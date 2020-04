Francúzsko. Kráľ republiky prehovoril k poddaným. Vojna ako remeň.

14.04.2020 | Roman Kanala

Ak si niekto myslí, že byť panovníkom je ľahké, mýli sa.

Francúzsku sa podaril majstrovský historický kúsok. Ako v tej hádanke: ani nahá, ani oblečená, ani peši, ani na koni… A tak to nie je ani monarchia, ani republika, ale oboje. Po krvavej revolúcii a zavraždení kráľa nastalo storočie chaosu, z ktorého sa vykryštalizovala demokratická monarchia. Kráľ nie je daný Bohom, ale je volený v demokratických voľbách a demokraticky sa volá prezident. Inštitúcie ostali kráľovské, budované zhora, a kráľ môže všetko. Menuje a odvoláva vládu a ministrov, rozhoduje o dôležitých veciach, prijíma dekréty a má absolútnu moc. Krajina má občas šťastie a zvolí si za prezidenta dobrého kráľa. Inokedy má menej šťastnú ruku, no útechou je, že dnes to už nie je na celý život, len na sedem, a odnedávna už len na päť rokov.



S najnovším kráľom sa zdalo, že si vybrali toho najlepšieho. Že ich ako Mesiáš vyvedie z marazmu ostatných 50 rokov, odkedy mali jedného kráľa socialistu a všetko im šlo dolu vodou. Lenže Mesiáš môže ľud vyviesť z marazmu len vtedy, ako ho ľud nasleduje. Ak nebude strečkovať, obliekať si žlté vesty, blokovať križovatky, podpaľovať autá, ničiť sochy. Ak si uvedomí, že súčasťou a príčinou marazmu sú plesnivé privilégiá, ktoré nemajú byť. Ak nebude počúvať len to, čo chce počuť. Ak nebude žiť len pre pôžitky, ktoré mu je kráľ povinný zabezpečiť.



Emmanuel Macron mal štyri príhovory. Nie tento týždeň, ale od začiatku koronavírovej nákazy. Ten zo 16. marca bol bojový. Sme vo vojne, povedal kráľ republiky. Vojna je silné slovo. To preto, aby si nik nedovolil pochybovať o tom, že totálny zákaz vychádzania je odôvodnený.



Vo Švajčiarsku boli medzitým zakázané zhromaždenia viac, ako 5 tisíc osôb, ktorému opatreniu padol za obeť i ženevský autosalón. Potom boli zakázané zhromaždenia viac, ako tisíc osôb. Potom tristo, potom sto. Potom päťdesiat. Napokon päť. Vo Francúzsku nebolo zakázané nič. V krčmách tiekol alkohol prúdom, oslavovalo a kikiríkalo sa ako vždy, a v nedeľu 15. marca sa konalo prvé kolo obecných volieb, akoby sa nechumelilo. Hlúčiky, družná diskusia. Kandidáti podávali ruky, kandidátky pusinky.



A potom hneď na druhý deň prišla vojna ako remeň. Kto chce von, musí si samoudeliť výnimku a to pekne na predpísanom formulári. Aj keby chcel len kúpiť chlieb. Len si to predstavte, vo Švajčiarsku ľudia chodia po brehu jazera a môžu byť hoci aj piati. A bez bumážky. Koľký to chaos. Zato kto vyjde von bez bumážky vo Francúzsku, šup 135 Eur. A pri recidíve až do 1500. Poriadok musí byť. Poriadok bez bumážky nie je poriadok, lebo to je chaos. Každý si robí, čo len chce, vrátane neschválených vecí.



Ostatný príhovor sa konal včera večer 13. apríla. Bol taký láskavý, umiernený. Vojna ako remeň ostáva, na chudobu prísnosť. Nemožno uvoľniť opatrenia, lebo je vojna a nepriateľ nespí. Kráľ si vypočul veľa ľudí a rozhodol. Nevyhováral sa na odborníkov, ani na verejnú mienku. Rozhodol, že opatrenia treba ponechať do pondelka 11. mája. Pozná svoj ľud a vie, že čečva, červená čvarga a odborári milujú kikiríkať a robiť rachot v uliciach na 1. mája. Tak im to zatrhol. Tiež oslavy oslobodenia anglo-americkými jednotkami 8. mája. Nebude obvyklé kikiríkanie. Bude kľud. Aj mimo-európske hranice ostanú zavreté. Je Švajčiarsko európskou krajinou? Geograficky áno, ale pre Francúzov?



Medzitým Švajčiari, Španieli, Nemci a ďalší rozmýšľajú, ako si znovu naštartovať krajinu, aby produkcia nestála. Chcú to urobiť postupne, s rozumom. Demokracia je postupné, pomalé skúšanie. Hľadanie metódou skúšok a omylov, čo bude fungovať lepšie. Ak to nefunguje lepšie, netreba sa hanbiť to priznať a vrátiť sa o krok späť.



Nie vo Francúzsku. Aby jedni druhým nezávideli, tak bude stisnutá celá krajina. Postihnuté je okolie Paríža a Grand Est okolo Mulhouse, no departement Lot v Occitánii je epidémiou nedotknutý. Podobne ostali ušetrené ďalšie miesta v hlbokom Francúzsku, kde líšky dávajú dobrú noc. Ale pretože Liberté Egalité Fraternité, tak sa Liberté v mene Egalité obmedzí všetkým rovnako, do čerta s Fraternité. Je ťažké zvládať slogany, keď sa stanú na obtiaž.



Ak si niekto myslí, že byť panovníkom je ľahké zamestnanie, mýli sa.