Ako ľudstvo za dve storočia anulovalo 3 milióny rokov ochladzovania

18.01.2019 | Roman Kanala

Ak budú emisie skleníkových plynov pokračovať dnešným tempom, klíma v roku 2150 bude rovnaká, ako pred 50 miliónmi rokov. Antarktický ľadovec sa dnes roztápa 6x rýchlejšie, ako pred 40 rokmi.

V decembri 2018 vyšiel článok v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America s názvom Najlepšou analógiou klímy v blízkej budúcnosti je pliocén a eocén.



Podľa štúdie Univerzity Wisconsin v meste Madison bude pri pokračovaní emisií dnešným tempom už v roku 2030 klíma podobná tej, ako bola na Zemi pred 3 miliónmi rokov. Pri znížení emisií to nastane až v roku 2040. Táto šarmantná epocha sa volala pliocén. Zem bola pustá a neplodná, Severná a Južná Amerika ešte neboli prepojené, Grónsko ešte nebolo zaľadnené a hladina oceánov bola vyššia o 18 metrov. Teploty boli v porovnaní s dneškom vyššie o 1.8 až 3.6 stupňa.



Ak budú emisie CO2 pokračovať dnešným tempom, klíma sa okolo roku 2150 vráti naspäť o 50 miliónov rokov. To je éra, keď sa objavili prvé cicavce. Dinosaury vtedy už neboli, lebo vyhynuli pred 65 miliónmi rokov. Planéta bola v eocéne takmer bez ľadu, kontinenty ležali blízko pri sebe a teploty boli vyššie o 13 stupňov. Tieto klimatické zmeny sa najprv prejavia vo vnútrozemí kontinentov a postupne budú expandovať. Teploty sa zvýšia rovnako ako zrážky, ľadovce sa roztopia a klíma pri póloch bude mierna.



Autori postupovali netradičnou, takmer popularizačnou metódou porovnávania projekcie klímy s historickými klimatickými situáciami: ranným eocénom (-55 až -33.9 milióna rokov), stredným pliocénom (-5 až -2.5 milióna rokov), ostatnou medziľadovou dobou (pred -129 až -116 tisíc rokmi), stredným holocénom (pred 6000 rokmi), v pred-priemyselnej dobe (pred 1850) a na začiatku 20. storočia. Prehľad geologických epôch je napríklad tu.



Roztápanie polárnych ľadovcov sa neudeje za 12 rokov, ani oceány za ten čas nevystúpia o 18 metrov. Grónsko sa bude roztápať, ale stále bude zaľadnené. Avšak rýchlosť, s akou klimatické zmeny prebiehajú, prekvapí mnoho živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré nebudú mať čas sa prispôsobiť. Ako vieme, tieto majú voľbu migrovať pár sto metrov vyššie, migrovať pár sto kilometrov na sever, prispôsobiť svoj metabolizmus vyššej teplote v priebehu pár storočí, alebo vyhynúť. Sťahovavé vtáky sa prispôsobia ľahko, zvieratá pripútané k svojmu teritóriu horšie, no stromy vôbec, lebo ich migrácia je príliš pomalá. Jedle a borovice prežijú, smreky nie.



V tom istom časopise PNAS vyšiel v januári 2019 článok o urýchlení roztápania sa antarktického ľadovca medzi rokmi 1979 a 2017 na šesťnásobok. Doterajšie roztápanie malo zdvihnúť hladinu oceánov o 1.4 cm, no celková zásoba ľadu stačí na zdvihnutie hladiny o 57 metrov, z toho 5 metrov na západnej a 52 na východnej strane Antarktídy, kde je najväčšia zásobáreň vody na svete. Polovica sladkej vody na celom svete je uschovaná vo forme ľadovca na východe Antarktídy. Väčšina štúdií sa zhoduje v tom, že do roku 2100 sa hladina oceánov zvýši o 1.8 metra, čo spôsobí zatopenie mnohých pobrežných miest.



Pre porovnanie, Bratislava má nadmorskú výšku 126 m, Budapest 98 m, no Dhaka len 4 metre nad morom a 80% povrchu Bangladéša je na nížine v deltách riek Ganga a Brahmaputra do výšky 10 metrov. Bangladéš má vyše 160 miliónov obyvateľov. Londýn má nadmorskú výšku 11 metrov, Amsterdam -2 metre a Stockholm, Hamburg, Benátky, New York sú na hladine mora.



Táto štúdia bola najväčšou a najdlhšou, aká sa doteraz uskutočnila v 18 regiónoch Antarktídy. Vyhodnotila letecké snímky s vysokým rozlíšením zhotovené lietadlami NASA, ako aj radarové snímky zo satelitov viacerých kozmických agentúr. Umožnila záver, že medzi rokmi 1979 a 1990 Antarktída strácala ročne asi 40 miliárd ton ľadu ročne. No medzi rokmi 2009 a 2017 to už bolo 252 miliárd ton ľadu ročne. Pri topení antarktického ľadovca začína hrať rastúcu rolu ohrievanie oceánu.



Iná štúdia zverejnená v časopise Nature v júni 2018 hovorí, že od roku 1992 sa roztápanie ľadovcov urýchlilo trojnásobne. Nespomína dôležitosť ľadovca na východnej strane Antarktídy. O tri mesiace neskôr bola v Nature zverejnená ďalšia štúdia, ktorá študovala vrstvy sedimentov oceánskeho dna uložených pri ostatnom roztápaní ľadovca v údolí Wilkes vo východnej Antarktíde. Tento obrovský bazén by sa znovu začal roztápať pri zvýšení teploty o 2 stupne Celzia, čo je limit spomínaný Parížskou dohodou ako absolútne prípustné maximum, ktoré neslobodno prekročiť.



Myslite na to, keď budete ráno nasadať do auta. Nechodí neďaleko vášho domu električka?







