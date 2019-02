Prečo by mal jeden z dvojice Čaputová a Mistrík odstúpiť?

03.02.2019 | Gabriel Tóth

Pozreli sme sa na prezidentské voľby cez dáta z facebookových profilov a analyzovali blízkosť jednotlivých kandidátov z pohľadu ich podporovateľov.

Prieskumy verejnej mienky zamerané na preferencie síce pomerne presne odhadnú šance kandidátov, ale nehovoria nič o ich voličoch a ich vzájomnom prekryve. Chýbajú tak odpovede na otázky ku komu sa voliči priklonia v prípade odstúpenia jedného kandidáta v prospech druhého či aké posuny voličov nastanú v druhom kole volieb.

Pozreli sme sa preto na prezidentské voľby z tejto perspektívy a pomocou metódy Normalized Social Distance (viac tu) a dát z facebookových profilov sme analyzovali blízkosť jednotlivých kandidátov z pohľadu ich podporovateľov.

Inými slovami, zo zozbieraných dát vieme zistiť, ako sa prekrývajú fanúšikovské základne kandidátov a zobraziť vzdialenosti medzi nimi (čím viac spoločných fanúšikov, tým sú si bližšie). Dáta sú zozbierané počas troch mesiacov (september až november 2018). Tu je pár interpretácii vzniknutej „mapy“:

1. Pred voľbami sa vytvorili tri prezidentské tábory

Po vizualizácii dát je zrejmé, že kandidáti sú rozdelení do troch táborov (klastrov), ktoré sme si pracovne nazvali:

Smerácky - Šefčovič (keďže v danom období ešte nebola známa jeho kandidatúra, zbierali sme aj dáta od Lajčáka)

Opozičný (Bugár, Mikloško, Čaputová, Mistrík, Krajniak)

Alternatívny (Kotleba, Harabin, Švec a Chmelár).

To, že sú kandidáti v jednom klastri znamená, že majú navzájom najpodobnejších podporovateľov. Zároveň je zaujímavé, že tieto tri klastre sú od seba približne rovnako vzdialené, teda napr. ak by do druhého kola postúpil zástupca smeráckeho a opozičného, hlasy z alternatívneho klastra by sa viacmenej delili medzi oboch kandidátov.

2. Harabin a Mistrík sú v prípade postupu do 2. kola v najlepšej pozícii

Pozícia v rámci klastra je dôležitá pre prípad postupu kandidáta do 2. kola, keďže najväčšiu časť nových hlasov môže získať práve od kandidátov z rovnakého klastra. Platí, že najlepšiu východiskovú pozíciu majú kandidáti v centrálnej polohe, keďže majú najbližšie k všetkým ostatným kandidátom v danom tábore. V alternatívnom je to Štefan Harabin a v opozičnom Róbert Mistrík.

3. Mistrík a Čaputová majú najviac spoločných fanúšikov

Dilema, či pomôže Mistríkovi odstúpenie Čaputovej ešte pred prvým kolom alebo opačne, vyzerá byť jednoznačná. Zo všetkých kandidátov majú títo dvaja k sebe najbližšie, teda majú najviac spoločných podporovateľov. Odstúpenie jedného z nich teda dáva určite zmysel, keďže ich voliči by nemali mať žiadny problém prejsť k tomu druhému.

4. Dankove hlasy sa rozptýlia rovnomerne medzi ostatných

Z dostupných dát nevyplýva, že by sa hlasy nekandidujúceho Danka mala automaticky preliať k Šefčovičovi. V rámci mapy je rovnako vzdialený od všetkých troch klastrov, teda jeho potenciálne hlasy by sa mali rozptýliť proporčne aj k ostatným táborom.

Samozrejme, analýza prekryvu fanúšikov na Facebooku čelí viacerým nedostatkom. Najdôležitejším je nedostatočná reprezentatívnosť vzorky, keďže zahŕňa len správanie voličov, ktorí sú na sociálnej sieti. Zároveň v období, keď sme zbierali dáta nebolo jasné koho postaví Smer-SD ako svojho kandidáta, resp. či bude Andrej Danko kandidovať. Na výsledky vyššie treba preto nazerať skôr ako na voličské trendy než exaktné zobrazenie reality.

