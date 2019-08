Hlavný podozrivý zo stomiliónovej kauzy emisných povoleniek za mrežami

31.08.2019 | Roman Kanala

Zločinecká organizácia ukradla milióny za emisné povolenky CO2. Hlavný zodpovedný roky unikal, teraz ho dolapili. Nie, reč nie je o SNS, ani o vláde veličenstva Fico I.

Vyše 100 miliónov eur sa podarilo ukradnúť bande podvodníkov. Obeťami sa stali viaceré štáty EÚ. Hlavný podozrivý bol dolapený v Ženeve v apríli 2019 a je vo väzenskej časti ženevskej kantonálnej nemocnice. Trpí ťažkou leukémiou. Vyše desaťročia sa mu darilo unikať spravodlivosti, teraz je všetkému koniec.



Švajčiarsky Federálny trestný tribunál v Bellinzone 13. augusta povolil jeho vydanie do Holandska, kde bol v neprítomnosti odsúdený na 8 rokov za podvodné vylúdenie 6 miliónov eur od tamojšieho daňového úradu. Podľa rozsudku z júna 2018 Muhammad R., pakistánsky občan, vytvoril a riadil celú galaxiu firiem v mnohých krajinách, okrem iného vo Švajčiarsku, Hong Kongu, v Dánsku a v Emirátoch, ktoré medzi 2009 a 2010 podvodne vylúdili od daňových úradov viacerých členských štátov EÚ vyše 100 miliónov eur.



V rokoch 2008 a 2009 stáli emisné povolenky CO 2 Európsku úniu celkovo asi 5 miliárd eur. Pôvodná myšlienka sa zrodila v 90-tych rokoch v Spojených štátoch. Namiesto, aby vyspelé krajiny za veľké náklady znižovali svoje emisie CO 2 , mali radšej financovať opatrenia v rozvojových krajinách, kde úspora CO 2 vyjde omnoho lacnejšie. Napríklad výmenou zariadení spaľujúcich uhlie za plynové. Alebo výsadbou stromov. Keď vidíme, ako sa stromy potom ľahko stanú obeťou bezohľadnej deforestácie ohňom, celé to úsilie nám dnes pripadá smiešne. Podobne aj povolenky na emisiu CO 2 . Namiesto plošného znižovania všetkých emisií boli firmám pridelené emisné kvóty, ktoré si mohli buď ponechať a pokračovať v znečisťovaní životného prostredia, alebo investovať do dekarbonzácie svojich výrobných postupov a investície sčasti financovať predajom emisných povoleniek. Emisné povolenky boli v EÚ rozhadzované plošne a zadarmo, no potom mali hodnotu ozastných peňazí. A veľkých peňazí.



Podvodníci rýchlo identifikovali nové eldorádo. Stačí sa pohybovať po itinerári medzier systému a je možné získať preplatenie aj DPH, aj emisných povoleniek za aktivity, ktoré nikdy neexistovali. Alebo ich jednoducho ukradnúť, ako na Zlodejsku, cez nastrčené firmy a tajný tender na nástenke za zamknutými dverami. Do poslednej chvíle, do roztrhania tela, páchateľov kryli Slota i Fico. Verejne, bez hanby, na drzovku.

Dnes sa to opakuje s tendrom na výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Ako funguje podvod s DPH? Podvod s DPH i podvody s emisnými povolenkami CO2 fungujú na rovnakom základe. Firma A predá tovar (alebo certifikáty CO2) firme B. Obe sú v EÚ, a tak sa DPH z transakcie nevyberá. Potom firma B predá tovar (alebo emisné povolenky) firme C, ktorá je v tej istej krajine, alebo hoci i v inej. Čo je dôležité je, že firma C vystaví falošnú faktúru, že zaplatila DPH. V rámci jednej krajiny je to jednoduchšie vypátrať, ako v rámci celej EÚ, lebo daňové systémy nie sú prepojené a overujú sa len podozrivé transakcie. Firma C potom rýchlo predá tovar naspäť firme A, lebo tovar možno ani neexistuje a nik iný by neexistujúci tovar nekúpil. No vyžiada si vratku DPH od príslušného daňového úradu, lebo ide o cezhraničnú transakciu s DPH. Takýto cirkulárny obchod sa nazýva “carrousel”, po francúzsky kolotoč. Namiesto troch firiem ich môže byť hoci päť alebo osem. Kým sa úrady spamätajú, firmy sú v likvidácii, účtovné dokumenty nedostupné, konatelia a biele kone za hranicami v ďalšej cudzej krajine.

