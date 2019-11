Podarí sa Európe nahradiť globálne platobné systémy vlastnými?

29.11.2019 | MKristoff

Európa potrebuje zo strategických dôvodov technologickú suverenitu vo viacerých oblastiach. Patria k nim aj platobné systémy.

Ešte donedávna sa zdalo, že niečo ako technologická suverenita nie je pre štáty zásadná, keďže v rámci globálnej ekonomiky a voľného obchodu si všetko možno kúpiť. Dnes Európa zisťuje, že to zďaleka nie je také ružové. Popri telekomunikáciách (5G) a IT technológiách (umelá inteligencia, čipy) sú problémom aj platobné služby.

Problémom sú obchodné spory a potenciálne vojny, ktorými globálna ekonomika trpí, v kombinácii s možným zneužitím technológií na geopolitické účely. V platobných službách pred Európou stojí úloha prekonať závislosť od medzinárodných poskytovateľov. Na starom kontinente sa vyše dve tretiny bezhotovostných platieb sa uskutočňujú cez americké karty. Dôvod: väčšina európskych poskytovateľov sa historicky zamerala len na domáci trh alebo maximálne región. Európa stráca ekonomickú výhodu, keďže týmto riešeniam chýba nutná veľkosť a rozsah a musí sa spoliehať na zahraničné riešenia. To je takto citlivej oblasti jasná konkurenčná nevýhoda. Navyše, takéto rozdrobenie s národnými a regionálnymi riešeniami ochromuje hospodársku súťaž a potláča inovácie.

Medzi platobnými kartami dnes hrajú prím americkí poskytovatelia z USA (Visa a MasterCard), navyše o trhový podiel sa snažia aj Amazon a Apple s platobnými schémami, a tiež online platforma PayPal.

ECB len prednedávnom prišla so systémom okamžitých platieb TIPS pre transakcie medzi bankami. Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis vyhlásil, že by rád do konca roka 2021 videl zavedené okamžité platby v celej Európe. Odozva je zatiaľ slabá, banky sa k novej schéme pripájajú veľmi pomaly. ECB skúma aj možnosť zavedenia digitálnej meny, čo by však malo pre banky širšie dôsledky. V skutočnosti však nie je úlohou Európskej centrálnej banky, aby z trhu vytláčala zahraničný súkromný sektor.

Úplne nový je návrh dvadsiatky európskych bánk pre celoeurópsky platobný systém, ktorý by mohol vytlačiť kartové spoločnosti ako Visa, MasterCard či veľké technologické giganty ako Google alebo Amazon z platobného styku v Európe. Nový systém Pepsi (Pan-European Payment System Initiative) by mal zahŕňať rôzne formy bezhotovostných platieb.

Spomenutá iniciatíva okolo novej digitálnej meny, ktorou sa banky snažia vyplniť medzeru a v ideálnom prípade vytesniť neeurópskych poskytovateľov platobných služieb, dnes nesľubujú jednoznačný prínos. Keďže digitálna mena nie je otestovaná, vytvára skôr právnu neistotu. Spoliehať sa dominantne na neeurópskych poskytovateľov platobných služieb však pre Európu tiež nie je dlhodobo udržateľné. V čase obchodných konfliktov jednoducho preto, že európsky blok má nad nimi len obmedzené právomoci a žiadny dohľad.