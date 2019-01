Švajčiarsky džihádista, radikalizovaný v ženevskej mešite, plánoval útoky v Maroku

10.01.2019 | Roman Kanala

Ženevská mešita sa často stáva predmetom polemík kvôli preukázaným väzbám na islamský terorizmus.

17. decembra 2018 marocké úrady oznámili nález mŕtvych tiel dvoch škandinávskych turistiek v lokalite Imlil neďaleko Marrákeša. Prvá obeť vo veku 24 rokov bola z Dánska. Jej nórska kamarátka mala 28 rokov. Odišli na túru do hôr, kde chceli vyjsť na Mount Toubkal, najvyšší vrchol v Severnej Afrike. Svoj stan si rozložili na pustom mieste, kde boli prepadnuté, znásilnené a zavraždené v noci zo 16. na 17. decembra. Jedna z nich bola dekapitovaná.

Ohavný zločin vyvolal medzinárodné pohoršenie. Poprava bola natočená a koluje na internete. Vyšetrovatelia sa rýchlo chopili teroristickej stopy. Do týždňa po čine bolo zadržaných pätnásť osôb, medzi nimi traja predpokladaní autori zločinu. Všetci majú prepojenie na radikálny islam. 29. decembra marocký Ústredný vyšetrovací úrad (BCIJ, Bureau central d’investigation judiciaire) oznámil zadržanie švajčiarskeho občana identifikovaného iniciálami K. Z.

Abdelhak Khiame, šéf BCIJ, dal interview švajčiarskemu denníku 24 heures (24 hodín). Podľa neho jeden zo zadržaných pri vyšetrovaní vraždy dvoch škandinávskych študentiek, 25-ročný otec rodiny, má dvojité španielske a švajčiarske občianstvo. Správu priniesla marocká tlač.



Tento islamista, ktorý sa nechal nazývať Abu Jahia alebo Abdullah, prišiel do Maroka v roku 2015. Najprv sa pokúsil dostať do školy Koránu na juhu kráľovstva, potom sa usadil v Marrákeši. Tam prišiel do kontaktu s emirom džihádistickej skupiny, ktorá vykonala vraždu dvoch škandinávskych študentiek. Tento emir osobne odrezal hlavu jednej z nich.



K. Z. konvertoval na islam v mešite v ženevskej štvrti Petit-Saconnex už v roku 2011.



S konvertitami podobného profilu ako on sám chodil na kázne dvoch francúzskych imámov, ktorí boli tiež konvertovaní. Boli vypovedaní, lebo v mešite verným kázali džihád. Po radikalizácii náš džihádista plánoval lúpež v klenotníctve, aby financoval svoju cestu do Sýrie a mohol sa pripojiť k Islamskému štátu. Napokon sa rozhodol odísť do moslimskej krajiny. Po váhaní medzi Tuniskom a Alžírskom sa napokon rozhodol pre Maroko. Stojí za konverziou na islam viacerých členov jeho rodiny: starej matky, dvoch strýkov a sestry. Zúčastňoval sa tajných stretnutí s členmi teroristických skupín. Vraždy dvoch študentiek sa osobne nezúčastnil, ale poznal páchateľov. Spolu pozerali propagandistické filmy Islamského štátu. Prostredníctvom služby Telegram bol v kontakte s jedným predstaviteľom Islamského štátu v Sýrii. Tento človek, ktorého stretol osobne vo Švajčiarsku, mu posielal filmy s dekapitáciami.



Spolu s ďalšími príslušníkmi džihádistickej skupiny plánoval atentáty v turisticky frekventovaných centrách Maroka. Cieľom mali byť turisti a marocké bezpečnostné sily. Viacerých členov skupiny priviedol k cvičnej streľbe a verboval subsaharských černochov, s ktorými plánoval pripojiť sa k Islamskému štátu v severnom Mali.

Po atentátoch v roku 2003 boli v Maroku sprísnené antiteroristické zákony. Dotyčný je stíhaný pre príslušnosť k štruktúre, ktorá plánovala teroristické útoky na území Marockého kráľovstva. Či sú na území Maroka ďalší švajčiarski džihádisti šéf BCIJ odmietol komentovať. To je operačná otázka, ktorá je otázkou koordinácie s príslušnými službami iných krajín. Policajná spolupráca so Švajčiarskom funguje dobre a pravdepodobne to bude podobné s tajnými službami, opatrne dodal. Ale vo svetle toho, čo sa stalo, je namieste posilnenie vzťahov. Treba mať na zreteli, že extrémizmus ohrozuje ľudstvo. Je to pliaga, ktorá môže udrieť kdekoľvek, kedykoľvek, za použitia jednoduchých prostriedkov. Bez medzinárodnej spolupráce nebude možné ich poraziť.

Zmiznutie Islamského štátu zo zóny Sýria - Irak neznamená koniec tejto ideológie. Najväčšou hrozbou sú bojovníci, ktorí sa vrátia do domovskej krajiny, alebo ktorí pôjdu do inej krajiny. Druhou hrozbou sú zblúdilé duše, ktoré sa radikalizujú samé prostredníctvom internetu. Tento boj bude ešte dlhý.

Maroko viedlo od atentátov v 2003 politiku boja proti terorizmu, ktorá sa ukázala účinná. Rozbili sme viacero buniek a sietí a zabránili sme atentátom vo Francúzsku, Belgicku, Dánsku a v ďalších krajinách. Budeme v tom pokračovať, uzavrel Abdelhak Khiame.

