to len "nápad", aký mávajú panovníci začiatočníci, ktorí si myslia, že s funkciou dostali neomylnosť a preto sa hrajú na prozreteľnosť. Totálna izolácia by bola nutná v prípade, keby bol vírus všade, keby denne zomierali ľudia a nemocnice kolabovali. V súčasnosti je 500 registrovaných nakazených a 2 (dvaja !) mŕtvi, u ktorých bol potvrdený vírus, ale nevedno, či zomreli kvôli vírusu, alebo jednoducho s vírusom.

Čo sa udialo vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku, že ich to zrazilo do kolien? Najprv udalosť, počas ktorej sa nakazili tisícky ľudí. A potom roznesenie nákazy po celej krajine.

Vo Francúzsku evanjelický týždeň modlitieb 17.-24. februára v Mulhouse, kde sa počas týždňa spoľahlivo nakazilo 2500 účastníkov a potom sa rozišli po Európe, aby si to doniesli domov.

V Španielsku bola 8. marca veľká demonštrácia v Madride potom, ako Tribune de Genève 3. marca priniesla článok o 100 miliónoch dolárov, ktoré mal v roku 2008 dostať ex-kráľ Juan Carlos od saudského kráľa Abdullaha. Juan Carlos abdikoval v 2014. Keď ho začali prokurátori vyšetrovať ohľadne daňových únikov a prania peňazí, zistili, že nemajú ako, lebo po vypršaní panovníckej imunity po abdikácii mu parlament zo zdvorilosti imunitu obnovil. Jeho syn kráľ Felipe sa vzdal dedičstva, vraj o tých saudských miliónoch nevedel, a zastavil svojmu otcovi vreckové z verejného rozpočtu. Španielov to všetko rozľútilo tak, že ich 120 tisíc vyšlo do madridských ulíc. Veľmi zlý nápad. Aj vo Valence im trvalo poriadne dlho, než si uvedomili, že marcové sviatky Fallas, ktoré plné bezstarostnosti prebehli ako každý rok, neboli dobrý nápad, lebo mnohí si tam doniesli suvenír z Talianska.

V Taliansku bol futbal. Dva víkendy po sebe. Najmä osemfinále v Miláne, kde 19.2. hrali Atalanta Bergamo proti Valencii. 40 tisíc fanúšikov z Bergama sa večer v preplnených vlakoch vrátilo domov a o týždeň začali mať príznaky. A potom druhá udalosť, keď sa týždeň nato malo Milano o polnoci uzavrieť, ale sa to večer predtým dostalo na verejnosť a železnice boli vzaté útokom. Ľudia sa pchali do preplnených vlakov, lebo sú posledné. Ráno už bolo neskoro, nákaza bola po celej krajine.

Vo Švajčiarsku to rozniesli z lyžovačky vo Verbier. Počas dvoch víkendov koncom februára. Šírilo sa to večer v baroch, kde boli aj Taliani z Milana, ktorí sa tam prišli schovať pred opatreniami doma. Podobne aj v Rakúsku, kde stovky ľudí nakazil barman v lyžiarskom stredisku Ischgl. Našťastie v Ženeve mali toľko rozumu, že zrušili autosalón, ktorý sa mal konať 5.-15. marca. Federálna vláda potom zakázala všetky podujatia pre viac, ako 5 tisíc ľudí. Potom nad tisíc. Potom nad 100. A napokon všetky stretnutia viac, ako 5 ľudí.

Čo také sa prihodilo v Bratislave? Nič. Všetka nákaza prišla difúziou cez hranice. Typická schéma, ako veľké zhromaždenie, kde sa vírus prenesie na mnoho osôb, a potom sa všetci rozídu, aby nakazili svoje okolie doma, sa nekonala. Nič také sa neprihodilo. Nie vďaka smerákom - tí boli príliš zaujatí voľbami. Prvé opatrenia prijal bratislavský župan Droba. Potom už nová vláda. Ak krajina zvládne Veľkú noc, ani sa nič prihodiť nemusí. Pľúcne ventilátory sú opustené. V západných krajinách sa chorí počítajú na desiatky tisíc a mŕtvi na tisíce. Na Slovensku je nakazených smiešnych 500 a dvaja mŕtvi. A Matovič chce vytiahnuť šnúru zo zástrčky, lebo to je vraj veľa.

Čo je cieľom tejto hry?

Predstavme si, že Matovič naozaj vytiahne šnúru zo zástrčky a celá krajina sa zastaví. Na ako dlho? Na dva týždne, než sa u nakazených prejavia prvé príznaky? Na dva mesiace, aby všetci chorí stihli vyzdravieť? No dobre, život sa znovu spustí, ale nákaza príde znovu, lebo nie je vybudovaná imunita. Znovu sa zavrie krajina? Na ako dlho? Na dva roky, kým nepríde vakcína, lebo bez nej by niekto zas mohol ochorieť?

Všetko zle. Cieľom hry nie je nemať chorých. Cieľom je mať čo najrýchlejšie čo najviac imúnnych. Imunita sa pri neexistujúcich vakcínach dá získať len tak, že človek prekoná chorobu. To znamená, že treba, aby sa nakazili všetci, ktorí si to prajú a správajú sa adekvátne. Tí, ktorí sa nechcú nakaziť, musia mať možnosť sa tomu vyhnúť, ak sa budú adekvátne správať. Rizikové skupiny, seniori, kardiaci, diabetici, pacienti s vysokým tlakom alebo poruchou imunity. Treba im dať možnosť, aby i naďalej ostali doma a netrestať ich stratou príjmu, stratou práce, hladomorom. Je to len 10 či 20% populácie.

Nákazu treba riadiť tak, aby postupovala pomaly. Aspoň polovica populácie ňou musí prejsť. U niektorých to môže mať ťažký priebeh. Zdravotníctvo je rozkradnuté a v rozklade. Preto treba nákazu riadiť tak, aby zdravotníctvo zvládalo ťažké prípady. Z ťažkých prípadov, ktorí potrebujú pľúcnu ventiláciu, sa stále darí dve tretiny zachrániť. Ak je nedostatok prístrojov, tak všetci, ktorí mohli ešte žiť, ani nedostanú šancu. A toto je situácia, ktorej sa treba vyhnúť. Všetko ostatné je len dobre, lebo spoločnosť prenesie cez tú ťažkú skúšku.

Niet na výber, treba do toho ísť. Treba to urobiť tak, aby boli minimálne straty na životoch a aby sa nepodupala súťažeschopnosť krajiny po desaťročí smeráckej rabovky. Krajina prežije, ak prežije ekonomika. Toto nie je šprint, po ktorom príde prestávka. Toto je dvojročný maratón, kým nepríde vakcína.

O tom je táto hra. Matovič nič nepochopil. Môže mu niekto pošuškať do uška, že je úplne mimo?