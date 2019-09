Aké zdravotníctvo vlastne chceme?

26.09.2019 | Jozef Mathia

Áno, môžeme mať zdravotníctvo na úrovni ako Rakúsko, ale nie za súčasné peniaze.

Keď si človek občas prečíta komentáre pod článkami o zdravotníctve, veľmi ľahko si urobí obraz o tom, čo od neho ľudia očakávajú. Každý by chcel kvalitnú zdravotnú starostlivosť, najnovšie medicínske vybavenie, nemocnicu čo najbližšie jeho bydliska, žiadne čakačky na operácie a to, samozrejme, všetko zadarmo, v rámci verejného zdravotného poistenia.



Netreba sa preto čudovať, že na to naskočila aj väčšina politikov. Avšak, máloktorí z nich už má tú odvahu povedať, že nie je možné mať toto všetko a zároveň dávať na zdravotníctvo výrazne menej ako krajiny, ktoré si dávame za príklad. Áno, môžeme mať zdravotníctvo na úrovni ako Rakúsko, ale nie za súčasné peniaze. Len na porovnanie – Rakúsko dáva na jedného obyvateľa do zdravotníctva viac ako 4300 eur ročne, Slovensko cca 1000 EUR. Myslím, že nič viac dodávať nemusím.

Stabilný rozpočet namiesto hádok o dofinancovanie

Diskusia okolo dofinancovania je skvelou ilustráciou schizofrénie slovenského zdravotníctva. Ľavicová vláda na jednej strane už 12 rokov hovorí, že občania by mali mať všetko zadarmo a bez poplatkov, ale zároveň nie je ochotná poslať do systému aspoň toľko prostriedkov, aby poisťovniam a nemocniciam nehrozil kolaps už uprostred roka.



Súčasná situácia však nie je nejakou výnimkou, ale skôr každoročným evergreenom. Stačí sa pozrieť na tvorbu rozpočtu na ďalší rok. Už teraz vieme, že náklady na zdravotníctvo budú výrazne stúpať, napríklad pre sociálne balíčky alebo mzdový automat, pritom predbežný návrh rozpočtu to opäť nereflektuje. Ak sa to nezmení, budúci rok sa všetko zopakuje. Zdravotníctvo bude opäť na pokraji kolapsu a nezachráni ho nič iné ako ďalšie dofinancovanie.



Pritom, aby sa systém mohol zlepšovať potrebuje pravý opak. Nastaviť dlhodobé rozpočtovanie pre zdravotníctvo čo najstabilnejšie. Začať by sme mohli uzákonením presného percenta platby za poistencov štátu a prestať s vymýšľaním populistických sociálnych balíčkov. Následne je čas na diskusiu o mzdovom automate a výdavkov do infraštruktúry, hlavne nemocničnej.

Diagnóza je jasná, čaká sa na odvážneho doktora

Mali by sme rešpektovať to, ako si fungovanie zdravotníctva predstavujú samotní voliči. Na druhej strane by sme k nim však mali byť úprimní. Dostať naraz všetko - kvalitnú, dostupnú a úplne bezplatnú zdravotnú starostlivosť - môžu len vtedy, ak štát výrazne navýši zdroje na zdravotníctvo.



Samozrejme, existuje aj druhá cesta a výdavky výrazne nezvyšovať. To by však znamenalo, že systém musí byť výrazne efektívnejší. Obmedziť prostredníctvom stratifikácie nemocničnú sieť, stanoviť rozsah základnej zdravotnej starostlivosti a výrazne zmeniť štruktúru spotreby v slovenskom zdravotníctve. Ani to však nebude stačiť, aby bolo celá zdravotná starostlivosť hradená len z verejného zdravotného poistenia. Bez dodatočných peňazí priamo od pacientov, napr. vo forme pripoistenia za nadštandard nebude systém dlhodobo udržateľný nikdy.



Dnes je slovenské zdravotníctvo obeťou politického pokrytectva. Pacientom sľubujeme rakúsky štandard za slovenské peniaze. Jasný príklad diagnostikovanej schizofrénie. Teraz už len nájsť doktora, ktorý bude mať odvahu slovenskému zdravotníctvu ako pacientovi nasadiť tú správnu liečbu.