Sedem džihádistických afér, ktoré otriasli Ženevou

Vo viacerých kauzách podobných prípadu Ženevana zadržaného v Maroku sa objavujú väzby na mešitu v ženevskej obci Petit-Saconnex. S pätnástimi odchodmi ašpirantov na džihád, ktorí sa pridali k ozbrojeným skupinám v Iraku a Sýrii, je kantón Ženeva druhou zásobárňou bojovníkov po Zurichu. Nasledovný prehľad afér priniesol denník Tribune de Genève.

1. Taxikári verbujúci pre Islamský štát

V júni 2017 je v jeho bydlisku v obci Meyrin zadržaný tunisko-francúzsky taxikár. Zo Švajčiarska je vypovedaný a vyhostený do Francúzska. Spolu s iným tunisko-talianskym taxikárom s bydliskom v susednom Francúzsku verbovali bojovníkov pre džihád a poslali vlastných synov pod čiernu zástavu Islamského štátu. Účinkujú aj v jednom videu, kde si spolu s ďalšími členmi ženevskej bunky nacvičujú odrezávanie hláv.

Medzi nimi dvaja bratia, ktorí sú spolubojovníkmi jedného ženevského konvertitu na zozname Interpolu s najhľadanejšími islamskými teroristami. Ako iní členovia bunky naverbovaní taxikármi, chodili do mešity v Petit-Saconnex. Podobne ako aj Ženevan zadržaný na konci decembra pre spoluprácu s vrahmi z Imlilu v Atlase.

2. Vrah kňaza prešiel Ženevou

V júli 2016 bol vo svojom kostole vo francúzskom Saint-Etienne-du-Rouvray podrezaný miestny farár. Jedným z autorov tohto útoku bol Francúz, ktorý sa v roku 2015 dvakrát pokúsil odcestovať do Sýrie cez Ženevu. Spolu s jedným maloletým na úteku, objavil sa v Ženeve a šiel kam? Do mešity v Petit-Saconnex. Tam dvojica kládla otázky, ako sa dostanú na letisko, kde chceli nastúpiť do lietadla do Istanbulu a odtiaľ sa dostať do kalifátu v Sýrii.

Zachytení tureckými úradníkmi v Istanbule, dvaja výtečníci boli poslaní naspäť do Ženevy. Starší strávil dva týždne vo väzení Champ-Dollon a mladší bol poslaný domov k rodičom. O pár dní neskôr bol znovu zadržaný ženevskou políciou na železničnej stanici Cornavin a odovzdaný francúzskej spravodlivosti, ktorá ho stíhala za "zločinné spiknutie s väzbou na teroristickú skupinu". Pár dní nato došlo k vražde kňaza v kostole v Normandii.

3. Batožinári na letisku

Koncom roku 2016 francúzska polícia zadržala jedno indivíduum na zozname "S", ktorý pracoval ako batožinár na letiskovej ploche na ženevskom letisku Cointrin. Tribune de Genève potom zverejnila, že aj ďalší batožinár bol na zozname "S" kvôli radikalizácii. Aféra viedla k odňatiu prístupových práv na plochu asi tridsiatim zamestnancom, moslimom, ktorí sa proti rozhodnutiu odvolávali a hovorili o rasizme.

4. Muži na zozname "S" vo Veľkej mešite v Petit-Saconnex

Dvaja imámi, zamestnanec zodpovedný za bezpečnosť a ďalší zamestnanec mešity v Petit-Saconnex, všetci Francúzi, všetci na zozname "S", boli konečne prepustení v 2017 po sérii prehliadok vyžiadaných francúzskymi úradmi po atentátoch v Paríži v 2015 a po znovuprevzatí mešity saudskou islamskou autoritou. Jeden z imámov bol v kontakte s teroristom menom Mohamed Merah, ktorý v marci 2012 spáchal sedem vrážd vo francúzskom meste Toulouse. Druhý imám šokoval v televízii v relácii Temps présent (Súčasná doba), keď na dve otázky o lapidácii odpovedal joker (žolík). Mešita v Petit-Saconnex sa potom spomínala ako verbovacie centrum mladých radikalizovaných moslimov v susednom Francúzsku a v Ženeve. Mešita je asi kilometer od francúzskej hranice v lepšej rezidenčnej štvrti.

5. Stánok Ansar al-Charía na námestí Molard v centre Ženevy

Neuveriteľné. Jún 2014. Stánok v centre Ženevy s nápisom džihádistickej skupiny Ansar al-Charia, blízka organizácii Al-Kajda a s čiernou džihádistickou zástavou. Mesiac predtým ženevskí moslimi upozornili organizátorov blšieho trhu na pláni Plainpalais na prítomnosť stánku s islamistami vzývajúcimi džihád.

6. Plánovaný atentát na letisku v Ženeve

Protiteroristická operácia zamierená proti bunke v Bazileji a v Zurichu v roku 2006 umožnila zatknutie siedmich džihádistov, členov Skupiny salafistov pre motlidby a boj, s väzbou na Al-Kajdu. Pri domových prehliadkach bola skonfiškovaná tarasnica typu RPG. Bunka pripravovala atentát na lietadlo izraelskej spoločnosti El Al na letisku Cointrin v Ženeve.

7. Džihádistická propaganda na serveri ženevskej univerzity

Videá so samovražednými atentátmi a výzvami k džihádu, scény s dekapitáciami, množstvo obrázkov boli uložené na univerzitnom serveri. Dali ich tam jeden Maročan a jeden Alžírčan načierno bývajúci v Ženeve. Podarilo sa im dostať sa do servera a používať ho na šírenie propagandy na ospravedlňovanie Al-Kajdy.

