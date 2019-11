Dve riziká eurozóny, ktoré môžu spôsobiť problémy: nízke úroky a nevyvážená regulácia

22.11.2019 | MKristoff

Európa má zásadný problém: na jednej strane prísna regulácia bánk a poisťovní, na druhej benevolentný prístup k novým hráčom

Aj keď je dnes situácia v eurozóne v porovnaní s „gréckou periódou“ lepšia, existujú citlivé zraniteľné miesta, ktoré sú rizikom. Patria sem aj ultra nízke úrokové sadzby ECB, ktoré stláčajú zisky bánk a zároveň podporujú rast úverov a „povzbudzujú“ nadmerný risk. Toto zraniteľné miesto eurozóny je už niekoľko rokov na vzostupe. A keďže sadzby v najbližších rokoch zrejme neporastú a zostanú extrémne nízke, budeme do budúcnosti pravdepodobne svedkami ďalších, nových deformácií.

Vedľajším produktom nízkych sadzieb je fenomén „šedého“ bankovníctva, ktorý rýchlo rastie. Tradičné, regulované finančné ústavy od bánk, poisťovní po investičné fondy dnes čelia konkurentom s oveľa voľnejšou reguláciou. Úrady nestíhajú reagovať na nových hráčov a prichádzať s reguláciou. Napríklad „šedé“ banky sú na tom v porovnaní s tradičnými bankami, zavalenými reguláciami a poplatkami (európskymi aj národnými, ako ukazuje príklad slovenského bankového odvodu) neporovnateľne lepšie. Banky dnes regulátori tlačia k zemi reguláciami a riešením následkov poslednej globálnej finančnej krízy v podobe nôtenej akumulácie kapitálu.

Výsledkom je tlak na ziskovosť bánk. Tlak na zisky ešte zhoršujú nízke úrokové sadzby. Bežný človek a populistický politik možno znižovaniu ziskov tlieska, ale v skutočnosti si strieľa do vlastného kolena. Slabé zisky sú jednoznačne problémom, keďže sú to práve banky, ktoré v plnej miere prenášajú väčšinu politiky ECB na reálnu ekonomiku. Ich zhoršená situácia môže oslabiť účinnosť politiky ECB v oblasti „lacných“ peňazí. A to môže priniesť novú vlnu problémov eurozóny, ktoré pocíti každý z nás.

Ďalšie varovanie prichádza z rastu cien nehnuteľností. Zvyšovanie cien spolu s výrazným rastom hypotekárnych úverov a stupňujúcim sa zadlžením domácností sú hlavnými zraniteľnými miestami v mnohých krajinách. Asi netreba pripomínať, že Slovensko je v tomto smere obzvlášť rizikové, keďže úvery v ňom rastú najrýchlejšie z celej eurozóny.

Dnešné lacné financovanie, ktoré „roztáča“ trh s nehnuteľnosťami do vysokých obrázok, znamená, že cyklus bývania je vo väčšine eurozóny v expanzívnej fáze. Tým pádom podľa ECB pokračuje v eurozóne nadhodnotenie nehnuteľností - odhady priemerného nadhodnotenia sa dnes hýbu okolo 7 %.

Keďže prehrievanie tohto segmentu je tu, mali by viaceré krajiny čím skôr implementovať proticyklické kapitálové rezervy pre veriteľov. Tieto rezervy by mohli obmedziť nadmerné pôžičky počas obdobia „rozmachu“, ale mohli by byť ihneď dostupné na podporu veriteľov v čase poklesu. Zatiaľ však žiadne z týchto krokov na trhu nevidíme a riziká pretrvávajú.