Pijeme menej kolových nápojov. Výrobcovia preto vsádzajú na nový segment – energetické nápoje

04.10.2019 | MKristoff

Coca-Cola má napriek slabším predajom dôveru trhu. Jej akcie atakujú maximá.

Sladené nápoje sú kvôli vysokému obsahu cukru takpovediac na „blackliste“ celého vyspelého sveta. Opatrenia ako potravinový semafor (ktorý červenou farbou odrádza spotrebiteľov od nezdravých potravín) a trend zdravej stravy redukujú ich spotrebu. Výsledkom je pokles – najmä na najsilnejšom trhu v USA spotreba sýtených nápojov klesá. Výrobcovia ako Coca-Cola a PepsiCo sa preto pokúšajú vstúpiť do nového segmentu, ktorý je stále populárnejší – do segmentu energetických nápojov.

Coca-Cola predáva nový energetický nápoj Coca-Cola Energy už v 25 krajinách vrátane Veľkej Británie, Španielska a Nemecka. Vstup do segmentu je očividný úspech, keďže pôvodne značka do konca roka 2019 avizovala predaj len v 20 krajinách. Až v januári 2020 prinesie značka energetický nápoj Coca-Cola Energy na kľúčový trh v USA. A to v štyroch príchutiach - klasická kolová, Zero Sugar, čerešňová a Zero Sugar čerešňová.

Coca-Cola aj PepsiCo sa logicky snažia využiť svoje dlhoročnú pozíciu populárnych značiek medzi spotrebiteľmi, aby novými produktmi čo najskôr vyplnili medzeru v klesajúcich tržbách. Segment energetických nápojov je logická voľba. Coca-Cola vidí úspešný model predaja v tomto segmente takpovediac z kuchyne. V značke Monster Energy, ktorá je podľa Beverage Digest lídrom na trhu s energetickými nápojmi (podiel 43 % predaja) vlastní Coca-Cola 18,74 % podiel. To jej nielen nebráni vstúpiť do konkurenčnej pozície vlastným produktom – jej dôvera v ďalší rast segmentu je silná. Podobný kroko skúša aj PepsiCo – chceli by do kategórie energetických nápojov posunúť svoju divíziu Mountain Dew.

Investori kroky značky Coca-Cola oceňujú a tá sa aktuálne vezie na vlne dôvery. Jej akcie sa dnes obchodujú v blízkosti historických maxím. Analytici bankových domov J.P.Morgan a Morgan Stanley dokonca predikujú cenu v dvanásťmesačnom horizonte na úrovni 59 – 60 USD/akcia, čo predstavuje takmer o 10 % nad úrovňou ich súčasnej hodnoty. Sú to práve energetické nápoje, ktoré by mohli posunúť ceny akcií k týmto úrovniam. Coca-Cola pritom patrí medzi obľúbené titulky, keďže okrem rastúcej hodnoty prináša aj pravidelné dividendy. Konkrétne, investori aktuálne dostávajú každý štvrťrok dividendu 0,40 USD na akciu, čo predstavuje pri súčasnej cene akcií slušný výnos skoro 3 % ročne.