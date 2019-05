Smart contracts a.k.a. odstraňovač vůle dvatisíce

17.05.2019 | INESS

Cieľom šikovných kontraktov je odstrániť možnosť ľudí zmeniť názor, alebo vedome podvádzať pri realizácii dohodnutého obchodu. A keďže ľudia nemôžu podvádzať, nie je potreba žiadnych sudcov ani policajtov, ktorí by ich mali strážiť.

„A skláři nebudou mít co žrát!“ Stella Zázvorková



Takto reagovala babička vo filme Pelíšky, keď Miroslav Donutil predstavil nerozbitné, umelohmotné poháriky, ktoré vymyslelo pár šikovných hláv v Poľskej ľudovej republike. Niektorí ľudia veria, že sa niečo podobné môže stať aj poskytovateľom práva a poriadku. Slovami pani Zázvorkovej, sudcovia a policajti, ktorí riešia obchodné spory, nebudú mať čo žrať. Nenahradia ich šikovné hlavy z Poľskej ľudovej republiky, ale šikovné kontrakty („smart contracts“). O čo ide? (nasledujúci text je úryvok z novej knihy: Pokrok bez povolenia)



Keby som písal scenár do českého teleshoppingu, kde sa majú šikovné kontrakty predávať, tak by som ich nazval Odstraňovač vůle dvatisíce. Cieľom šikovných kontraktov je odstrániť možnosť ľudí zmeniť názor, alebo vedome podvádzať pri realizácii dohodnutého obchodu. A keďže ľudia nemôžu podvádzať, nie je potreba žiadnych sudcov ani policajtov, ktorí by ich mali strážiť. To, čo nahrádza sudcov a policajtov a umožňuje odstrániť vôľu jednotlivých strán kontraktu je software. Ten automaticky vykoná kroky, ktoré boli dohodnuté v kontrakte – bez toho aby do toho musel alebo mohol niekto vstupovať. Funguje na algoritmickom princípe „ak sa stane X – potom bude nasledovať Y“. Najlepšie prirovnanie, ktoré použil aj samotný autor myšlienky šikovných kontraktov Nick Szabo, je automat. Ak ste si niekedy kúpili niečo z automatu, tak ste zažili tu automatickosť kontraktu, ktorú sa snažia priniesť aj šikovné kontrakty. Stačilo vložiť mince, stlačiť požiadavku a stroj automaticky vypľul výsledok – horúcu kávu, alebo studenú plechovku.



Najlepšie vyplávajú na povrch výhody šikovného kontraktu, keď ho porovnáme s klasickým kontraktom. Pred pár rokmi som prepadol športu s názvom MMA - zmiešané bojové umenia. Je to prvý šport, ktorý ma baví pozerať bez toho, aby som ho aktívne robil. Dokonca ma baví až tak, že som sa rozhodol staviť sa s kamarátom. Ja som bol presvedčený, že legendárny zápas Khabib vs. McGregor vyhrá ľavačka druhého menovaného a môj kamarát vsádzal na schopnosť zápasiť na zemi prvého menovaného. Každý z nás veril svojmu presvedčeniu do výšky 50 eur a kurz sme si stanovili 1:1. Otázkou ostalo, ako túto našu dohodu spečatiť, aby ani jeden z nás po zápase z dohody nevycúval. Do príchodu šikovných kontraktov sme mali v zásade tri možnosti:



1. Neformálna dôvera. Sme dobrí kamaráti a jednoducho jeden druhému dôverujeme natoľko, že ten druhý nezmení názor po tom, ako zistí, že jeho favorit prehral. Vie, že keby to spravil, tak túto nepeknú informáciu o ňom rozšírim ďalej medzi našich spoločných priateľov.



2. Formálny kontrakt. Môžeme spísať oficiálnu zmluvu, nechať ju potvrdiť notárom a keby chcela druha strana vycúvať, tak sa obrátime na súdy a políciu.



3. Nájdenie sprostredkovateľa. Môžeme skúsiť nájsť nejakú platformu, ktorá sprostredkúva služby vsádzania kamarátov. Ak takáto platforma existuje, tak do nej vložíme podrobnosti našej dohody a vsadené peniaze. Po zápase to bude táto platforma, ktorá rozhodne o tom, kto vyhral a komu pošle peniaze.



A teraz šikovné kontrakty sľubujú, že budú štvrtou možnosťou ako vytvoriť a vynútiť kontrakt. Bez potreby sa spoliehať na dôveru, formálny kontrakt alebo sprostredkovateľa. Jednoducho zadáme našu dohodu do programu a ten v deň D, to znamená deň po zápase skontroluje výsledky na internete a automaticky pošle peniaze tomu, kto vyhral.



Šikovné kontrakty tak majú umožniť ľudom sa neodvolateľne zaviazať, že dodržia to, na čom sa dohodli s obchodným partnerom. Vďaka algoritmom totižto nemajú mať na výber. Od momentu podpísania takéhoto kontraktu by malo byť všetko automatizované: samo-sa-vynucovacie. Všimnite si, že píšem v podmieňovacom tvare. Šikovné kontrakty sú zaujímavá myšlienka, ktorá sa však zatiaľ ešte nedočkala nejakého rozšíreného používania. A to predovšetkým, keď ide o kontrakty, ktorých obsahom je svet mimo digitálneho sveta. Sú na to dva dobré dôvody: prvým je robustnosť blockchainu a samotného kódu šikovného kontraktu a druhým je kontakt s externým svetom.



Ak Vás úryvok z knihy zaujal, viac informácii o jej vydaní nájdete na stránke Startlab.sk.