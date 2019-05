Čo nám Pellegrini nepovedal

08.05.2019 | Jozef Rajtár

Prečo ide vláda náhle zvýhodňovať jeden sektor

Pred mesiacom bol "premiér" Pellegrini v Nemecku, priamo v sídle automobilky Volkswagen (VW), ktorá má veľký závod aj v Bratislave.

Prišiel odtiaľ celý vyplašený a vzápätí avizoval, že vláda spraví súrne opatrenia pre automobilový priemysel a pre "elektromobilitu" (vybudovanie staníc na dobíjanie elektriny).



Virtuálny marketingový premiér sa snažil prekryť fakty optimistickými vyhláseniami, ktoré však boli viac jeho želaniami. Do marketingu - aj keď len bábkového premiéra - sa zjavne nehodí posolstvo zlých správ.



Pellegrini nám priamo nepovedal, prečo koná takto v panike. Je už známe, že automobilka zruší od budúceho roka (2020) výrobu mini áut a prepustí vyše tri tisíc z dvanásť tisíc ľudí. Podľa zdroja priamo z VW sa automobilka rozhodla do roku 2025 zrušiť aj výrobu nosného modelu bratislavského závodu - modelu Touareg. Slovensko nedostane pridelený žiaden nový projekt (elektrika, hybrid). Zostane tu len dobiehajúca výroba luxusných modelov Porsche a Audi. Fabriku tak čaká de facto zrušenie.



Súvisí to s dvoma faktami:



- Nákladovo sa slovenský závod blíži nákladom inde v Európe ("poďakovanie" patrí zoligarchizovanej energetike a odborom)

- Po "škandále s emisiami" sa vo VW rozhodli neriskovať a prejsť s novými modelmi už len na elektrinu, resp. hybrid. Ostatné modely už len dobehnú bez akejkoľvek modernizácie. Samozrejme, elektromobily majú takpovediac výfuk v elektrárňach, no to sa pri úradníckom predpisovaní neberie do úvahy. Nárast spotreby alektriny, ak by automobilky na ňu naozaj prešli, by bol enormný. Kto chce vidieť, čo veľký nárast spotreby elektriny spôsobuje, nech sa ide pozrieť do niektorých oblastí Číny. Tam majú fabriky vzhľadom na nedostatok energie pridelený čas, cez ktorý môžu byť "zapnuté". To je však téma na iný blog.

Pellegrini sa snaží aspoň vyvolať dojem, že "veď on urobil všetko pre to, aby sa to rozhodnutie zvrátilo". No koncern ako VW sa nebude rozhodovať na základe možností "elektromobility" slovenského trhu. To je úplné nepochopenie situácie. Slovenský trh je pre takéto rozhodnutia nepodstatný.



A "opatrenia pre automobilový priemysel", lebo veď tvorí 44% HDP? Zvyšné odvetvia tvoria 56%, tak prečo nie lepšie podmienky pre všetkých? Ja viem, že smeráci sú zvyknutí dávať špeciálne podmienky na základe špeciálnych dohôd. Ale takto bezbreho?

Systematické zníženie daní, úľavu od vysokých odvodov, kopca nezmyselnej byrokracie, nezmyselných pokút a šikanovania rôznych úradov potrebuje ekonomika ako celok!



Vytváraním špeciálnych podmienok pre vybrané odvetvie sa nielen kriví prostredie. Logicky sa tým odbúrava motivácia investovať do iných - znevýhodnených - odvetví. Takže sa posilňuje závislosť, aj keď potrebný je opak. V Detroite by o následkoch takejto závislosti vedeli rozprávať!

S vytvorením priaznivého prostredia pre podnikanie sa malo začať dávno, vlády Smeru však robili opak!

Pre automobilizmus by pre začiatok stačilo, keby sa u nás opäť budovali aspoň také diaľnice. To dokážu aj v rozvojových krajinách. My sme za vlády Smeru - pod ťarchou korupcie - padli pod ich úroveň.