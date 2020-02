Ako sa stavia nemocnica

03.02.2020 | Jozef Mathia

Koncová nemocnica rozsahu tej na Boroch nebola na Slovensku postavená viac ako 30 rokov.

Na úvod budem trocha osobný. Ešte nikdy som počas svojej profesionálnej kariéry nebol súčasťou tak náročného projektu, ako je výstavba Nemocnice novej generácie na Boroch. Desiatky ľudí z projektového tímu doslova každý deň rieši všetky možné druhy komplikácií, od konštrukčných zmien až po zložité medicínske procesy v nových priestoroch.



Zároveň, je to však projekt, ktorý bude svojím prínosom tým najdôležitejším, na čom som sa kedy spolupodieľal. Bratislava dnes urgentne potrebuje novú koncovú nemocnicu a som veľmi rád, že za necelé dva roky bude aj pre pacientov s najťažšími diagnózami otvorená nemocnica na Boroch. Dovolím si preto krátky update momentálnej situácie okolo jej prípravy.

1. Dokončenie hrubej stavby

Nemocnica postupne rastie do výšky a v nadchádzajúcich týždňoch by už mala byť ukončená hrubá stavba. Dnes je už kompletne ukončené prvé podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia.



Po ukončení hrubej stavby sa následne začne s realizáciou piateho nadzemného podlažia a v rovnakom čase sa začnú aj práce na vybraných strechách a častiach fasády. Získanie kolaudačného rozhodnutia je plánované v poslednom kvartáli roku 2021 a spustenie prevádzky začiatkom roka 2022.

2. O prácu v nemocnici je veľký záujem

Aktuálne o prácu v novej nemocnici prejavilo záujem už 1200 uchádzačov, pričom nemocnica celkovo ponúkne 1200 pracovných miest. Neznamená to však, že všetky miesta sú už obsadené. Ide len o predbežný záujem, keďže prvé oficiálne výberové konania, ktoré sa budú týkať ošetrovateľských manažérskych pozícií, odštartujú v marci.



Napriek tomu nás veľký záujem teší, lebo to znamená, že veľa zdravotníkov uverilo našej vízii vybudovať niečo výnimočné a chcú sa na tom podieľať. Skvelé je, že značná časť potenciálnych uchádzačov je z nemocníc mimo Slovenska, často ide o slovenské sestry a lekárov, ktorí sa vďaka novej nemocnici vrátia späť do rodnej krajiny.

3. Investujeme do tréningu a prípravy

Nemocnica na Boroch nebude modernou len kvôli novej budove, ale hlavne vďaka novým medicínskym postupom a procesom. Skúsenosť z novej nemocnice v Michalovciach nám ukázala, že prechod zdravotníkov z existujúceho prostredia do nového nemusí byť vždy bez problémov, preto sa na tento aspekt zameriavame už teraz.



Tento týždeň sme otvorili na Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave tréningovú pacientsku izbu, podobnú tej aká bude v novej nemocnici na Boroch. Keď teda budúce sestry prídu do reálnej praxe, budú sa v nových priestoroch ľahšie orientovať a cítiť sa sebavedomejšie. Podobné školiace priestory plánujeme využívať aj v iných prípadoch.



Koncová nemocnica rozsahu tej na Boroch nebola na Slovensku postavená viac ako 30 rokov. V praxi to znamená, že ľudia a firmy, ktoré na nej pracujú, nemajú spravidla z takéhoto projektu skúsenosti a často sa učíme za pochodu. Určite robíme aj veľa chýb a nie všetko bude také jednoduché, ako sme si na začiatku mysleli. Napriek tomu som nikdy ani na sekundu nezaváhal, že to stojí za to.