Jeden z veľkých francúzskych aktérov, Marco M., prezývaný "Marco l'élégant", bol zatknutý v Ženeve v novembri 2016, keď vyšiel z hotela Richemond a nastupoval do limuzíny. V tom čase ho už hľadal Interpol. Na ceste z Izraela prišiel do Ženevy, kde pobudol pár dní a stihol dať interview magazínu L'Obs. V Ženeve bol sledovaný novozaloženou policajnou sekciou "fugitif" a traja inšpektori ho zatkli veľmi diskrétne. Nekládol odpor.

"Marco elegán" začal s kolotočovými podvodmi s DPH najprv s mobilnými telefónmi. Podvody s DPH sa veľmi dobre vyplatia vo Francúzsku, lebo tam je spotreba penalizovaná 19,8%. Lenže s telefónmi je oštara, treba ich prácne prepravovať a starať sa o ne. Tak presedlal na emisné povolenky, čo je virtuálny tovar a existuje buď v papierovej forme, alebo v tom lepšom prípade v elektronickej forme. Po pár operáciách firma v popredí vždy zanikla, čím sa vyšetrovanie sťažilo. Francúzske daňové úrady odhadli škodu vo Francúzsku na 1.6 miliárd eur a v celej EÚ na 4 miliardy. Po škandáli zavreli v Paríži Bluenext, burzu emisných povoleniek.

Marco M. bol obvinený, že sa zúčastnil najväčších obchodov v objeme 283 miliónov eur. Peniaze prešli ženevskou pobočkou banky HSBD, známej z aféry Hervé Falciani v 2008, ktorá však s emisnými povolenkami nesúvisí. Marco M. otvoril tri účty v banke HSBC, z toho jeden na meno "Fantomas". Medzi augustom a októbrom 2019 cez ne prešlo 14 miliónov eur.

Ženevské úrady bez poskytnutia bližších detailov uvádzajú, že pozitívne odpovedali na viacero žiadostí o justičnú spoluprácu počnúc rokom 2010. Potvrdzujú, že peniaze prešli cez účty vyše desiatich ženevských bánk. Časť peňazí už bola skonfiškovaná, časť, asi 6 miliónov, je provizórne blokovaná v očakávaní svedeckých výpovedí, ktoré umožnia určiť, či sú účty spojené s činnosťou Marca M.

Marco M. je šikovný. Keď bol 7. júla 2016 v Paríži odsúdený, ušiel zo súdnej budovy v prestrojení za advokáta. Potom ho 4 mesiace márne hľadali, ako cestoval po svete. Zatkli ho až Švajčiari. Proti vydaniu do Francúzska podal odpor. Vraj tam jeho život nie je v bezpečí. Z osemnástich odsúdených štyria protagonisti tejto aféry už boli zavraždení vo francúzskych väzniciach. Trinásti sa odvolali, v priebehu roku 2017 boli rozsudky potvrdené. Marco M. sa neodvolal a po piatich mesiacoch na úteku to už ani nebolo možné. Peniaze z lupu už pohltili veľké ryby. Marco M. už bol vydieraný. Také sumy vzbudzujú pozornosť a závisť búchačov, ktorých inteligencia nie je dostatočná, aby zorganizovali tak sofistikovanú a výnosnú operáciu.

Späť do Ženevy. Muhammed R. je prvým obyvateľom Švajčiarska, ktorý je obvinený z účasti na podvodoch s emisnými povolenkami. Vo Švajčiarsku žije od roku 2004 i s rodinou a má povolenie k pobytu "C", ktoré ho oprávňuje i k podnikaniu, no nemá občianske práva. Nemôže voliť a hlasovať v referendách.

Teraz je zavretý vo väzenskej časti nemocnice s ťažkou leukémiou a čaká na rozhodnutie Federálneho tribunálu v Lausanne o jeho odvolaní proti vydaniu do Holandska. To požiadalo Švajčiarsko o jeho vydanie už v 2016, ale Muhammed R. bol nezvestný. Veľa cestoval a zdržiaval sa hlavne v Pakistane. V 2019 sa podarilo ho zatknúť okamžite po príchode do Švajčiarska na základe európskeho zatykača. Dnes jeho advokáti tvrdia, že nie je v stave cestovať a preto nemôže byť vydaný. Lekári mu vraj vydajú lekárske potvrdenie o nespôsobilosti cestovať. V najlepšom prípade môže dúfať, že zomrie v ženevskej nemocnici - v právnom štáte vláda zločin nekryje, nesnaží sa ho ututlať a mariť vyšetrovanie. A hlavne sa ho nezúčastňuje.