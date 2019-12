Demokrati všetkých krajín, spojte sa!

02.12.2019 | Jozef Rajtár

Volič môže narobiť rázny poriadok!

Vyzerá to tak, že na politickej scéne je chaos. Pripomína to antickú báj o založení Téb. Množstvo bojovníkov, z ktorých má päť najlepších prežiť.

Slovenské prostredie potrebuje zmenu. U nás vznikajú strany okolo konkrétnych záujmov s marketingovými názvami ako pracie prášky: Tip, Skok, Sieť, Šanca, Most, Smer, Dobrá voľba, Spolu..



Čo má toto spoločné s politikou a riadením štátu?

Na západe sú nejakí tí konzervatívci/kresťanskí/občianski demokrati, sociálni demokrati, liberáli a zelení. Je to jasné!

Keď poviete "Demokratická strana", tak kamkoľvek na svete prídete, netreba nič vysvetľovať. Je jasné, že nie ste fašista, či komunista.

Demokratická strana vládne napríklad aj v takej Južnej Kórei (Mindžu tang).

Z môjho pohľadu treba u nás presadiť v politike strany stojace na dvoch pilieroch:

- Reálna schopnosť bojovať s mafiou v systéme

- Odbornosť

V Demokratickej strane máme až deviatich poslancov - nositeľov tém. Našim novým spojením nám pribudli lekári, sestričky, poctiví pracujúci živnostníci a ekológovia.

Život a politika nie sú a nemôžu byť ohraničené rámčekom excelovskej tabuľky.

Máme vyše milióna dôchodcov, ale žiaden reálny koncept pre "striebornú ekonomiku". Namiesto odstránenia bariér pre svoju realizáciu ponúkali doteraz politici dôchodcom len lacný populizmus. Rozpočet nie je nastavený na trvalé udržateľné generovanie zdrojov - pre ľudí na zvýšenie životnej úrovne a aj pre sociálny systém. Je nastavený len na prejedanie stále ťažšie sa tvoriacich zdrojov. Zahraniční investori išli násobne viac do okolitých krajín, než na Slovensko.



Vláda nedokázala dostavať ani len diaľnicu. Vymožiteľnosť práva je na úrovni rozvojových krajín a už väčšou prekážkou v investovaní a podnikaní ako rozpadávajúca sa infraštruktúra.

Zdravotníctvo, lekári a zdravotné sestričky boli pohodení Gorile. Je treba to celé rozumne prenastaviť, aby to fungovalo v prospech pacienta a ľudia boli primerane zaplatení.

Ľudia sa ma často pýtajú, prečo som spolu s ďalšími zakotvili práve v Demokratickej strane.

Popravde, ponuku ísť do toho spoločne si pokladám za česť! Je to strana, ktorá dokázala to, čo dnes veľmi potrebujeme!



Demokratická strana je najstaršou slovenskou stranou po druhej svetovej vojne.

V roku 1944 spoluorganizovala Slovenské národné povstanie.

V roku 1946 spojila všetky prúdy slovenskej politiky a porazila komunistov s 62% hlasov.

Práve schopnosť spájať a dohodnúť sa bola kľúčovou. Na Slovensku to nie je ľahké a preto je tento odkaz mimoriadne dôležitý!

Môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, že keď sme sa stretávali s inými opozičnými stranami, tieto väčšinou príliš nezaujímalo nič okrem samých seba. Akoby nezastupovali ľudí, ale niekoho iného. K sebe navzájom sa správali rovnako.



Až volič bude musieť upratať, ukázať, kde je každého miesto!

A že je dôležité poraziť mafiu ovládajúcu štát a začať Slovensko opravovať, krok po kroku!