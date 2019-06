Kto z nových poslancov EP minul na facebookovú reklamu najviac?

30.06.2019 | Gabriel Tóth

Verejný profil na Facebooku mal každý jeden z úspešných kandidátov a zároveň si platili aj za sponzoring príspevkov.

Facebook nedávno spustil knižnicu politických reklám, ktorá zahŕňa aj všetky sponzorované príspevky politických strán, jednotlivých politikov a stránok, ktoré šíria politický obsah. Keďže tieto dáta umožňujú unikátny pohľad na to, ako slovenskí politici využívajú Facebook, stiahli sme si celú databázu a trocha sa v nej pohrabali. V prvej časti sme sa pozreli na politické strany, teraz sa bližšie zameriame na nových europoslancov.

Opäť platí, že verejný profil na Facebooku mal každý jeden z úspešných kandidátov a zároveň si platili aj za sponzoring príspevkov. Od spustenia databázy (približne mesiac pred termínom volieb) až do polovice júna minuli noví europoslanci na facebookovú reklamu cez 60-tisíc eur. Do tejto sumy nie sú, samozrejme, zarátané výdavky iných profilov, napr. politických strán, ktoré kandidátov podporovali. Celkovo výdavky na reklamu na najväčšej sociálnej sieti v eurovoľbách mohli dosiahnuť nižšie stovky tisíc eur.

Najviac minuli Bilčík, Uhrík a Šimečka

Zo všetkých kandidátov do Európskeho parlamentu minul najviac na sponzoring príspevkov Vladimír Bilčík zo Spolu-OD, za necelé dva mesiace prekročil ako jediný úroveň 10-tisíc eur. V k tejto hranici sa priblížil aj kotlebovec Milan Uhrík a Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska.

Naopak najmenej na reklamu z úspešných kandidátov minuli Miroslav Číž zo Smeru a Eugen Jurzyca zo SaS, okolo troch stoviek eur. Samozrejme, toto číslo hovorí len o výdavkoch na Facebooku, nie o celkových nákladoch na kampaň.

Pozreli sme aj na engagement jednotlivých profilov, teda reakcie, komentáre a zdieľania príspevkov. V tomto porovnaní dominuje jednoznačne Milan Uhrík s viac ako 200-tisíc interakciami. Cez sto tisíc sa dostal aj Peter Pollák a Monika Beňová.

Bohužiaľ, nie je možné povedať, ako vynaložené peniaze súvisia s počtom interakcií, keďže časť nových poslancov využívalo aj „dark posty“, teda príspevky, ktoré nie sú na stránke viditeľné a zobrazia sa len vybranej cieľovej skupine. Engagement týchto príspevkov nie je viditeľný a nedá sa teda zisitiť, ktorý poslanec má najlepší pomer peniaze versus likes.

Na záver sme sa pozreli aj na opačnú stranu spektra, teda na neúspešných kandidátov do EP. Z pohľadu vynaložených prostriedkov je na tom najhoršie kandidát Most-Híd Norbert Kurrila, ktorý len na FB dal bezvýsledne 7 a pol tisíc eur. Podobne aj Peter Puškár so SĽS, ktorý opäť vo voľbách pohorel. Pritom len traja úspešne zvolení poslanci minuli viac ako on.

Všetky dáta v surovom stave si môžete stiahnuť tu.

