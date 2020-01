Ktorá strana minula zatiaľ na online kampaň najviac?

Skúsenosti zo sveta, napríklad z posledných volieb v UK ukazujú, že online sa stáva kľúčovým komunikačným a reklamným nástrojom v predvolebných kampaniach. Netýka sa to len Facebooku, ale aj reklamy na Youtube a Google.

Ak sa pozrieme na výdavky slovenských politických strán dva mesiace pred parlamentnými voľbami, viditeľné sú výrazné rozdiely.

Koalícia PS/Spolu si ide svoje cez Google, ktorý zahŕňa nielen bannerovú a textovú reklamu, ale aj videoreklamu na Youtube. Od konca leta minuli len na Google už viac ako 110-tisíc eur, čo je BTW dvakrát viac ako všetky ostatné strany dokopy.

Na Facebooku má najvyššie spendy na reklamu zatiaľ Smer, ktorý minul najviac prostriedkov nielen na propagáciu svojho profilu, ale aj na promovanie príspevkov svojho predsedu Róberta Fica.

Všetky grafy vyššie, ale aj iné dáta z volieb nájdete v interaktívnej podobe na katedrakomunikacie.sk

Pred nami sú najdôležitejšie dva mesiace kampane, ale už teraz sa ukazujú odlišné stratégie jednotlivých strán. Niektoré investujú do online reklamy značnú časť celkového budgetu, nájdu sa však aj také čo sa spoliehajú viacmenej len na organický reach alebo neriešia online takmer vôbec. Bude zaujímavé sledovať, či sa to do volieb ešte výraznejšie zmení a aspoň strany, ktoré majú mladšie cieľovky do online výraznejšie zainvestujú.