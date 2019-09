Nemecký priemysel si nedáva servítku pred ústa: EÚ by nemala súhlasiť s predĺžením brexitu, kým Londýn neukáže plán

20.09.2019 | MKristoff

Británia je pre Nemecko exportným trhom číslo päť. Priemysel preto tlačí na ukončenie neistoty

Európska únia by nemala súhlasiť s ďalším predĺžením brexitu, pokiaľ Británia nepodloží takúto požiadavku návrhom, ako vyriešiť situáciu, ktorá je dlhodobo na „mŕtvom bode“.

Generálny riaditeľ BDI (Zväz nemeckého priemyslu) Joachim Lang v Berlíne razantne vyhlásil, že akékoľvek možnosť odkladu bez jasného plánu neprichádza do úvahy. Ak britská vláda predloží ďalšiu žiadosť o predĺženie termínu brexit podľa článku 50 európskych zmlúv, musí byť zrejmé, ako sa Londýn chce vyhnúť „no-deal“ brexitu bez akýchkoľvek následkov. V takom prípade by mal odklad termínu zmysel, v opačnom prípade by tento krok zvýšil všeobecnú obchodnú neistotu.

Britská vláda Borisa Johnsona očividne nemá v pláne zabrániť „no-deal“ brexitu. Preto spoločnosti reálne nemajú inú možnosť ako sa reálne pripravovať na scenár, že Británia 31. októbra vystúpi z EÚ bez dohody.

Pre nemecké spoločnosti by takýto výsledok bol jednoznačne najhorším scenárom a mohol by tento rok spomaliť tempo rastu takmer na nulu. Nemecká vláda zatiaľ očakáva, že ekonomika porastie o 0,5 %, čo aj pri tomto scenári predstavuje výrazné spomalenie oproti minuloročnej expanzii 1,5 %.

Nemeckí výrobcovia, ktorí sú závislí od exportu svojich výrobkov čelia nízkemu zahraničnému dopytu v dôsledku pribrzdenia globálneho hospodárskeho rastu. K tejto situácii neprispieva ani zvyšujúce sa obchodné napätie spojené s politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa „America First“.

Údaje o zahraničnom obchode, ktoré priniesla agentúra Reuters, však minulý mesiac ukázali, že nedávny prepad vývozu Nemecka v druhom štvrťroku spôsobil skôr slabší predaj na britských ostrovoch než obchodná vojna USA-Čína. V roku 2018 predstavoval nemecký vývoz do Británie približne 6 % celkového zahraničného predaja, čo z Veľkej Británie urobilo piateho najdôležitejšieho vývozného partnera pre nemeckých výrobcov tovarov.

Obavy z poklesu vývozu na britský trh sú silným momentom, ktorý tlačí nemeckú ekonomiku nadol. Niet sa čo diviť vyjadreniam, ktoré požadujú ukončenie stavu neistoty. V hre sú však aktuálne všetky scenáre britského exitu. Bude zaujímavé sledovať, ako bude ma ďalšie kroky reagovať nemecká ekonomika, od ktorej je výrazne závislá aj tá slovenská.