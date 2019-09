SaS inovuje

09.09.2019 | Jozef Rajtár

Vyspelá krajina sa nedá budovať nevyspelými stranami

V sobotu, 7. spetembra, sme v rámci strany SaS uviedli do života názorovú platformu "Demokratické jadro SaS".

Poviem dôvody bez zbytočného otáľania: SaS - ako pravicovo-liberálna strana - nemôže byť stranou jedného muža, strana východného a balkánskeho typu. Strana, ktorá ide spolu so svojím predsedom nahor... a po nejakom čase aj dole - až kým nezanikne. Typickou stranou, kde sa postupom času obmedzí pohyb a zrušia brzdy a protiváhy - v prospech jednej osoby.

Aj biologické systémy sa potrebujú obmieňať, aby neskostnateli a prežili.



Na Slovensku pomaly končí doba veľkých "machov". Dobrým príkladom je prezidentka Čaputová.

Viac sa dosahuje tímovou prácou, než systémom "ja poviem a vy nasledujte, alebo nezavadzajte".

V každom prípade - je treba mať na pamäti budúcu vládu. Môžeme mať koalíciu Smer, SNS, Kotleba... alebo komplikovanú koalíciu z dnešnej opozície.

Za seba hovorím, že nepotrebujeme "veľkého a silného lídra" opozície. Ale čo najviac osobností, ktoré sú empatické a chápu, že udržať takú koalíciu sa nedá búchaním sa do pŕs. Ale neustálou diskusiou a dosahovaním konsenzu. Keď na to príde, bude treba na partnera aj zatlačiť - no aj vedieť ustúpiť. Bude to útrapná cesta - no inak to nebude úspešné!



Preto som aj nedávno povedal, že dobrým premiérom by bola napríklad Jana Kiššová. Podobné nominácie by som čakal aj od iných opozičných strán. Nepotrebujeme na zasadaní vlády tlupu "opičákov" dokazujúcich, kto je väčší!



Západné štandardy

Drvivá väčšina politických strán na Slovensku sú stranami jedného muža, s ktorým vznikajú a zanikajú.

Inak je to na západe. Napríklad v Nemecku sú od vojny dve hlavné strany, ktoré sa primárne striedajú pri moci. Ako je možná takáto stabilita?

V stranách sú rôzne názorové prúdy. Alebo "platformy", ak chcete. Tá s najväčšou podporou nominuje premiéra, ak je strana pri moci. "Prúdy" sa formujú akolo silnejších osobností. Prívrženci iného prúdu typicky neodchádzajú, ale snažia sa o neskorší úspech.



Vďaka týmto pricípom mohol Gerhard Schröder nájsť silu na uskutočnenie potrebných ekonomických reforiem. Frakcia "tretej cesty" v SPD (po vzore britských labouristov) mala navrch nad keynesiánmi a tadá - aj socialisti dokázali urobiť správnu vec!



Prelomenie kliatby

Ak chceme na Slovensku prelomiť vládu mafie a oligarchie, musíme mať na to aj kvalitné nástroje. Nemôžete chcieť ísť na preteky Formuly 1 s trabantom a očakávať úspech!

Strany na jedno použitie, strany jedného muža musia vymiznúť, ak chceme napredovať. Vyspelá krajina sa nedá budovať nevyspelými stranami!

Zakladanie stále nových a nových strán je finančne náročné a má za následok to, že sa väčšinou priplichtí nejaký oligarcha, ktorý "to zatiahne". S očakávaním mnohonásobku z peňazí daňových poplatníkov. A sme tam, kde sme boli.

Dá sa tomu predísť práve prelomením tejto kliatby. Vznikom názorových platforiem v stranách, ktoré pretrvajú. Kritici nebudú odchádzať vytláčaní predsedom, ale zabojujú o zlepšenie. Strany sa budú obnovovať, ako sa vedia často na západe. Namiesto celých strán budú vznikať/slabnúť/silnieť jednotlivé prúdy v nich.



Práve pokusom o takýto zvrat je založenie Demokratického jadra SaS. Strana musí byť schopná prežiť svojho šéfa a fungovať dlhodobo. Tak, aby tu mala šancu byť aj o päť, desať, dvadsať, či päťdesiat rokov.

Aby sme zmenili vládu oligarchie a urobili zo Slovenska postupne vyspelú krajinu!