Veľká analýza fanúšikov politických strán

08.12.2019 | Gabriel Tóth

Výsledkom je predvolebná sieť a následná mapa politických strán, ktorá ukazuje podobnosti voličských skupín jednotlivých strán.

V posledných týždňoch sa medzi politickými stranami naplno rozbehla predvolebná kampaň. Nielen medzi opozíciou a koalíciou, ale aj medzi stranami, ktoré bojujú o podobné voličské skupiny. Viditeľné je to najmä na sociálnych sieťach, ktoré sú pre strany jedným z hlavných komunikačných kanálov.

Spravili sme preto analýzu profilov politických strán na Facebooku, ktorá je zameraná na ich fanúšikovské základne. Je založená na dátach obsahujúcich unikátnych fanúšikov politických strán a ich vzájomnom prekryve vypočítanom pomocou metódy Normalized Facebook Distance. Celkovo dataset obsahuje viac ako 100-tisíc unikátnych používateľov.

Predvolebná sieť a mapa politických strán

Výsledkom analýzy je predvolebná sieť a následná mapa politických strán, ktorá ukazuje podobnosti voličských skupín jednotlivých strán (tu nájdete podobnú analýzu Jozefa Šlerku pre voľbami 2016, ktorá nás inšpirovala).

Prepojenia medzi stranami v tejto sieti znamenajú, že majú podobné základne fanúšikov (NFD menší ako 0,5). Najväčší podiel zdieľaných fanúšikov s ostatnými politickými stranami má OĽANO, celkovo až so siedmimi. Naopak, najviac unikátnych fanúšikov má ĽSNS a Sme rodina, ktoré majú len jednu blízku stranu.

Celkové vzdialenosti medzi politickými stranami založené na prekryve fanúšikov ukazuje mapa nižšie. Pre pozície strán na nej platí, že čím majú viac spoločných fanúšikov, tým sú si na mape bližšie.

Pár záverov z pohľadu kampane

Ak prijmeme predpoklad, že reakcie ľudí na sociálnych sieťach reflektujú ich voličské správanie, táto analýza ponúka pár možných implikácii pre predvolebnú kampaň:

1. Najväčší prekryv fanúšikov majú tri dvojice politických strán – prvou je neprekvapujúco koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu – OD. Ďalšími dvojičkami sú Smer-SD – SNS a ĽSNS – Vlasť. Môžeme teda očakávať, že tieto strany zvedú tvrdý boj o rovnakých voličov.

2. Na základe vzájomnej blízkosti existujú tri klastre politických strán, ktoré som pracovne nazval:

a. Národno-konzervatívny (Smer-SD, SNS a Dobrá voľba)

b. Pravicovo-liberálny (SaS, PS/Spolu a OĽANO)

c. Alternatívny extrém (Vlasť a ĽSNS)

Tieto klastre zároveň ukazujú vzájomné súperiace bloky politických strán, ktoré by po voľbách s najväčšou pravdepodobnosťou išli do spoločnej koalície.

3. Strany Sme Rodina, KDH a Za Ľudí sú mimo týchto klastrov, teda majú oproti ostatným stranám v nich najväčší podiel unikátnych fanúšikov. Môže to napríklad vysvetľovať nechuť týchto strán spájať sa do predvolebných blokov a vôľu ísť do volieb samostatne.

Dáta a výskumná metóda

Na záver ešte pár slov k dátam a metóde analýzy. Počas posledných mesiacov sme zbierali dáta o aktívnych fanúšikoch na 12 facebookových profiloch slovenských politických strán. Išlo o všetkých ľudí, ktorí zanechali akúkoľvek reakciu (like, haha, angry…) na príspevku konkrétneho politika. Keďže ĽSNS nemá oficiálnu stránku, použili sme namiesto toho dáta z neoficiálnej stránky Mariána Kotlebu. To isté platí aj pre Za ľudí, Dobrá voľba a Vlasť, kde sme pre väčší pool dát použili stránky ich predsedov.

Samozrejme, analýza prekryvu fanúšikov na Facebooku čelí viacerým nedostatkom. Najdôležitejším je nedostatočná reprezentatívnosť vzorky, keďže zahŕňa len správanie voličov, ktorí sú na sociálnej sieti. Na výsledky vyššie treba preto nazerať skôr ako na trendy v správaní než exaktné zobrazenie reality.