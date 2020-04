Karanténa ako príležitosť. Kto vie využiť krízu, ten sa nestratí.

19.04.2020 | Roman Kanala

Šéf odevného butiku založil asociáciu na výrobu recyklovateľných masiek. Hostingová firma ponúka riešenie na telekonferencie zdarma.

Nevýhodou bežnej papierovej masky je, že zvlhne ako každá iná, no nedá sa vyprať a znovu použiť. Síce stojí len centimy, ale zakaždým ich vyhadzovať zväčšuje objem odpadu. A je ešte jeden dôvod, omnoho závažnejší: proste ich niet. A je to beznádejné, lebo produkcia je všetka v Číne a paralyzovaná kvôli novému čínskemu vírusu.



Marc Bähni, majiteľ butiku Lygnes v mestečku Carouge pri Ženeve, mal problém. Špecialista konfekcie na mieru, zamestnával štyri krajčírky. Zrazu mal mesačný výpadok. Žiaden zákazník nepríde skúšať si oblek, keď má iné starosti. Krajčírky poslal domov.



Dve nesúvisiace veci. Až kým neprišlo svetlo. Nápad. Ako? Dostal telefonát z útulku pre seniorov, ktorý bol jeho zákazníkom pre retuše odevov. Chceli vedieť, či by nevedel ušiť trváce masky pre personál.



A tak to začalo. Dokumentoval sa na internete, improvizoval, skúšal rôzne modely, až sa mu jeden zdal vyhovujúci. Tri vrstvy textilu, lemovanie, gumička na uši. Ale prísne požiadavky na trvácnosť: odolnosť na opakované pranie pri 95 stupňoch, sušenie pri 80, nepremokavosť.



Teraz vyrába 300 masiek denne. Založil neziskovú asociáciu SwissMask a oslovil ženevskú vládu. K tomu potrebuje homologáciu zo strany Federálneho úradu pre zdravie alebo aspoň od hlavného kantonálneho lekára. Lenže aj s poznámkou, že užívateľ to má na vlastné riziko, lebo výrobok nie je homologovaný, má 2 tisíc objednávok denne. Nestíha.



Od mesta Carouge dostal sálu v centre mesta, ktorá je prázdna kvôli karanténe. Chce tam inštalovať manufaktúru pre 200 krajčírok a vyrábať 10 tisíc rúšok denne. Policajti, hasiči, gastro podniky, sociálne útulky, seniori. Kantón Ženeva má pol milióna obyvateľov, trh je obrovský. Rúška predáva v balíčkoch po štyri kusy za 40 frankov. Namiesto štyroch nezamestnaných bude mať stovky brigádnikov. Študentov, nezamestnaných, ženy v domácnosti, táto práca nepotrebuje zvláštnu kvalifikáciu.



Iným príkladom, ako môže karanténa povzbudiť inováciu, je ženevská firma Infomaniak. V odpovedi na problémy s bezpečnosťou programu na telekonferencie Zoom priniesla vlastné riešenie a zadarmo.



Infomaniak boli kedysi predavači MS-DOS. Na začiatku 90-tych rokov, keď prišiel Linux, radili zákazníkom, ako si ho inštalovať. Potom prestali predávať hardware a venovali sa len hostingu a vývoju software pre hosting a pridružené činnosti. Všetko u nich funguje na GNU Linux a pokiaľ možno na tej najčistejšej distribúcii pre puristov: Debian. Ten nepoužíva žiaden kód, žiadny názov, ktorý by nebol úplne slobodný a bez autorských práv. Kým bol na Firefox chránený názov, nepoužívali názov Firefox, ale si vyjednali s autormi, že ho budú volať Iceweasel, ktorý názov nie je chránený. Kto používa Debian, môže kľudne spávať. Nikdy uňho nezaklopú právnici kvôli duševnému vlastníctvu, všetko je slobodné. Je to spôsob života, aký hlása Richard Stallman. Ako ukazuje Infomaniak, používanie výlučne slobodného softwaru nie je prekážkou prosperity firmy.



Aplikácií na telekonferencie sú spústy, ako MS-DOS Skype, Google Hangouts, Houseparty, Oovoo, IMO, Tango, Viber či Whereby. Niektoré sú proprietárne a fungujú len na platforme jednej firmy, ako Apple Face Time. Iné sú používané ako pomôcka na vykrádanie súkromia, ako WhatsApp, alebo majú závažné bezpečnostné diery ako Zoom.



V Informaniaku majú politiku, že jeden deň v týždni majú všetci zamestnanci pracovať z domu. K tomu používali Jitsi Meet. Keď sa začali verejne diskutovať chyby v aplikácii Zoom a mnohé firmy ho zavrhli buď okamžite, alebo sa rozhodli nepredlžovať profesionálnu licenciu po skončení karantény, vedenie firmy Infomaniak sa 27. marca rozhodlo ponúknuť túto aplikáciu širokej verejnosti zadarmo.



Päť dní potrebovali, aby zvýšili kapacitu serverov, na ktorých beží Infomaniak Meet. Podľa názoru všetkých odborníkov to funguje dobre. Bezpečné, šifrované, ochrana dát. Teoreticky pre neobmedzený počet pripojených. Len keď sa ku konferencii pridá 50 alebo 100 účastníkov, tí noví už nebudú mať obraz, len zvuk. A nemá to funkciu zaznamenávania.



V Infomaniaku vedia, čo robia. Zaznamenávanie konferencií je vo vývoji a bude súčasťou balíčka pre malé a stredné firmy. Základná verzia založená na Open Source ostane zadarmo. Telekonferencia ich firemnému balíčku dáva veľkú konkurenčnú výhodu. Už teraz sú ich ceny neprekonateľné, a bijú aj amerických konkurentov. Okrem toho sú vo Švajčiarsku, ochrana dát podlieha prísnemu švajčiarskemu právu a právne fórum je Ženeva. Samé dobré dôvody používať ženevský software.

Práve teraz je mnoho nových príležitostí. Spoločnosť sa mení, práca na diaľku je budúcnosť. Kto má dobrý nápad, môže behom mesiacov rozvinúť koncept, čo by mu inokedy mohlo trvať roky.