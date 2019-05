Imám mešity An’Nur vypovedaný do Somálska

04.05.2019 | Roman Kanala

Kontroverzná mešita v meste Winterthour je už zavretá. Poskytovala útočisko putujúcim džihádistom a je spojená s prípadom zadržiavania a bitia veriacich.

Štátny sekretariát pre migráciu potvrdil tlačovej agentúre Keystone - ATS, že imám mešity An’Nur, známy svojimi militantnými a nenávistnými prejavmi, bol deportovaný do Somálska. Tamojšie úrady ho uznali za svojho občana a súhlasili s jeho znovuprijatím.



Muž nemal doklady totožnosti a nespolupracoval pri vypočutí Sekretariátom pre migráciu, ktorý nariadil vyšetrovanie. Švajčiari ho najprv považovali za Etiópana, ale toto sa nepotvrdilo. Napokon sa prišlo na to, že je Somálec.



V novembri 2017 ho Oblastný tribunál v meste Winterthour uznal vinným z verejného vyzývania k zločinu a násiliu a z mnohorakého znázornenia násilia. Odsúdený bol na 18 mesiacov podmienečného trestu a vypovedanie z krajiny na 10 rokov. Odvolacia inštancia, kantonálny súd v Zurichu, rozsudok potvrdil v novembri 2018. Paralelne s týmto procesom mu bežalo azylové konanie, v ktorom mu bola žiadosť o azyl zamietnutá v auguste 2017.



Po prvostupňovom rozsudku bol imám internovaný v rámci vypovedacej procedúry. Po podaní odvolania bola jeho internácia suspendovaná vo februári 2018 a po prepustení sa po ňom zľahla zem. Zadržaný o pár mesiacov neskôr nemeckou políciou, bol identifikovaný a prepravený do Švajčiarska, kde mu obnovili internáciu v očakávaní jeho odsunu. Jedinou otázkou bolo, kam ho poslať, do ktorej krajiny, pretože jeho štátna príslušnosť dovtedy nebola spoľahlivo určená.



Mešita An’Nur, medzičasom už zavretá, sa už mnohokrát ocitla na titulkách novín. Najmä v súvislosti s cestovateľmi džihádu. Záležitosť bola silne mediatizovaná vďaka socialistickému štátnemu radcovi v kantóne Zurich, šéfovi departementu bezpečnosti, menom Mario Fehr. Tesne pred marcovými kantonálnymi voľbami verejne kritizoval šéfku federálneho departmentu justície a polície pani Karin Keller-Sutter a Sekretariát pre migráciu, že nerobia dosť pre odsun tej nebezpečnej osoby do Etiópie. Ako sa ukázalo, žiaden diplomatický tlak by odsun do Etiópie nebol umožnil, lebo dotyčný je somálskym občanom.



Hovorca Sekretariátu pre migráciu odmietol podať agentúre Keystone - ATS ďalšie informácie, iba vyzvihol príkladnú spoluprácu s zurišskou kantonálnou políciou. Správu dnes priniesla Tribune de Genève. No odsúdenie imáma malo dramatickú dohru.

«Urgent, please urgent! Moschee Winterthur, they kill my friend.»

V októbri 2018 žiadala na súdnom pojednávaní prokurátorka nepodmienečné tresty do troch rokov a vypovedanie z krajiny pre desiatich moslimských agresorov. Títo boli obžalovaní, že v novembri 2016 zbili a obmedzili na slobode dvoch “udavačov” a vyhrážali sa im zabitím. Sedem obžalovaných boli mladí dospelí, jeden bol samotný imám mešity a jeden z útočníkov bol prezident asociácie An’Nur, medzičasom rozpustenej, keď mešite vypovedal vlastník budovy nájomnú zmluvu a ďalšie priestory pre ňu už nenašli. Posledný útočník pred súd nepredstúpil, lebo nie je plnoletý a bude súdený Tribunálom pre mladistvých.

Dvaja napadnutí sa v ich očiach previnili tým, že porozprávali jednému novinárovi o podivných kázniach v mešite jedného etiópskeho imáma, ktorý chrlil nenávisť na “zlých moslimov”. To je ten náš Somálec, ktorého sa po rokoch konečne podarilo dolapiť, aby mohlo byť vykonané rozhodnutie o vypovedaní z krajiny.



Obžalovaní popierali, že by sa boli dopustili zadržiavania, bitia a že by sa boli vyhrážali smrťou. Len jeden z nich pripustil, že možno na nich kričal, že sú idioti a imbecili a že ich možno opľul. Obeť s otrasom mozgu si vraj zranenie na hlave spôsobil tak, že sa sám udrel, alebo jeho otras mozgu je už staršieho dáta.



