Šok z jednej schôdze

24.02.2020 | Jozef Rajtár

Ako zbytočne spraviť z demokratov darebákov

V politike je neuveriteľné, za akú krátku dobu sa dajú veci úplne prevrátiť na hlavu. Demokratická strana sa v priebehu jedného okamihu stala objektom nechutného lynčovania. A dôvod? Hlasovanie za otvorenie schôdze. Áno, poslanci Demokratickej strany zahlasovali za otvorenie schôdze. A urobili by sme tak zas. Bolo totiž treba konečne demaskovať Smer a ukázať, ako veľmi mu "záleží" na dôchodcoch či mladých rodinách. Zatiaľ čo iní len ukazovali prstom, my sme demaskovali, že Smer žiadnu schôdzu nechcel a len hral divadlo, ako sa stará o ľudí.

My v Demokratickej strane neuhneme. My sa tejto bandy Kočnerovcov nebojíme. A zistili to už aj Smeráci.

A inak aj „pravica“, či „opozícia“ by sa mala starať o to, aby dôchodcovia, učitelia, či obetavé zdravotné sestričky neživorili. Z tejto ľahostajnosti k jednotlivým skupinám ľudí tu už Fico žije pekne dlho. On ju len predstiera, no zatiaľ mu to vystačilo.

Od čias keď tu vládli svorne Fico, Mečiar, Slota som trávil obrovské množstvo času snahou o zmenu. Posledné 4 roky aj ako poslanec Národnej rady. To neprestajné naháňanie Kaliňáka, Bašternáka, Kočnera a ďalších (naposledy musel odísť mocný šéf finančnej polície Bernard Slobodník) ma stálo obrovské úsilie. Čas strávený prípravou trestných oznámení, stretnutia, kde som zháňal informácie, mapovanie si mocenskej situácie, niekedy ukrývanie sa pred hrozbami... to je len slabý opis toho, čo to všetko obnášalo. A môj asistent, Filip Rybanič, si toho tiež vytrpel neúrekom. Jeden súd už potvrdil, že jeho policajné vyšetrovanie bolo protizákonné a najvyšší súd momentálne zrušil akýkoľvek rozsudok nad ním.

Nikto nám nekázal sa snažiť nad rámec bežného poslaneckého „snaženia“. Sami sme si povedali, že je čas obratu od systému vlády niekoľkých oligarchov a mafiánov k tej deklarovanej demokracii. Vládnuť by mali vskutku tí, ktorých tváre aj vidíme na obrazovkách.

V Demokratickej strane sme sa na skromnú kampaň vyskladali z rodinných rozpočtov a povedali sme si, že to musíme zvládnuť aj tak. Za nás predsa hovoria samotné činy. Nie masívna kampaň za milióny ako od iných strán, ktoré peniazmi nahrádzajú chýbajúce skutky a akýkoľvek obsah.

Išli sme ďalej aj napriek nepriazni osudu, napriek tomu, že médiá nás „vypli“, napriek tomu, že aj opozícia sa tvárila, že neexistujeme.

Zrazu jedným otvorením schôdze prišiel šok a je „cool“ sa obuť práve do nás. Namiesto toho, aby opozícia naložila Smeru, čo to dá a išla ďalej.

Smeru sme zobrali šancu kričať, aká je opozícia neľudská, že ani len schôdzu týkajúcu sa 2 miliónov ľudí neotvorí. Na tom by mali smeráci postavený zvyšok kampane. Takto nemajú, kľučkujú ako vedia.

Pritom všetkom garantujem, že nikto si neželá, aby sme z politiky odišli viac, ako smeráci a oligarchia. Totižto, je rozdiel Smer „kritizovať“ a je rozdiel mu uštedriť konkrétne bolestivé rany. Kaliňák, Imrecze, Slobodník, Jasaň, či Tomanová by vedeli rozprávať.

Mojim krédom je stále to isté. Slovensko potrebuje prelomiť bludný kruh toho, že našu krajinu dookola vyciciavajú oligarchovia. Aj keby Smer hneď zajtra padol, hydra má kopec ďalších hláv s tým istým pozadím.

Slovensko je bohatá krajina, len zle spravovaná. Vieme sa mať podstatne lepšie, aj naše deti prehovoriť, aby sa vrátili naspäť zo zahraničia, no musíme sa dať dokopy a nejaké dve volebné obdobia sa sústrediť na likvidovanie goríl a kočnerovcov.

Ja som odhodlaný v tom pomáhať, no prosím, pridajte, či akýmkoľvek spôsobom sa zapojte, aj ostatní!

A hlavne nerobme z demokratov darebákov, nahráva to len a len mafii ovládajúcej štát!