Nový rok - hop alebo trop

06.01.2019 | Jozef Rajtár

Začal rok, ktorý rozhodne o skutočnej zmene na Slovensku

Už niekoľko rokov trvá tvrdý zápas o reálnu zmenu pomerov. Kočner je v rámci neho už v base, Bašternák takmer. Všetky trestné oznámenia, ktoré som na nich podával, sa vyšetrujú, padli aj obvinenia. Dvaja bývalí snsácki ministri sú odsúdení - aj keď hlavní vinníci kauzy "Teplý vzduch" sú stále na slobode. Zariadenie na zneužívanie detí "Čistý deň" je zatvorené. Ďalšie veci sa vyšetrujú - aj keď donedávna to bolo takmer nemysliteľné. Kaliňák je už "mimo služby". Košický kraj je oslobodený od smerákov, v mnohých obciach sa vymenili skorumpovaní smerácki "pontifikovia". Už teraz sa udiali niektoré reálne zmeny. No ešte bude treba riadne zabrať.



Mafiánsko-oligarchický systém, ktorý na Slovensku vládne, sa tvoril vyše štvrťstoročie. Nepoddá sa tak ľahko, no jeho chod je nalomený. Či sa spamätá, alebo definitívne ochromí, bude závisieť aj od udalostí tohto roka.

Pod oligarchom nemyslím niekoho len za to, že je veľký a silný. Ale za to, že je veľkým a silným vďaka bezodnému cucaniu štátu. Cez obstarávania, eurofondy, podvody na DPH, "oursourcované služby pre štát" (typu "Mýto"), koristenie majetku štátu akýmkoľvek bezočivým spôsobom. Takto sa každý rok "stratí" niekoľko miliárd. Môžeme si to dovoliť?



Ak si myslíte, že môžeme, pozrite sa na naše rozbité cesty. Navštívte zopár nemocníc a polikliník - vyzerajú skôr ako objekty z hororových filmov.

Najviditeľnejším pomníkom tohto systému a jeho vládnych strán je diaľnica Bratislava - Košice. Nemali dorobiť príliš veľa, nedorobili takmer nič. Jeden smerácky "stavebník" zhrabne peniaze za tunel. Ten začne stavať cez vrch, cez ktorý sa tunel stavať nemal, resp. nie takým spôsobom. Iní smerácki "podnikatelia" sa mu snažia zobrať celú firmu so zákazkou. To sa im nepodarí. A tak je tu prázdna firma a rozostavaný tunel. O kúsok ďalej je rozostavaných pár kilometrov diaľnice. Ale keďže vraj do toho vstúpili "nepredvídateľné geologické podmienky", má sa to po pár rokoch nejako zbúrať a začať inak. Takto vyzerá celý ich "manažment krajiny".

Spomeňte si na to, keď budete prechádzať úsekom Žilina - Ružomberok a vaša cesta sa zmení v peklo.



Sme síce bohatá krajina, ale zle spravovaná. No odhodlaním a riskovaním sa to mení a bude meniť. Len sa musí pridať stále viac ľudí. Česť pamiatke Jána Kuciaka, ktorý sa nebál! A všetkým ďalším, ktorí sa snažia.

Oligarchia vie robiť veci iba sprostredkovane, ruky si priamo nepália. Špinavosti si objednávali cez Kočnera a jeho "sieť spravodajcov". Ako sa ukazuje, zahŕňalo to aj vraždy.

Táto časť ich fungovania je ochromená.

A obávajú sa aj časti prokuratúry. Tam už nemajú takú ochranu ako kedysi.



Boľavým miestom pre nás ostatných je vláda a vládna koalícia. Tá systém - v rámci svojich možností - drží, čo to dá. Toto je posledná veľká bašta (po voľbách do VÚC, komunálu, po rozhýbaní sa prokuratúry), kde musí prísť zlom.



Tento rok je treba zatlačiť na finančnú správu (daňové a colné úrady), aby sa spravili reálne zmeny vo vedení a odišli z neho grázli. Od tejto organizácie závisí výber daní a ciel.

Či ich budú vyberať preto, aby ich odovzdali podvodníkom a zlodejom. Alebo pre použitie tam, kam majú ísť - nižšie dane a odvody, stacionáre pre seniorov, školy, škôlky, nemocnice, polikliniky, oprava ciest.



Tento rok je treba nalomiť sebavedomie a moc oligarchov.

Aby si už nemohli stavať svoje politické figúrky, cez ktoré budú hýbať cez vládu štátom.

Aby sme mohli modernizovať riadenie štátu - prejsť od mafiánsko-centralistického štýlu z 90-tych rokov na viac projektové riadenie orientované na konkrétne, merateľné ciele.

Na riadenie, kde mladí dostanú šancu niečo naozaj zmeniť a vidieť výsledky v praxi. Kde sa mladý absolvent zahraničnej školy nedozvie od ministra ako Lajčák (ktorý ani po nezvratnom akte demisie "nikam neodchádza"), že "bohužiaľ na Slovensku žijeme v istom nastavení, kde napríklad v IT sektore existujú kartely a rôzne zákulisné dohody, s ktorými bohužiaľ štát nevie nič robiť a musí sa im prispôsobiť."



Ale naopak sa dozvie - choďte za tým, zmeňte to. Keď narazíte na "kartely", tak ich spolu rozsekáme.



Aj skutočnosť, že zloduch typu Kočner sedí v base, dokazuje, že sa to dá. Že, Slovensko má šancu na zmenu k lepšiemu.

O tomto bude aj moje pokračovanie snahy o reálnu zmenu tento rok!