Podľa prokurátorky imám a predseda spolku mali dosť autority, aby upokojili agresívny dav, ale namiesto toho naliehali, aby sa obeť priznala. Potom, ako páchatelia vymlátili priznanie z prvého veriaceho, našli druhého a tiež ho bili, ale to už prišla na miesto polícia.



Ako dôkaz bola predložená SMS, ktorú poslal zo záchodu druhý napadnutý: «Urgent, please urgent! Moschee Winterthur, they kill my friend.» Policajtka, ktorá vypočúvala obeti, uviedla, že v živote nevidela tak vystrašených ľudí. Strach im bolo doslova možné čítať v očiach.



Pre páchateľov žiadala prokurátorka 12 mesiacov nepodmienečne v polo-zadržiavacom režime, keď sú väzni celý deň vo väzení, ale na noc ich prepustia domov. Pre niektorých žiadala vyšší nepodmienečný trest bez možnosti opustiť väzenie, lebo predstavujú bezpečnostnú hrozbu. Všetci mali byť na 10 rokov vypovedaní z krajiny.



Počas ďalších dní pojednávania dostali slovo advokáti a obžalovaní. Podľa advokátov agresorov, ide o “čestných a slušných občanov”, ktorí nie sú žiadni extrémisti. Prokurátorka sa vraj nechala ovplyvniť médiami, ktoré nešetrili útokmi na “nebezpečných extrémistov” a “salafistov”. Vraj “nič nebolo dokázané”. Žiadali prepustenie z väzby, 36 tisíc frankov za neoprávnené zadržiavanie vo vyšetrovacej väzbe a 30 tisíc odškodnenie “za morálnu ujmu”. 22-ročný Macedónec, ktorý jedného zo zbitých donútil prehltnúť 10-frankovú bankovku, lebo vraj “predal svoju vieru”, mal vraj s obeťou len slovnú potýčku a nič iné nebolo dokázané.



O tri týždne neskôr padol rozsudok: osem z desiatich útočníkov bolo uznaných vinnými vyhrážaním, ublížením na zdraví a vydieraním. Siedmi dostali tresty pokuty a podmienečné tresty od 6 do 18 mesiacov. Dvaja z nich, jeden Afgánec a druhý Macedónec, sú vypovedaní z krajiny na 7 rokov. Líbyjský imám bol odsúdený na 180 dní pokuty, ktorá ak nebude zaplatená, premení sa na nepodmienečný trest. Kvôli rodinnej situácii ho ušetrili trestu vypovedania z krajiny.



Dvaja podozriví boli prepustení. Tunisan, ktorý predsedal spolku An’Nur, mal dostať odškodné 18200 frankov za čas strávený vo vyšetrovacej väzbe. Potom, ako sa spolok ocitol bez mešity, lebo mu už nik nechcel prenajať priestory, bol v lete 2017 rozpustený. Druhý podozrivý tvrdil, že sa v čase skutku zdržiaval v priestore pre ženy. Súd jeho tvrdeniu neprikladal dôveryhodnosť, ale ani jedna z obetí ho spoľahlivo nespoznala a tak bol prepustený s odškodným 34400 Frs.



Obeti, moslimi zo severnej Afriky, vraj tiež preháňali. V mešite fotografovali a nahrávali mobilným telefónom, hoci to je zakázané. Agresori však v snahe vziať telefón a donútiť k priznaniu “zašli priďaleko”. Súd tiež bral do úvahy, že okrem jedného, žiaden z útočníkov predtým nebol trestaný a že mediálne lynčovanie predstavovalo “masívne pred-odsúdenie”. Odvolali sa aj obžalovaní, aj prokurátorka, ktorá je nespokojná s miernymi trestmi pre tých, ktorí “svoje náboženské presvedčenie kladú nad švajčiarsky právny systém”.



Proces s deviatimi obžalovanými, proti rozsudku s ktorými sa prokurátorka odvolala, pokračuje pred Najvyšším súdom kantónu Zurich. Desiaty obžalovaný je súdený tribunálom pre mladistvých.



Po vyhostení somálskeho imáma bude poslednou fázou tejto ságy rozhodnutie o osude obžalovaných. Stále sú možné ďalšie odvolania, vrátane Federálneho tribunálu v Lausanne a procedúra sa môže ťahať ešte roky.

