Spoveď exekútora

02.07.2019 | Ivan Šteiner

Som súdny exekútor.

Počas 17 rokov som už hádam v práci videl všetko a nič by ma nemalo prekvapiť. Ale vždy sa nájde nejaký prípad, ktorý ma vyvedie z omylu. Nebýva to často, ale vypočul som si jeden príbeh. Povinný prišiel do kancelárie a chcel vypočítať výšku zaostalého výživného, čo mu ešte zostáva zaplatiť, pretože dcéru umiestnili do detského domova. Keď to zamestnanci počítali, tak mi to nedalo a spýtal som sa, či by si ju radšej nezobral k sebe domov. Povedal : „To viete pán exekútor, je to zložité. Jej matka z nej spravila prostitútku a drogovo závislú. Keď mala desať rokov, tak išla na odvykačku. No a ja som si ju aj chcel zobrať, ale naposledy na mňa huckala chlapov, aby ma zabili. Tak čo mám robiť?" No a mne nič nenapadlo.

Jedno je však isté, okrem výnimiek existujú dve skupiny ľudí. Prvá exekútorov nemá rada. Druhá exekútorov nenávidí a tá by nás chcela strieľať ako škodnú, obesiť, upáliť alebo niečo horšie.

Určite druhú skupinu poteším, keď poviem, že skoro každý desiaty exekútor zomrie vo svojej funkcii. A možno o pár rokov už nebude žiadny exekútor. Štátu sa darí exekútorov pomerne dobre ekonomicky likvidovať.

Minulý týždeň parlament schválil tzv. zákon o zastavení starých exekúcií. Je to politické rozhodnutie. Idú voľby a do parlamentu sa treba nejako dostať. Takže si asi niekto myslel, že ľudia budú niekoho voliť z vďačnosti, že mu zastavili exekúciu, tak sa hlboko mýli. Pri starých exekúciách je týmto voličom úplne jedno, či exekúciu majú alebo nemajú. Preto nepríde žiadna vďaka.

Čo sa však nedočítate je nasledovné :

Podľa vlády by súdom zastavenie približne 2,6 milióna starých exekúcií trvalo 12 rokov, preto to majú exekútori spraviť za 180 dní, teda za pol roka. Exekútorov je 280. Sudcov je 1 200. Ak by sme vychádzali z pohľadu vlády, že to exekútori zvládnu a sudcovia by pracovali tak rýchlo ako exekútori, tak by Slovensku postačovalo len 50 sudcov. Každému musí byť jasné, že za 180 dní to nie je možné stihnúť, ani keby exekútori nič iné nerobili len toto. No a keď to nestihnú, tak nič nedostanú. Viete si predstaviť, že by niekto iný nedostal výplatu, keď nestihne nejakú lehotu? Sudca, úradník alebo poslanec? Nie, že?!

Nikde v dôvodovej správe alebo v doložkách vplyvov sa nedočítate, akú to prinesie štátu úsporu, keď zastavovať exekúcie už nebudú súdy.

Ak vychádzame z návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2019 až 2021, tak na rok 2019 boli výdavky navrhované spolu vo výške 238,15 mil. eur. Priemerný rast rozpočtu za roky 2016 až 2019 je 9,92 %. Ak vychádzame z úvahy vlády, že súdy by potrebovali na zastavenie približne 2,6 milióna starých exekúcií 12 rokov, tak po zohľadnení zvyšovania rozpočtu súdnictva sa za 12 rokov jedná o sumu 5 811, 59 mil. eur.

Ak by sme vychádzali z predpokladu, že súdy sa venujú exekúciám len 10 % celkového času, tak za 12 rokov by na exekúcie pripadlo 581,16 mil. eur.

Oprávnený zaplatí exekútorovi paušálne 35 eur za exekúciu, ktorú viedol. Bola veľká diskusia, či je to veľa alebo málo. Ale to je veľmi stupídna otázka. Ak exekútor zo svojho majetku pre prospech iného zaplatil, tak mala byť otázka takáto – koľko zaplatil a akú má mať odmenu? Nikto nepracuje predsa zadarmo.

Moje priemerné náklady na neukončený spis mám do mája roku 2019 vo výške 127,13 eur. Pri zastavení exekúcie pri priemerných 46 úkonov na spis je paušálna odmena a časová odmena spolu vo výške 305,44 eur.

Štát ma chce legálne okradnúť o 270 eur na spis.

Zastavenie exekúcie tiež niečo stojí. Len náklady sú v odhadovanej výške 30 eur. Odmenu rátajme ako minimálnu podľa vyhlášky, a to 33,50 eur. Teda trovy zastavenia exekúcie sú 63,50 eur. Čo za to dostanem?

Nič.

Hlavne, že štát získal, získa a usporí spolu odhadom 819,21 mil. eur.

Ustanovenia zákona o výške trov exekúcie sú v rozpore s viacerými článkami Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Politici to vedia a je im to jedno. Znefunkčnili Ústavný súd a spor aj tak môže trvať niekoľko rokov.

Súdni exekútori sú dôležitou súčasťou justičného systému. Je nepatričné, aby boli neustále motívom politických bojov a predvolebných marketingových ťahov.

Všade som čítal, že Zuzana Čaputová chce byť prezidentkou všetkých. A aj pre nás? Zákon nemusí podpísať a môže ho vrátiť späť s pripomienkami.

Ale jedno je isté – už máme toho dosť – ak to nedopadne inak, štát môže čakať hromadnú žalobu na sumu odhadom tak jednej miliardy eur.