Vládol Slovensku Marian Kočner?

20.01.2019 | Jozef Rajtár

Kočner vybudoval štát v štáte

Z času na čas som počúval otázky prečo ako politik bojuješ proti nepolitikovi. Tvojim protivníkom by mali byť len iní politici. Nuž, to by bolo, ak by systém fungoval tak, ako je navonok nastavený. Zvolení zástupcovia ľudí spravujú štát podľa sľúbených priorít. No takto u nás systém nefunguje. Štát riadi kde kto, kto nemá pod menom funkciu ako poslanec, či minister. Dokonca poslanec sám o sebe nemá prakticky žiadnu moc.

Môže zvolávať tlačové besedy alebo dávať trestné oznámenia. No to môže robiť hocikto.

Aj Kočner ich robil. Pozrite si Skutok nie je trestným činom.



Michal Drotován

Veľa sa o tom nevie, ale Martin Glaváč má pod palcom aj Okresné úrady Pezinok a Senec, tj. kompletnú miestnu štátnu správu v tejto oblasti cez nominantov Smeru Justína Sedláka a Martina Doboša a tiež má veľmi silné páky na Matejičku na Okresnom úrade Bratislava, odbor výstavby.

Glváč je už dlhodobo hlavou smeráckej mafie v BA kraji, ovláda prakticky skoro celú výstavbu či územné plánovanie.

Je to systém developerov, úradníkov, politikov, prokurátorov a sudcov. Nabehol v roku 2006.

Vo videu Kočner hovorí, že "Rajtár mi bude hovoriť, že mu rozvraciam tú jeho demokraciu". Nuž, rozvracal ju. Aj keď nie "moju", ale tú, aká by po správnosti mala byť. Zvolení a kontrolovaní zástupcovia ľudí by mali rozhodovať o veciach v štáte v rámci priorít, ktoré predstavia.Slovensko funguje na "paralelnom systéme". O dôležitých veciach, vrátane bytia a nebytia ľudí, rozhodujú 3 "kriminálne poschodia riadenia štátu":- Niektorí bývalí politici sú na najvyššom poschodí, niektorí súčasní na medziposchodí (niektorí z nich sa snažia vydriapať na najvyššie)Tieto "poschodia moci" sa vykryštalizovali v 90-tych rokoch. To najnižšie poschodie sa postupne čistilo o mafiu typu černákovci, sýkorovci, piťovci...Stredné a najvyššie nielen že zostali, ale sa časom aj posilňovali.V roku 2016, keď som sa stal poslancom, bol najvyššií čas začať sa zaoberať dvoma najvyššími poschodiami.Navyše, aby tento proces fungoval, korumpujú sa súdy, prokuratúra, polícia, vláda a štátne úrady. Morálne a materiálne škody sú tak nedozierne. Tu vezí aj príčina, prečo na Slovensku nie je dobre napriek tomu, že sme bohatá krajina.Aby sme mohli znížiť dane a odvody a investovať do spomínaných priorít, bolo treba sa pustiť do rozoberania oligarchov a ich predĺženej ruky - Kočnea a spol., cez ktorých robia najväčšie špinavosti, vrátane vrážd.A Kočner robil špinavostí neúrekom. Snažil sa obsadzovať najdôležitejšie funkcie v štáte, aby mal pod palcom prokuratúru (a aj mal cez Trnku), políciu (Jombik, Barochovský a ďalší, súdy.Politikov a funkcionárov "držal za gule" kompromitujúcimi materiálmi a cez volavky ako Zsuzsová. Martin Glváč by vedel rozprávať. O tom, kto je smerácky funkcionár Glváč zase napovie tento FB status nového starostu bratislavskej Rače:

Kočner používal okrem Zsuzsovej aj profesionálne "spoločníčky", ktoré objednával na konkrétne "projekty". Všeobecne, Kočner sa snažil zaviazať si ľudí v dôležitých funkciách podľa toho, čo kto potreboval alebo mal rád. Tomu poskytol nejaké informácie, onomu poslal babu, milovníkovi luxusu zabezpečil nóbl byt zo svojich "DéPéHáčkových projektov". A všetko dobre zadokumentoval.

Kočner mal vlastnú rozviedku so sieťou sledovačov (nielen Kriak, ale mnoho ďalších je ich zamestnaných na finančnej správe). Táto nielen sledovala ľudí, ale aj rozohrávala rôzne mediálne hry v prospech vládnych politikov a oligarchov. A Kočnera, samozrejme.

Ak niekto silný potreboval niekoho iného skompromitovať, odstaviť, znemožniť, odstrániť, často siahol po Kočnerovi. Trvalo s ním spolupracovali bödörovci a "Gorila" (Penta).



Už pred pár mesiacmi som upozornil na to, že Marian Kočner podnikal v 90-tych rokioch spolu s Jánom Duckým, ktorý bol v r. 1999 zavraždený v súvislosti so zmenkami. Túto - a mnohé ďalšie vraždy - sa možno teraz podarí objasniť.

Nedávno vyšlo najavo aj jeho spojenie s Jozefom Majským - a ako mu cez prokurátora Trnku vybavil prepustenie z basy v roku 2004.

Po tomto spojení (Kočner-Majský) treba pátrať a budeme sa diviť, čo všetko "neobjasniteľné" z minulosti sa zrazu môže objasniť. Počnúc 90-tymi rokmi. Vrátane vrážd.



Takže, mal som ako poslanec ísť len po politikoch, alebo sa bolo treba pozrieť na systém ako celok a udrieť na jeho citlivé miesto? Miesto, v ktorom sa koncentrovala veľká časť moci "paralelného štátu"? Odpovedzte si sami.

Mimochodom, v decembri minulého roka (2018) som podal návrh na zrušenie Kočnerových milostí. Vládna koalícia Kočnera fanaticky podržala. Áno, po tom všetkom, má od nich ešte takmer 100 percentnú podporu. Pre nich je Kočner doteraz obávaným velikánom. Bohužiaľ, boj neskončil ani len na tomto poli.



Na záver si ešte pozrite, ako s Kočnerom na tlačovke smelo zápasil Ján Kuciak: