Zdá sa, že na zdieľanú ekonomiku neverí už ani progresívna Kalifornia. Uber a Lyft to poslalo na cenové minimá

06.09.2019 | MKristoff

Nutkanie chrániť vodičov taxíkov minimálnou mzdou a benefitmi obchádza aj Spojené štáty

Akcie spoločností Uber a Lyft tento týždeň klesli na rekordné minimá potom, ako Kalifornia prišla so zásadnou pri zamestnávaní vodičov. Zmena má potenciál výrazne nabúrať spôsob, ako obe firmy dnes fungujú.

Reakcia investorov bola jednoznačná: ohrozenie business modelov oboch firiem ocenili rekordne nízkou cenou za akciu. Akcie Lyft uzavreli na úrovni 45,42 dolárov, čo predstavuje pokles o 7,3 percenta za deň a o 42 percent nižšie, ako je maximálna hodnota v deň IPO 29. marca. Trhová hodnota spoločnosti je teraz 13,3 miliárd dolárov.

Akcie spoločnosti Uber klesli za deň o 5,7 percenta na 30,70 dolárov, čo je o 34 percent z maxima 46,38 dolárov dosiahnutých 28. júna. Keď spoločnosť tento rok vstúpila na burzu, dúfala v ocenenie jej akcií až 55 dolárov, čo by ju znamenalo hodnotu firmy cez 100 miliárd dolárov. Teraz však dosahuje približne polovicu z plánovanej hodnoty.

Namiesto freelancerov zamestnanci

Kalifornia chce vodičom priniesť potrebnú ochranu, zaručenú minimálnu mzdu a taktiež právo na dovolenku. Naopak, neurčuje minimálnu taxu pre vodičov, ktorú zarobia, ani minimálne percento z celkových výnosov z jázd, ktoré si vezmú domov.

Na Slovensku pre Uber platí od apríla takisto nová regulácia. Podľa nej vodič nemusí vlastniť fyzický taxameter v prípade, ak je cena dohodnutá dopredu. V prospechu Uberu tiež hovorí zrušenie povinnej skúške z miestopisu. Povinnosť označenia vozidla na dverách a streche však na Slovensku zostala.

Schválenie zákona je však takpovediac predo dvermi, čo by pre spoločnosti Uber a Lyft znamenalo nemalý problém. Najmä, ak by aj ďalšie federálne štáty USA nasledovali tento krok Kalifornie.

Ďalšia regulácia po vzore Kalifornie by mohla spôsobiť reťazovú reakciu a nespokojnosť zo strany užívateľov, ktorí dennodenne služby spoločností využívajú. Taktiež by sme boli svedkami enormného náporu na klasických poskytovateľov taxi služieb.

Obe spoločnosti sa prirodzene dôrazne postavili proti kalifornskému zákonu, ktorý by mohol zvýšiť ich daňové odvody a výdavky. Uber aj Lyft hovoria o tejto zmene ako o rizikovom faktore pre svoje podnikanie. Obe spoločnosti zhodne tvrdia, že ak sa vodiči stanú zamestnancami, služba bude pre zákazníkov menej výhodná a flexibilita vodičov klesne. Platenie minimálnej mzdy bez ohľadu na to, či vodiči práve vozia zákazníkov alebo nie, by znamenalo pre obe firmy obmedziť počet vodičov a zaviesť zásadné zmeny. Uber a Lyft by sa tiež dostali do diskusie o zamestnaneckých výhodách a súboja o nárokovateľné benefity, ktorej sa doteraz úspešne vyhýbali.

Tento príklad ukazuje, že aj v progresívnych štátoch, ako je Kalifornia, to bude mať zdieľaná ekonomika ešte neľahké. Dopad na firmy, ktoré si na tejto oblasti postavili celý biznis, môže byť zásadný.